LIVE Atletica, Europei U23 2023 in DIRETTA: giornata amara per l’Italia, due quinti posti e Mersal 10° nel salto in lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di oggi e gli italiani in gara

21:39 Con questi ultimi risultati si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE! Grazie mille per averci seguito, appuntamento a domani con un’altra giornata intensa da Espoo per gli Europei under 23 di atletica!

21:38 Nullo l’ultimo salto di Batz che festeggia ugualmente un meraviglioso argento (7.72). Oro e titolo di campione europeo per il fenomeno norvegese Faltnes (7.96).

21:36 Si migliora Nemeth ma il magiaro con 7.71 resta ad appena un centimetro a sua volta dall’argento di Batz con uno stacco decisamente anticipato! Podio ormai completato, mancano solo gli ultimi due salti.

21:34 INCREDIBILE! SI DISPERA POMMERY! 7.64 per lui, ad appena un centimetro dal bronzo di Nemeth (che però ha ancora a disposizione un ultimo salto).

21:33 7.60 all’ultimo salto per lo spagnolo Arotzena che agguanta la quarta posizione. Dovrà ora rispondere il transalpino.

21:32 La medaglia d’oro sembra ormai assegnata al norvegese Flatnes, si combatteranno il bronzo il tedesco Batz e il saltatore dell’Ungheria Nemeth. Tra i due litiganti proverà ad inserirsi nella lotta per le medaglie il francese Pommery, che si deve migliorare di 9cm per agguantare quanto meno il possibile pronzo.

21:27 Flatnes chiude la quinta serie di salti con un comunque ottimo 7.70. Quando manca solo un salto alla fine il 2001 norvegese guida la classifica con ampio margine sul tedesco Batz e sul magiaro Nemeth.

21:25 Nullo per il francese classe 2001, mentre il classe 2002 Simon Batz si migliora ancora spingendosi fino a 7.72 e issandosi in seconda posizione!!!!!

21:23 Brutto salto del magiaro che si ferma ad appena a 5.07. Ora è il turno del francese Pommery, quarto momentaneo e con il podio nel mirino.

21:21 E’ in corso la quinta e penultima serie di salti nel lungo maschile. Programma che è andato lungo per via del forte acquazzone che si è abbattuto su Espoo nel pomeriggio italiano, con le gare che hanno subito ritardi di circa un’ora. Tra i primi saltatori nessuna misura di spicco, ora è il momento di Nemeth, secondo in classifica.

21:17 Dopo il quarto salto la classifica del lungo vede un’inversione tra Batz e Nemeth nelle posizioni di vertice. Il rappresentante dell’Ungheria si migliora fino a 7.65 salendo in seconda posizione, mentre scivola in terza con 7.62 il tedesco. Misura record personale per il norvegese Flatnes, che ipoteca la medaglia d’oro con un veramente sensazionale 7.96!

21:15 Si chiude quindi una giornata amara per l’Italia, con il bottino di medaglie che non viene rimpinguato. I migliori risultati sono i quinti posti di Lorenzo Benati nei 400 metri e quello di Veronica Zanon nel salto triplo femminile. Da sottolineare comunque la qualificazione in finale con il secondo tempo complessivo di Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli maschili e quella di Besana e Carraro nei 100 ostacoli femminile appaiate con il secondo tempo di ingresso.

21:10 Mersal è incappato in una serata no, dopo la splendida prestazione in qualifica e la terza misura di ingresso in finale è arrivato un 7.11 al primo salto e un nullo al secondo, che lo mettevano con le spalle al muro in vista del terzo tentativo. Eliminazione che purtroppo è arrivata puntuale, con un 6.83 come ultimo salto che non rende per nulla il potenziale di questo giovane saltatore.

21:08 Gran salto del tedesco Batz che al terzo tentativo trova un egregio 7.62 che lo colloca in seconda posizione provvisoria. Guida la classifica a metà gara il norvegese Flatnes con 7.70, terzo il magiaro Nemeth (7.56). Decima piazza finale per Mersal che saluta anzi tempo la gara con grandissimo rammarico per quello che poteva essere e non è stato.

21:06 Il francese Konate dopo tre nulli ha trovato un 6.83 che lo colloca alle spalle dell’azzurro, mentre si è ritirato il tedesco Koletzko dopo il primo salto nullo.

21:05 E’ rimasta da completare solo la gara del salto in lungo maschile, che sarà tra poco alla sua metà. Attesa per poter capire se continuerà o no la gara di Mersal.

21:02 La medaglia d’oro in questa competizione va alla finlandese Kosonen, irraggiungibile fin dal primo lancio mandato a 73.71 con record dei campionati. Seconda posizione per la britannica Payne, che con un quinto lancio da 69.22 si mette al collo l’argento. Terza piazza e bronzo per la tedesca Kuhn con la miglior misura di 68.30.

21:00 Sesto lancio da 64.49 per Rachele Mori che chiude il suo campionato europeo under 23 nel lancio con il martello in settima posizione.

20:58 Non si migliora l’azzurro di origini egiziane, 6.91 e prestazione nettamente sottotono. Eliminazione ormai quasi sicura.

20:56 E’ un momento cruciale per la serata italiana, c’è in pedana Mersal per il suo terzo salto. Fondamentale trovare una misura adeguata che consenta all’azzurro di centrare la top-8 e proseguire la sua gara.

