Nuoto artistico oggi, Mondiali 2023: orari finali 15 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Siamo già alla seconda giornata dei Mondiali di nuoto artistico di scena nella Marine Messe Hall A di Fukuoka. In questo 15 luglio sarà assegnato il primo titolo iridato nel singolo tecnico femminile e ci sarà anche l’Italia a concorrere con Susanna Pedotti.

La milanese, che si è esibita su un esercizio sul tema ‘La Principessa dei Draghi’ su una coreografia di Stefania Speroni, ha ottenuto il dodicesimo e ultimo posto utile per entrare nell’ultimo atto, con il punteggio complessivo di 193.1283 (99.3283 per gli elementi, 93.8000 per l’impressione artistica, 19.9500 per la difficoltà). Un buon punto di partenza per lei, che a diciannove anni da compiere avrà di fronte il gotha della disciplina.

Alle 3.00 italiane invece il preliminare dell’Acrobatic Routine. L’Italia è presente con Linda Cerruti a fare da apripista, con lei Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Isotta Sportelli, Sophie Tabbiani e Francesca Zunino, diciannove le Nazionali presenti in gara.

Questo il programma completo della giornata odierna dei Mondiali di nuoto artistico. Ricordiamo che gli orari segnati sono quelli italiani, poiché ci sono sette ore di differenza tra noi ed il Giappone. Le gare verranno trasmesse in diretta televisiva in abbonamento sui canali di Sky Sport e in chiaro sulla Rai, in streaming su SkyGo e Now in abbonamento e su Rai Play in chiaro.

MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2023, CALENDARIO 15 LUGLIO

Sabato 15 luglio (Orari italiani)

03.00 Acrobatic routine – preliminare

Italia

07.00 Doppio misto tecnico – preliminare

12.30 Singolo tecnico femminile – finale – Susanna Pedotti

MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2023, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Due, RaiSport (in chiaro), Sky Sport Summer (201 Sky, in abbonamento)

Diretta streaming: SkyGo, Now (in abbonamento), RaiPlay (in chiaro)

Diretta testuale: OA Sport

