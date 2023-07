LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: l’Italia sfida la Germania nella staffetta mista, assente Wellbrock

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista 4x1500m, ultima competizione in programma per quel che riguarda il nuoto in acque libere ai Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). Nel programma della competizione iridata non è purtroppo più presente la 25km, quindi dopo le competizioni individuali sui 5km e 10km si chiude il cerchio con la staffetta mista con un’Italia molto ambiziosa in cerca di arricchire ancora il suo bottino.

Ci si appresta a vivere un’ultima notte di fuoco nelle acque del Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka, dove la Germania difenderà il titolo nella staffetta mista messo in bacheca a Budapest l’anno scorso, con l’Ungheria assetata di rivincita e l’Italia desiderosa di arpionare il metallo più pregiato che ancora manca alla rassegna iridata del Belpaese. I tedeschi decidono a sorpresa di non schierare in questa gara il dominatore assoluto delle acque giapponesi, quel Florian Wellbrock che ha messo le mani sulla medaglia d’oro sia nella specialità olimpica dei 10km sia nella 5km. Germania che si presenta al via dunque con Lea Boy, Leonie Beck (pigliatutto al femminile e plausibile spacca-gara) , Rob Muffels e Oliver Klemet. Un cambio di formazione anche per l’Ungheria, medaglia d’argento uscente, che scatterà dal pontile con Bettina Fabian e un quartetto che vuole assolutamente il titolo iridato completato da Anna Olasz, Kristof Rasovszky e David Betlehem. Da tenere in considerazione per il podio anche la Francia, con la nazionale transalpina dotata di una staffetta solida e competitiva, nonostante l’assenza della stella Olivier.

Discorso a parte merita la nazionale azzurra, che nelle acque giapponesi va alla ricerca del primo metallo più pregiato dell’intera competizione iridata. Dal nuoto di fondo sono arrivate fino ad ora due medaglie, l’argento e il bronzo rispettivamente di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza nella 5km che ha riscattato la mancata medaglia e il mancato pass olimpico nella 10km. Questa notte sarà l’ultima occasione prima di concentrarsi nel nuoto in corsia per far suonare l’Inno di Mameli, e l’Italia è sicuramente tra le principali candidate per battagliare per il titolo Mondiale. Un cambio di formazione rispetto al quartetto che l’anno scorso a Budapest è salito sul terzo gradino del podio con Barbara Pozzobon che prende il posto al lancio di Giulia Gabbrielleschi, la seconda frazionista donna sarà Ginevra Taddeucci, mentre al maschile le due punte di diamante invertono la loro discesa in acqua; terza frazione affidata a Domenico Acerenza e in chiusura ci sarà Gregorio Paltrinieri. Un’Italia ambiziosa che non si pone limiti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta mista 4x1500m, ultima competizione per quanto riguarda il nuoto in acque libere ai Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Nelle acque del Seaside Momochi Beach Park va in scena una battaglia campale in cui l’Italia giocherà il ruolo di grande protagonista in cerca del primo alloro Mondiale nella competizione iridata giapponese. Ventuno nazioni al via, con la gara che scatterà alle 1.00 di notte italiana. Buon divertimento e buon nuoto a tutti!

Foto: LaPresse