20:55 10″05 per il britannico Azu che difende il suo titolo e si laurea di nuovo campione europeo under 23. Gara corsa con forte vento contro (+2.1 m/s), con il britannico che dopo un egregio sblocco non ha avuto problemi nel distendersi al meglio e chiudere in progressione una gara letteralmente dominata. Seconda posizione con un tempo di 10″17 per l’olandese Bouju, bronzo invece per il francese Pablo Mateo con 10″18.

20:53 PARTITI I 100 METRI MASCHILI!

20:52 Presentazione degli 8 finalisti dei 100 metri maschili, tutto lo stadio trattiene in fiato.

20:50 Dopo la seconda rotazione del salto in lungo maschile abbiamo un nuovo leader: il norvegese Flatnes si prende la testa provvisoria della classifica con un eccezionale 7.70. Seconda posizione per il francese Pommery (7.56), terzo il magiaro Nemeth (7.56). Decimo e a rischio eliminazione a metà gara l’azzurro Mersal (un nullo e un 7.11 per lui).

20:48 Si scaldano i finalisti della gara regina al maschile, i 100 metri, quella in cui noi abbiamo il Campione Olimpico in carica. Non ci saranno però purtroppo italiani al via, la start list è la seguente:

1 GANTER Robin GER

2 VASYLIEV Andrii UKR

3 EKPO Nsikak NED

4 MATEO Pablo FRA

5 BOUJU Raphael NED

6 AZU Jeremiah GBR

7 CRESPI Guillem ESP

8 OLATUNDE Israel IRL

20:46 Migliora di qualche centimetro al quinto lancio Rachele Mori che spinge il suo martello fino a 65.36. Non cambia però la posizione dell’azzurra, ancora in sesta piazza a un lancio dalla fine.

20:44 Arriva purtroppo una brutta notizia dal salto in lungo maschile, è nullo il secondo tentativo di Kareem Mersal. Cruciale sarà il terzo salto per evitare l’eliminazione prematura dalla finale. L’azzurro è momentaneamente nono e ultimo tra i saltatori che hanno ottenuto una misura valida.

20:42 Prosegue la finale del martello per Rachele Mori, che si è assicurata la possibilità di lanciare ancora grazie alla top-8 raggiunta. Nullo il suo quarto lancio, restano due tentativi per provare ad agguantare il podio.

20:40 11.22 e medaglia d’oro per l’olandese Seedo! Titolo under 23 per la neerlandese messo in cassaforte dal primo all’ultimo metro, grande partenza e ottimo lanciato per lei. Nulla da fare per le avversarie, la magiara Takacs si prende l’argento con 11.30, bronzo per la svizzera Gutschmidt (11.33).

20:38 Partiti i 100 metri femminili!

20:36 Si ferma il salto in lungo maschile, spazio alla gara regina al femminile. In corso la presentazione delle atlete.

20:35 E’ il momento dei 100 metri femminili, nessuna azzurra al via.

1 RIMLINGER Marie-ange FRA

2 GUTSCHMIDT Melissa SUI

3 NKANSA Delphine BEL

4 KOUNI Nathacha SUI

5 SEEDO N’Ketia NED

6 TAKÁCS Boglárka HUN

7 BELL Alyson GBR

8 EMMANOUILIDOU Polyniki GRE

20:34 Si migliora subito lo spagnolo Arotzena nel salto in lungo, 7.38 metri al secondo tentativo e terza posizione consolidata.

20:32 Il francese Jules Pommery chiude in testa alla classifica la prima rotazione di salti grazie al suo 7.56. Seconda posizione per il magiaro Nemeth (7.56) e terzo il tedesco Batz (7.29). Settimo con 7.11 l’azzurro Mersal, ci sono stato in tutto quattro nulli in questa prima rotazione

20:28 65.41 PER RACHELE MORI! L’azzurra riesce finalmente a trovare un buonissimo lancio al terzo tentativo e scala la classifica issandosi in sesta posizione. Martello femminile a metà gara guidato sempre dalla finlandese Kosonen sulla tedesca Kohn, con il terzo lancio sale in terza piazza la britannica Payne grazie al suo 68.17.

20:26 Inizia subito forte il rappresentante dell’Ungheria Nemeth, per lui primo salto da 7.53 metri e prima posizione provvisoria.

20:25 Non eccezionale l’italiano di origini egiziane in questo primo salto, 7.11 per lui con 0.5 m/s di vento contrario.

20:23 Dopo i primi tre salti la miglior misura nel lungo maschile è dello spagnolo Arotzena (7.26), è il momento del primo tentativo di Mersal!

20:22 Si completa anche l’eptathlon femminile e festeggiano i finlandesi! Meravigliosa medaglia d’oro per la padrona di casa Vanninen con un totale di 6317 punti, argento per l’olandese Sofie Dokter (6256) e bronzo per l’estone Pippi Lotta Enok con 6002 punti.

20:20 Per completare il programma odierno a Espoo manca dunque solo la conclusione del lancio con il martello femminile, il salto in lungo maschile e i cento metri femminili (20:35) e maschili (20:50).

20:17 E’ finalmente partita la Finale del salto in lungo maschile, salterà per quarto l’azzurro di origini egiziane Mersal! Buon divertimento e forza Italia!

