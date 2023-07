LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: APOTEOSI D’ORO! Quartetto azzurro sul tetto del Mondo con un fenomenale Paltrinieri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

02:25 Per il momento è tutto, grazie mille per averci seguito e una buonanotte a tutti gli amici di OA Sport! L’Italia è sul tetto del Mondo!

02:23 Si chiude con questa gara il nuoto in acque libere, il Mondiale di Fukuoka continua con una nottata imperdibile nei tuffi e domenica 23 inizierà il nuoto in corsia.

02:21 Arriva quindi il primo oro ai Mondiali di Fukuoka 2023, che si issa sul tetto del Mondo nella staffetta mista 4×15000 metri con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri. Podio completato da Ungheria (seconda) e Australia (terza).

02:19 Condotta di gara perfetta di tutti gli azzurri, con ogni frazionista che ha svolto egregiamente il proprio compito. Pozzobon al lancio, e alla prima staffetta iridata in carriera, è stata fenomenale a rimanere nel gruppo con Germania e Ungheria, impresa riuscita in maniera impeccabile anche a Taddeucci, che nella prima parte della seconda frazione aveva addirittura staccato Leonie Beck; poi un 1500 metri eccezionale di Acerenza, che ha recuperato il distacco sulle nazionali che erano scappate prima di lasciare il testimone nella miglior posizione possibile a Paltrinieri, che con il secondo di vantaggio su Ungheria e Germania ha imposto il suo ritmo mortale sfiancando un avversario alla volta.

02:17 Secondo posto e medaglia d’argento per l’Ungheria, mentre al photofinish la spunta l’Australia che si tinge di bronzo. Lee batte Klemet all’ultima bracciata con il tedesco che sbaglia completamente il tocco alla piastra.

02:16 Si festeggia alla grande sul pontone in Giappone per una staffetta azzurra meravigliosa! Vittoria cercata, meritata e di enorme spessore. L’Italia con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri torna sul tetto del Mondo in questa specialità dopo 21 anni.

02:15 OROOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! CAMPIONI DEL MONDO!!!!!!!! SPETTACCOLO AZZURRO NELLE ACQUA DI FUKUOKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

02:14 GUADAGNA ANCORA GREGORIO, AZZURRI CHE STANNO COMPIENDO UN MIRACOLO SENSAZIONALEEEEEEE!!!!!!!

02:13 SCAPPA VIA PALTRINIERI!!!!!!!!!! ITALIA LANCIATA VERSO L’ORO A 150 METRI DAL TRAGUARDOOOOO!!!!!!!!!!

02:12 Si avvicina la Francia a Germania e Australia, ma la medaglia di bronzo dovrebbe essere un fattore tra Klemet e Lee.

02:11 CONTINUA L’AZIONE DI PALTRINIERI! QUALCHE CENTIMETRO DI MARGINE SU BETHELEM! FORZA GREG!!!!!!

02:10 Ultima virata effettuata, Paltrinieri imperterrito prosegue nella sua azione. La nuotata dell’azzurro non si è placata mezzo secondo, con Greg che non vuole subire il sorpasso del magiaro. Lottano senza esclusione di colpi Germania e Australia per il bronzo, nettamente più staccate dalla coppia di testa.

02:09 Vanno molto su rotta esterna Australia e Germania, mentre rimangono più interne Italia e Ungheria. Si sta per concludere il terzo lato, tra poco l’onda tornerà a favore e porterà dritta verso il traguardo.

02:08 Continua il ritmo forsennato di Paltrinieri, con Betlehem che rimane incollato alle caviglie del fenomeno azzurro.

02:08 Australia e Germania inseguono a 9″ la coppia di testa, con Klemet che rientra nella scia dell’Australia.

02:06 Siamo a metà dell’ultima frazione, con Italia e Ungheria che prendono margine sulle concorrenti. Terza l’Australia, mentre è in difficoltà la Germania con Klemet (quanto si fa pesante la rinuncia di Wellbrock).

02:04 Bracciata per bracciata Lee perde qualche centimetro dalla coppia di testa, con Klemet che a sua volta fatica a tenere l’andatura dell’australiano. Copertissimo Betlehem alle spalle di super Greg, che aspetterà l’ultimo lato per sferrare l’attacco all’azzurro.

02:02 Non riesce Klemet a superare l’australiano Kyle Lee. Mentre Paltrinieri sta provando il forcing per staccare il magiaro Betlehem.

02:01 Alla prima boa di virata dell’ultima frazione Italia e Ungheria appaiate in testa, con Paltrinieri a dettare il ritmo. Terza posizione per l’Australia, mentre la Germania sembra leggermente più in difficoltà. Quinta la Francia a 41″ ormai fuori gioco per qualsiasi metallo.

02:00 Betlehem riesce a passare l’australiano e a mettersi sulle caviglie di Paltrinieri, scarta a sinistra Klemet, con la Germania che decide di provare una rotta diversa e rischiosa.

