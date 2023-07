LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Taddeucci e Gabbrielleschi a caccia della medaglia e delle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo femminile a Fukuoka. Si parte subito con la distanza olimpica dei 10 km: è una delle competizioni più importanti dell’intera manifestazione visto che assegna tre carte olimpiche alle tre atlete che saliranno sul podio.

I primi tre pass per Parigi verranno assegnati a Fukuoka e l’Italia vorrebbe già chiudere la pratica per almeno uno dei due lasciapassare che potrebbe avere a disposizione. Le due prescelte per la gara iridata di Fukuoka sono due delle grandi protagoniste del nuoto di fondo azzurro nelle ultime stagioni, entrambe toscane, entrambe già medagliste a livello internazionale, Ginevra Taddeucci, argento lo scorso anno agli Europei di Roma e Giulia Gabbrielleschi che di medaglie iridate al collo ne ha già quattro ma mai nella distanza olimpica, dove invece anche lei fu argento europeo a Glasgow. Il campo partenti è di primissimo livello e per riuscire a centrare il podio serve la gara perfetta da parte delle nostre azzurre che hanno carica, qualità e determinazione giuste per puntare in alto.

Ginevra Taddeucci, punto di forza del nuoto di fondo italiano, allenata da Giovanni Pistelli, lo scorso anno si è rivelata a livello internazionale nelle acque agitare di Ostia Lido con il secondo posto continentale e la sua marcia di avvicinamento a Fukuoka ha vissuto l’apice a metà marzo con la vittoria nella gara inaugurale della Coppa Len in Israele, ad Eilat, proprio sulla distanza dei 10 km. Un dominio che lascia ben sperare, seppure a quattro mesi di distanza. Per Giulia Gabbrielleschi si tratta del quarto Mondiale e di una occasione importante. La pistoiese nelle ultime stagioni ha raccolto più nella 5 km rispetto alla 10, però lo sprint olimpico è lanciato e questa è “la gara” che lei conosce benissimo. La possibilità di essere protagonista a Parigi c’è e dunque l’azzurra darà il massimo per poter portare a casa una medaglia in una gara con tantissime favorite, tutte difficili da battere, sia sul passo che in volata.