20:15 L’olandese Dokter vince la terza batteria degli 800 metri dell’eptathlon femminile, 2’15″84 per lei e 880 punti. Prima al traguardo era arrivata la finlandese Vanninen, penalizzata però di 0.666.

20:13 Non cambiano le posizioni da medaglia dopo il secondo lancio nel martello femminile. La tedesca Alieen Kuhn migliora però la sua misura raggiungendo i 68.30 metri.

20:11 Si appresta a prendere il via anche la terza e ultima batteria degli 800 metri valida per l’eptathlon femminile.

20:09 Nullo il secondo lancio di Rachele Mori, che ora è fanalino di coda nella Finale del martello femminile.

20:07 Seconda batteria degli 800 metri dell’eptathlon femminile dominata dalla polacca Bielska, che con 2’09″64 stampa il miglior tempo e porta a casa 970 punti.

20:05 Dopo il primo lancio nel martello femminile in seconda posizione troviamo la tedesca Kuhn (67.38), mentre terza piazza provvisoria per l’irlandese Tuthill (66.24). Nona l’azzurra Mori con un non ottimale 57.21, la gara però è lunga e c’è il tempo e il modo per recuperare.

20:03 In partenza la seconda delle tre heat degli 800 metri dell’eptathlon femminile.

20:01 La finlandese Kosonen continua a lanciare il martello in maniera impressionante, 72.43 il suo secondo tentativo che certifica una supremazia assoluta nonostante non migliori la misura precedente.

19:59 Si stanno scaldando i saltatori, con la finale del salto in lungo maschile che tra pochissimo dovrebbe prendere il via! E’ questo l’appuntamento più atteso in casa Italia per la serata, visto che nelle Finali dei 100 metri, femminile alle 20.35 e maschile alle 20.50, purtroppo non saranno presenti azzurri al via.

19:57 L’olandese Mulder si impone nella prima heat degli 800 metri validi per l’eptathlon femminile con 2’13″64, 912 i punti incamerati in classifica per la neerlandese.

19:55 57.21 il primo dei sei lanci per Rachele Mori, per ora in sesta posizione con tre nulli dietro di lei. 69.02 il suo recente personale, lancio che sarà da replicare per battagliare per le medaglie.

19:53 A breve saranno in pista anche le tre batterie degli 800 metri valide per l’eptathlon femminile. Ricordiamo che nessuna atleta è iscritta a questa gara.

19:52 Record dei campionati e medaglia d’oro prenotata già forse al primo lancio per la finlandese Silja Kosonen che lancia il suo martello a 73.71 metri. Prestazione accolta da un’ovazione incredibile dello stato di Espoo giustamente tutto ai piedi della lanciatrice di casa!

19:50 Ecco la start list della finale salto in lungo maschile che in teoria è in procinto di prendere il via:

1 AROTZENA Iker ESP

2 PIMENTA André POR

3 BEGLARYAN Gor ARM

4 MERSAL Kareem Hatem ITA

5 NÉMETH Mátyás HUN

6 POMMERY Jules FRA

7 KOLETZKO Oliver GER

8 PIRES Pedro POR

9 KONATE Erwan FRA

10 ČERNIGOJ Tan SLO

11 FLÅTNES Henrik NOR

12 BATZ Simon GER

19:49 Tra pochissimo dovrebbe iniziare, il condizionale è d’obbligo dopo il temporale e la volatilità del nuovo programma. la finale del salto in lungo maschile, con l’Italia che sogna le posizioni di vertice con Kareem Mersal (terza misura in qualificazione).

19:46 DOMINIO TOTALE PER VICENTE! Sesto salto da 14.15, per la spagnola medaglia d’oro grazie al record europeo under 23 eguagliato con un sensazionale 14.21! Argento per la svedese Askag, bronzo per la finlandese Kahara.

19:45 Nullo il sesto salto di Askag, con il sorriso che brilla sulla sua faccia per il 13.76 che le vale l’argento. Ora manca solo l’ultimo salto di Vicente, già certa della medaglia d’oro.

19:44 Kahara non riesce a migliorarsi ma può festeggiare una grande medaglia di bronzo davanti al proprio pubblico grazie al 13.59 ottenuto al quinto salto.

19:43 12.92 per l’azzurra, che chiuderà la gara in quinta posizione. Per quattro salti l’azzurra è stata terza, grazie al primo tentativo da 13.38 che è anche miglior misura stagionale, poi i guizzi di Kahara e Akgoz hanno fatto scivolare l’azzurra in quinta posizione. Risultato comunque di prestigio in una gara ad altissima competizione.

19:41 E’ il momento dell’ultimo salto per Veronica Zanon, ci si gioca la medaglia di bronzo.

19:40 Ecco finalmente in pista anche le atlete che saranno protagoniste nel lancio del martello! La start list completa:

PESTANA Mariana POR

2 1102 KOSONEN Silja FIN

3 RÚNARSDÓTTIR Elísabet Rut ISL

4 NOWACZEWSKA Aleksandra POL

5 TUTHILL Nicola IRL

6 PAYNE Charlotte GBR

7 KUHN Aileen GER

8 MORI Rachele ITA

9 LÖFMAN Thea SWE

10 KOPPELI Aada FIN

11 LOGA Rose FRA

12 IMARIAGBEE Esther GER

19:39 Parte ora l’ultima serie di salti per le tripliste. Subito prestazione degna di nota per la turca Akgoz, che con il suo 13.44 all’ultimo tentativo sorpassa Zanon salendo in momentanea quarta posizione.

19:37 Rettilineo mastodontico della spagnola Garcia, che con 2’02″96 vince la medaglia d’oro, meraviglioso argento con il personale (2’03″14) per la finlandese Mattila, terza posizione più staccata per la greca Despollari (2’04″14), brava a regolare tutte le altre.

19:36 Prende il comando all’ultima curva la spagnola Garcia, inseguita dalla finlandese Mattila.

19:35 A metà gara fa l’andatura la greca Despollari, nella sua scia la spagnola Garcia e la finlandese Mattila. Si fa vedere anche la tedesca Sturm.

19:34 Partiti gli 800 metri femminili, due giri completi della pista d’atletica.

19:33 Nullo il quinto tentativo di Vicente, che perde la coordinazione e rinuncia a saltare. In partenza la finale degli 800 metri femminili, con nessuna azzurra al via.

19:31 Altro buon tentativo della svedese Askag, che al quinto salto migliora di due centimetri la sua miglior prestazione e consolida la seconda posizione con un brillante 13.76 metri.

19:30 Brutto salto dell’azzurra, che stacca con grande anticipo e non riesce a raggiungere i 13 metri. 12.59 per Zanon, che ha bisogno di un’impresa all’ultimo salto per tornare in zona podio.

19:29 E la finlandese Kahara realizza un meraviglioso 13.59 balzando in terza posizione provvisoria, servirà un netto miglioramento di Zanon per riprendersi il bronzo.

19:27 Mancano le prime quattro atlete nel salto triplo femminile per completare la quinta rotazione. Tra pochissimo toccherà quindi a Veronica Zanon.

19:26 La finale del lancio col martello femminile partirà, da nuovo programma, alle 19.45 italiane.

19:25 Si ferma dopo tre salti l’avventura in finale di Greta Brugnolo, che chiude questo campionato europei under 23 in undicesima posizione con un miglior salto da 12.70.

19:23 Si conferma pericolosa la bulgara Nacheva per Zanon, che al quinto tentativo raggiunge un interessante 13.35, appena 3 centimetri dietro l’azzurra.

19:22 Lorenzo Benati chiude questa sua finale in quinta posizione con 45.70, a 17 centesimi dal personale. Riprendono intanto le tripliste a saltare, per il posdio l’azzurra Zanon deve fare particolarmente attenzione alla padrona di casa Kahara.

19:22 Ha forse osato troppo l’azzurro nella prima parte, pagando dazio nella seconda curva e soprattutto nel rettilineo finale. Titolo europeo under 23 per la Norvegia, che si appresta a monopolizzare per tanto tempo questa specialità. 45.13 e medaglia d’oro per Ingvaldsen, con il podio completato dallo svizzero Lionel Spitz (con il personale, 45.27) e dal magiaro Molnar (45.36).

19:21 Ottima la prima curva dell’azzurro, che prova ad avvicinarsi alle caviglie di Spitz.

19:19 PARTITA LA FINALE DEI 400 METRI MASCHILE!

19:18 Ecco la presentazione degli atleti, con un concentratissimo Lorenzo Benati in corsia tre pronto a regalare emozioni sulla pista finlandese.

19:16 L’azzurro avrà bisogno di avvicinare il più possibile se non migliorare il personale, 14.53, per poter ambire ad una medaglia in questi campionato europei under 23.

19:14 Entrano in pista con il sole che fa capolino su Espoo i finalisti dei 400 metri maschili. Ecco la start list completa della gara che inizierà tra pochissimo:

1 KERŠULIS Tomas LTU

2 ELKHATIB Omar POR

3 BENATI Lorenzo ITA

4 SPITZ Lionel SUI

5 INGVALDSEN Håvard Bentdal NOR

6 DRINGO Mihai Sorin ROU

7 MOLNÁR Attila HUN

8 RAFTERY Jack IRL

19:11 La Finale del lancio del martello femminile era originariamente in programma alle 18.45 italiane, gara che però non è ancora partita.

19:09 Inizia la quarta rotazione nel salto triplo femminile, con l’azzurra Veronica Zanon che con la miglior prestazione stagionale mantiene una importantissima terza piazza (il salto da 13.40 della bulgara si è poi rivelato nullo).

19:07 Si accontenta della terza piazza l’altra britannica, Hodgkinson, con quindi la Gran Bretagna che monopolizza per 2/3 il podio di questa gara. Record nazionale anche tra i senior per la norvegese Jaegar, che si letteralmente lanciata sul traguardo dopo una battaglia davvero al cardiopalma negli ultimi cento metri con John.

19:05 Medaglia d’oro e titolo europeo under 23 per la britannica Yemi Mary John, che dopo una meravigliosa battaglia sull’ultimo rettilineo con la norvegese Jaegar la spunta per appena 2 centesimi (51.04 contro 51.06). Miglior prestazione personale per John, record nazionale per la norvegese.

19:04 Partiti i 400 metri femminili!

19:03 Alle 19.20 partiranno invece i 400 metri piani maschili, con l’Italia che va alla caccia delle medaglie con Lorenzo Benati.

19:02 Metà gara del salto triplo femminile, le posizioni rimangono invariate.

18:59 Ecco la start list della Finale dei 400 metri femminili:

1 SEGURA Berta ESP

2 ERTZGAARD Astri NOR

3 SENN Giulia SUI

4 SEDNEY Zoë NED

5 HODGKINSON Keely GBR

6 JÆGER Henriette NOR

7 JOHN Yemi Mary GBR

8 WRIGHT Katriina FIN

18:57 Meteo quasi proibitivo in Finlandia, con la pioggia che continua a cadere disturbando gli atleti che oltre tutto devono fare il conto con temperature non proprio estive.

18:55 Si migliora al terzo tentativo la svedese Askag, che raggiunge i 13 metri e 74 consolidando la sua piazza d’onore.

18:53 Per il momento in quel di Espoo è in corso solo la finale del salto triplo femminile, con Veronica Zanon in terza posizione (13.38) e Greta Brugnolo in undicesima piazza con 12.70 Gara che dopo tre salti è comandata dalla favoritissima spagnola Maria Vicente (14.21), con il record europeo under 23 eguagliato.

18:51 Si è nel mentre conclusa il girone B del lancio del giavellotto dell’Eptathlon femminile. Prima posizione per l’austriaca Schuler che si porta a casa 816 punti. In camera di chiamata si preparano le atlete che correranno la finale dei 400 metri femminili, che non vede purtroppo azzurre al via.

18:47 Continua la terza serie di salti nel triplo femminile, nullo per Veronica Zanon che non era comunque riuscita a migliorarsi.

18:45 La start list completa della finale del lancio col martello femminile:

1 PESTANA Mariana POR

2 1102 KOSONEN Silja FIN

3 RÚNARSDÓTTIR Elísabet Rut ISL

4 NOWACZEWSKA Aleksandra POL

5 TUTHILL Nicola IRL

6 PAYNE Charlotte GBR

7 KUHN Aileen GER

8 MORI Rachele ITA

9 LÖFMAN Thea SWE

10 KOPPELI Aada FIN

11 LOGA Rose FRA

12 IMARIAGBEE Esther GER

18:44 13.57 metri la terza misura della spagnola, che però rimane saldamente al comando grazie al sensazionale 14.21 siglato in precedenza.

18:42 Nullo il secondo salto di Brugnolo. Inizia la terza serie di salti in questa finale del triplo femminile, con la spagnola Vicente in pedana.

18:41 Nella finale femminile del lancio del martello sarà protagonista la giovane azzurra Rachele Mori, che avrà bisogno del personale per provare ad inserirsi nella lotta per le medaglie.

18:39 Il programma a causa del temporale ha subito uno slittamento di circa un’ora. Inizierà alle 19.45 la finale del lancio del martello femminile, poi via via le altre gare fino a concludere alle 20.50 il programma con la finale dei 100 metri piani maschili.

18:35 Riprende leggermente a piovigginare in Finlandia, pioggia che per ora non porta difficoltà agli atleti in questo pomeriggio già martoriato dal funesto temporale abbattutosi un’oretta fa su Espoo.

18:33 12.32 metri per Veronica Zanon nel secondo salto della sua gara. Un salto triplo femminile comandato dalla spagnola Maria Vicente (14.21). L’azzurra ha 18cm in meno della svedese Askag in seconda posizione, mentre in quarta la ceca Sucha dopo due salti ha una miglior misura di 13.29.

18:31 Ci saranno due italiane a giocarsi le medaglie con grandissima ambizione nella finale femminile dei 100 metri ad ostacoli domani sera alle 19.10. Elena Carraro e Veronica Besana hanno il secondo tempo ex-equo (12.98), dietro solo alla svizzera Kambundji (12.83).

18:30 Che progressione meravigliosa per Veronica Besana!!! Magnifica l’azzurra, che vola chiudendo con 12.98 e si prende anche lei un posto in finale.

18:29 Partita la seconda semifinale, eccezionale Besana nei primi metri.

18:28 Ai blocchi di partenza la seconda semifinale dei 110 metri ad ostacoli femminili, per l’Italia in pista Veronica Besana.

18:26 12.70 metri per Greta Brugnolo al primo salto. La spagnola Vicente al secondo tentativo fa vedere chi è la favorita di questa gara e con un incredibile 14.21 (record europeo under 23 eguagliato), si porta in prima posizione facendo scalare in terza momentanea Zanon.

18:24 Ottima seconda posizione con 12.98 per Elena Carraro, che dopo un buono spunto si è un attimo inceppata prima di riprendersi egregiamente nel lanciato finale. L’azzurra si garantisce così un posto in Finale, mentre niente da fare per Martina Cuccù che conclude la sua prova in ultima posizione con 13.89.

18:23 Partita la prima semifinale femminile dei 100 metri ad ostacoli.

18:22 Nel salto triplo femminile passa in testa la svedese Maja Askag con un sensazionale 13.56 metri. Mancano due salti alla fine dei primi tentativi, tra cui quello dell’azzurra Brugnolo.

18:21 In partenza la prima semifinale dei 100 metri ostacoli femminile, subito in pista due azzurre: Carraro in corsia 3 e Cuccù in corsia 8.

18:19 In una sessione pomeridiana completamente stravolta dalla pioggia, sono ora in corso nello stadio di Espoo la finale del salto triplo femminile (con due azzurre protagoniste) e il girone B del lancio del giavellotto dell’Eptathlon femminile, che non vede italiane iscritte.

18:17 Nei 110 metri maschili l’azzurro Simonelli si presenterà al via della Finale con il secondo tempo assoluto e una ghiotta occasione di andare a medaglia. Può sorridere anche Sommacal, con il nuovo personale siglato in semifinale.

18:15 MAGNIFICA VERONICA ZANON! L’azzurra con un grandissimo prim0 salto e miglior sua misura stagionale si assicura la momentanea posizione. Veronica con 13.38 guida sulla ceca Sucha (13.29) e sulla tedesca Grafin (13.12).

18:14 Niente da fare per Sommacal, non ci saranno due azzurri nella finale. Batteria vinta dal francese Cinna con 13.58, tempo nettamente superiore rispetto alla prima semifinale, in finale anche Koster e Schubert. C’è però il personale per Sommacal con un ottimo 14.11.

18:13 Partiti, non male lo spunto di Sommacal.

18:12 Cartellino verde, la moviola non ha rilevato nessuna falsa partenza.

18:11 Falsa partenza, tutto da rifare. Da capire ora chi è stato a procurare la falsa.

18:09 Nei blocchi di partenza la seconda semifinale maschile dei 110 metri ad ostacoli, in corsia numero 1 l’azzurro Sommacal.

18:08 Parte la finale del salto triplo femminile con la spagnola Vicente, che vede il suo primo salto nullo.

18.06 Seconda posizione per Lorenzo Simonelli in 13.33, il quale si assicura un posto per la finale. Davanti a tutti il francese Sasha Shoya con 13.22.

18.05 Partiti. Ottimo spunto per l’azzurro.

18.04 Tutto pronto dell’inizio della prima semifinale maschile dei 110 metri ad ostacoli con Lorenzo Simonelli.

18.01 Entrano ora in pista anche gli atleti della prima semifinale della 110 metri ad ostacoli maschile.

17.59 La prima atleta a partire sarà la spagnola Maria Vicente.

17.57 Vengono presentate al pubblico le atlete della finale del salto triplo femminile.

17.56 Ricordiamo che le batterie di salto con l’asta maschile sono state rimandate a domani mattina alle 09.00 italiane. In questa gara l’Italia è rappresentata da due atleti: Matteo Oliveri e Francesco Pugno.

17.54 Questa invece la start list della seconda semifinale:

1 ITA SOMMACAL Alessio

2 CZE SCHUBERT Štěpán

3 NED KOSTER Timme

4 BEL BACARI Elie

5 FRA CINNA Erwann

6 ESP ANDRES Diego

7 GER MINOUE Gregory

8 SRB VIDOJKOVIĆ Bogdan

17.52 Questa è la start list della prima semifinale dei 110 metri ad ostacoli:

1 FRA FLETCHER Kenny

2 GRE ROUMTSIOS Christos-Panagiotis

3 GER MORDI Manuel

4 POL SZYMAŃSKI Jakub

5 ITA SIMONELLI Lorenzo Ndele

6 FRA ZHOYA Sasha

7 NED HEIDEN Mark

8 SUI RÜEGG Nick

17.50 Nelle semifinali dei 110 metri ad ostacoli l’Italia è rappresentata da due atleti, uno per batteria: Lorenzo Simonelli, Alessio Sommacal.

17.48 Questa la start list completa del salto triplo femminile:

ESP VICENTE María

ROU COLIBĂSANU Ioana-Emilia

GER JOYEUX Caroline

TUR AKGÖZ Gizem

ITA ZANON Veronica

CZE SUCHÁ Linda

GER GRÄFIN KEYSERLINGK Anna

FIN KÄHÄRÄ Jessica

BUL NACHEVA Aleksandra

SWE ÅSKAG Maja

GER HEINZMANN Aliena Juliette

ITA BRUGNOLO Greta

17.46 Nella finale del salto triplo femminile ci saranno due atlete azzurre: Veronica Zanon e Greta Brugnolo.

17.44 Alle 18.00 inizieranno in contemporanea il girone B del lancio del giavellotto dell’Eptathlon femminile, la finale del salto triplo femminile e i 110 metri ostacoli.

17.41 Del programma previsto per questo pomeriggio si è svolto solamente il lancio del giavellotto dell’Eptathlon femminile, girone A. Poco dopo l’inizio del temporale sarebbe dovuta iniziare la finale del salto triplo femminile.

17.38 Si riprende alle 18.00 italiane, le 19.00 locali.

17.35 Ha ripreso leggermente a piovere sul Leppavaara Stadium.

17.32 SALTO CON L’ASTA POSTICIPATO DOMANI ALLE 09.00!

17.30 Ha smesso totalmente di piovere in questo momento. Vedremo tra quanto ricominceranno le gare.

17.27 Questa è la condizione metereologica ora ad Espoo:

Heavy rain has delayed the second evening session in #Espoo2023. ☔️ pic.twitter.com/l6jC3uyepJ — European Athletics (@EuroAthletics) July 14, 2023

17.22 In questo momento ci sono diversi addetti ai lavori in pista e sul prato con dei rulli, per portare l’acqua nelle zone più drenanti. La pioggia per ora permetterebbe di competere.

17.19 Gli addetti ai lavori stanno in questo momento provando ad asciugare la pista, anche se continua a piovere.

17.16 Piove ancora leggermente sul Leppavaara Stadium, anche se rispetto a qualche minuto fa è diminuita l’intensità. Per il momento però ancora non si ricomincia.

17.13 In questo momento esce il sole ad Espoo, anche se non ha ancora smesso del tutto di piovere.

17.11 Gli atleti in questo momento sono sulla pista interna in cui cercano di rimanere caldi, dato che si ripartirà subito con una finale.

17.08 Questa è un’immagine che arriva da Espoo, in cui si vede la forte pioggia che si abbatte sul Leppavaara Stadium:

17.06 Oltre alla pioggia c’è anche molto vento, come dimostrato dal comportamento dell’ombrello degli addetti ai lavori, che si è completamente rovesciato.

17.03 Continua a piovere copiosamente ad Espoo, con un vero e proprio temporale che si è abbattuto sul Leppavaara Stadium.

16.59 La pioggia in questo momento scende ancora troppo violentemente, gli atleti sono in attesa a bordo pista.

16.57 Slitta leggermente l’inizio della finale femminile del salto triplo a causa della violenta pioggia che si è abbattuta improvvisamente su Espoo.

16.55 Piove copiosamente in questo momento.

16.53 Tutto pronto per l’inizio della finale di salto triplo femminile. Ad aprire le danze sarà la spagnola Maria Vicente.

16.50 Nel lancio con il giavellotto dell’Eptatlon femminile, gruppo B non ci sarà alcun rappresentante italiano

16.49 Nel salto con l’asta maschile l’Italia schiera Matteo Oliveri e Francesco Pugno, rispettivamente nel gruppo A e nel B.

16.47 Nei 110m ostacoli l’Italia sarà rappresentata da Lorenzo Simonelli e Alessio Sommacal, che competeranno rispettivamente nella prima e nella seconda semifinale.

16.44 Questo è il programma degli eventi che inizieranno nella prossima mezz’ora:

16.55 Salto triplo (femminile), finale;

17.00 110 ostacoli, semifinali

17.20 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni;

17.20 Eptathlon, lancio del giavellotto gruppo B;

17.25 100 ostacoli, semifinali;

16.41 L’Italia si gioca due carte in questa finale: Veronica Zanon e Greta Brugnolo. Le due azzurre hanno ottenuto rispettivamente il sesto e il dodicesimo tempo di qualificazione, con 13.21 e 12.99.

16.38 Il miglior tempo delle qualificazioni è della svedese Maja Askag, con 13.81, seguita dalla spagnola Maria Vicente, con 13.60. Le due hanno vinto rispettivamente il girone B e il girone A delle semifinali.

16.35 Questa la start list della finale del salto triplo femminile:

ESP VICENTE María

ROU COLIBĂSANU Ioana-Emilia

GER JOYEUX Caroline

TUR AKGÖZ Gizem

ITA ZANON Veronica

CZE SUCHÁ Linda

GER GRÄFIN KEYSERLINGK Anna

FIN KÄHÄRÄ Jessica

BUL NACHEVA Aleksandra

SWE ÅSKAG Maja

GER HEINZMANN Aliena Juliette

ITA BRUGNOLO Greta

16.32 Alle 16.55 prenderà il via la finale del salto triplo femminile.

16.29 Questa la classifica del lancio del giavellotto dell’Eptathlon femminile, girone A:

1 GER FEYERABEND Jenna Fee 42.59 PB

2 POL BIELSKA Edyta 42.52

3 HUN SZŰCS Szabina 40.92 SB

4 FIN KÄYHKÖ Neea 39.96 PB

5 FRA DESAILLY Noémie 39.77 SB

6 NED MULDER Sophia 37.70

7 SUI ADEL Katelyn 37.29 SB

8 GBR SMITH Jodie 36.20

9 FIN ITÄLINNA Vilma 34.91 SB

16.26 39.96 per la finlandese Neea Kayhko, che si porta così in quarta posizione.

16.25 Non basta il suo personale di 37.29 alla svizzera Adel per superare a sua volta Mulder.

16.24 37.70 per l’olandese Mulder, che supera in classifica la svizzera Adel, posizionandosi in sesta posizione provvisoria.

16.23 Vilma Italinna chiude la propria gara con 32.89. Per la finlandese vale la misura del secondo lancio di 34.91, suo stagionale, che le vale l’ultima posizione.

16.22 Non si migliora neppure la britannica Jodie Smith, che trova 33.60 e rimane in penultima posizione provvisoria.

16.21 Non riesce ad ampliare il proprio vantaggio in testa alla classifica la tedesca Feyerabend, che al momento guida la gara con 42.59, messo a segno con il primo lancio.

16.20 Non si migliora la francese Desailly, che trova 38.07. Per lei vale la misura del primo lancio, 39.77.

16.19 42.52 per Edyta Bielska, che si porta ad un soffio dalla prima posizione di Feyerabend.

16.19 Neea Kayko non si migliora con il secondo lancio e rimane in quinta posizione provvisoria.

16.18 Migliora nuovamente il proprio personale l’ungherese Szucs, che trova 40.92 e si riporta in seconda posizione provvisoria.

16.18 Peggiora il primo lancio anche la svizzera Adel, che trova 35.54.

16.17 Non si migliora l’olandese Sophia Mulder, la quale mette a segno 34.95 con il secondo lancio.

16.16 34.91 per Vilma Italinna, che mette a segno il suo stagionale. Questa misura però non le basta per levarsi dall’ultima posizione provvisoria.

16.15 33.92 per la britannica Smith, che non migliora il 36.20 del primo lancio. Ora è il momento di Italinna.

16.15 Non si migliora neppure la tedesca Feyerabend, che però rimane in prima posizione.

16.14 39.11 per Noemie Desailly, che non riesce a migliorare la misura realizzata con il primo lancio.

16.14 Inizia subito il secondo giro, con la polacca Bielska che cerca il riscatto trovando 40.62.

16.13 38.73 per l’atleta di casa, che le vale la quarta posizione provvisoria.

16.12 Ora è il momento della seconda finlandese in gara, Neea Kayhko.

16.12 Stagionale anche per l’ungherese Szabina Szucs, che trova 39.98 e si porta in seconda posizione.

16.11 36.71 per la svizzera Katelyn Adel, che si posiziona di poco avanti all’olandese.

16.10 L’olandese Sophia Mulder trova 36.52 con il primo lancio, che le vale la terza posizione provvisoria.

16.09 Nullo il lancio della finlandese.

16.07 Ora è il momento dell’atleta di casa Vilma Italinna.

16.06 36.60 con il primo lancio per la britannica Smith, la quale si va a posizionare in terza posizione poiché è cambiato il referto del lancio di Bielska, che viene considerato nullo.

16.04 Grande lancio della tedesca Jenna Fee Feyerabend, che mette a segno il proprio personale a 42.59.

16.03 Firma il proprio stagionale la francese Noemie Desailly, che trova 39.77 con il primo lancio, posizionandosi in prima posizione provvisoria.

16.02 38.87 per la polacca Bielska con il primo tentativo.

15.59 Neea Kayho vuole provare a tenere alta la bandiera Finlandese in questa gara, con il suo primato stagionale di poco superiore ai 39. Sembra leggermente più attardata la connazionale Vilma Italinna, che questa stagione non si è spinta oltre il 32.83, anche se il suo personale è di 38.43.

15.57 La favorita in questa gara è la polacca Edyta Bielska, che ha un personale di 46.12 ed uno stagionale di 44.26. Attenzione all’ungherese Szabina Szucs, il cui personale è di 45.00, anche se in questa stagione non ha fatto meglio di 37.26.

15.54 Il programma di questo pomeriggio inizierà con il lancio del giavellotto nell’Eptathlon, gruppo A. Queste le dieci atlete che si daranno battaglia:

POL BIELSKA Edyta

FRA DESAILLY Noémie

GER FEYERABEND Jenna Fee

GBR SMITH Jodie

FIN ITÄLINNA Vilma

NED MULDER Sophia

SUI ADEL Katelyn

HUN SZŰCS Szabina

FIN KÄYHKÖ Neea

15.51 L’Italia quest’oggi andrà a caccia di medaglie in quattro finali: salto triplo femminile (Greta Brugnolo e Veronica Zanon), 400m maschile (Lorenzo Benati), lancio del martello femminile (Rachele Mori) e salto in lungo (Kareem Hatem Mersal)

15.48 Questi gli italiani in gara quest’oggi:

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli, Alessio Sommacal.

100 ostacoli: Veronica Besana, Elena Carraro, Martina Cuccù.

Salto triplo (femminile): Greta Brugnolo, Veronica Zanon.

Salto con l’asta (maschile): Matteo Oliveri, Francesco Pugno.

400 metri (maschile): Lorenzo Benati.

Lancio del martello (femminile): Rachele Mori.

Salto in lungo (maschile): Kareem Mersal

15.45 Questo è il programma del pomeriggio (orario italiano):

16.00 Eptathlon, lancio del giavellotto gruppo A;

16.55 Salto triplo (femminile), finale;

17.00 110 ostacoli, semifinali;

17.20 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni;

17.20 Eptathlon, lancio del giavellotto gruppo B;

17.25 100 ostacoli, semifinali;

18.05 400 metri (femminile), finale;

18.20 400 metri (maschile), finale;

18.35 800 metri (femminile), finale;

18.45 Lancio del martello (femminile), finale;

18.50 Salto in lungo (maschile), finale;

18.55 Eptathlon, 800 metri;

19.35 100 metri (femminile), finale;

19.50 100 metri (maschile), finale.

15.40 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei Under 23 di atletica leggera.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Under 23 di atletica leggera. Terza giornata di gare a Espoo (Finlandia): si incomincerà al mattino con qualificazioni e batterie, poi nel pomeriggio spazio alle prime finali.

L’Italia si gioca carte di lusso in tre finali assolutamente da non perdere: Lorenzo Benati sui 400 metri, Kareem Mersal nel salto in lungo, Veronica Zanon e Greta Brugnolo nel salto triplo. Lorenzo Simonelli muoverà i primi passi sui 110 ostacoli, da non perdere Francesco Guerra sui 5000 metri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei Under 23 di atletica leggera: cronaca in tempo reale per non perdersi nulla della fasi calde della competizione. Si incomincia alle ore 16.00 con la sessione pomeridiana. Buon divertimento a tutti.

Foto: Colombo/FIDAL