01:59 SORPASSO ITALIA! Azzurri in testa alla staffetta mista Mondiale, si inserisce in seconda posizione l’Australia. Ma in testa c’è un quartetto, con Germania e Ungheria ancora pericolosissime. Sono in quattro nazioni per tre medaglie.

01:57 Ora è tutto nelle braccia e nelle gambe di Gregorio Paltrinieri, che si riporta immediatamente sull’Australia. I suoi avversari principali sono David Betlehem (Ungheria) e Oliver Klemet (Germania).

01:57 ULTIMO CAMBIO! Australia in testa con 7″ sull’Italia, 9″ su Ungheria e Germania.

01:55 Si prepara Gregorio Paltrinieri sul pontone, mentre Italia, Ungheria e Germania stanno per tornare a contatto con l’Australia.

01:55 Si stacca leggermente Muffels per poi rientrare agilmente, mentre è partita la progressione di Acerenza in vista dell’ultimo cambio.

01:53 SORPASSO ACERENZA! In vista dell’ultima boa di virata Domenico passa il magiaro, Italia in seconda posizione che si lancia all’inseguimento dell’Australia.

01:52 Australia che prova ad incrementare, ma al suo inseguimento si lancia un indemoniato Kristof Rasovszky tallonato da un ottimo Acerenza. Se la situazione all’ultimo cambio rimane questa Paltrinieri è chiamato a fare la differenza sul passo, il suo punto di forza.

01:50 Muffels scatenato in questa fase, nuotata agile e di frequenza per il tedesco. Rimane attaccato alle sue caviglie Acerenza, in attesa magari di sferrare l’attacco sull’ultimo lato.

01:49 Alla boa che segna la metà di questa terza frazione passa in testa l’Australia, Francia terza a 8″, mentre le tre nazioni leader (Germania, Italia e Ungheria) sono ad appena 16″ dalla testa.

01:47 Acerenza sta mettendo forza e potenza in ogni bracciata, in un mare a lui favorevole (mentre la cosa si potrebbe ribaltare con Paltrinieri). Si sta per ricompattare la situazione in testa al gruppo, con Italia e Germania, riprese anche dall’Ungheria, che si stanno portando sul trio di testa.

01:45 Alla prima boa di virata del terzo giro Spagna che guida la corsa con 9″ su Francia e Stati Uniti. L’inseguimento del gruppo è guidato da Acerenza e Muffels, rispettivamente in sesta e settima posizione a 51″. Si staccano leggermente Brasile e Ungheria, distanziate ora di 8″ dalla coppia Italia-Germania.

01:44 Acerenza ha come obiettivo primario riportarsi sulle nazioni in fuga che hanno optato per la staffetta a trazione anteriore. Una volta ricucito il margine l’azzurro proverà a dare qualche secondo di vantaggio a Paltrinieri, che nell’ultima frazione va alla caccia di un’altra meravigliosa storia della sua carriera da scrivere.

01:42 Per gli azzurri in acqua Domenico Acerenza, che avrà come compagni di viaggio tra gli altri Rob Muffels (Germania), Kristof Rasovszky (Ungheria) e Diogo Villarinho (Brasile).

01:41 Italia che a metà gara cambia in ottava posizione a 1’24”. Sulle caviglie della nazionale azzurra ci sono Germania, Brasile e Ungheria, le vere avversarie per le medaglie.

01:40 Quarta posizione per una sorprendente Israele, mentre con una seconda parte di grande difficoltà arriva in sesta posizione a 1’12”.

01:40 A metà gara quando sono stati percorsi 3km sui 6 previsti Spagna in testa con 7″ sulla coppia Stati Uniti/Francia.

01:39 Leonie Beck con un grande ultimo lato si riporta sull’Italia trascinandosi dietro anche il Brasile.

01:37 Frammentazione assoluta con grande sparpaglio in acqua degli atleti, con Francia e Stati Uniti che si stanno piano piano riportando sulla testa della gara.

01:35 Nuotata contratta e difficile per lo spagnolo in testa, che subisce metro dopo metro la rimonta degli Stati Uniti. Australia in scia della Francia e che si fa sempre più minacciosa per le medaglie quando inizia l’ultimo lato della seconda frazione.

01:33 Taddeucci sta mettendo in acqua un grande 1500, staccando Beck, Jungblut e Olasz. Fino ad adesso una grande Italia, vedremo quando il gruppo si ricompatterà i due uomini azzurri cosa riusciranno a fare.

01:31 In quarta posizione l’Australia a +1’04”, Italia nona a 1’28” mentre perdono terreno Brasile e Germania, staccate di 6″ e 9″ da Ginevra Taddeucci.

01:30 Staffetta sparpagliata e di difficile lettura fino alla fine del terzo giro, con le diverse strategie delle nazioni che impongono alla gara un andamento non lineare. A metà del secondo giro Stati Uniti in forte rimonta sulla Spagna, ora distante solo 28″. Terza posizione per la Francia con uno scatenato Fontaine a 41″.

01:27 Leonie Beck ha sbagliato leggermente traiettoria, con la Germania che è finita un paio di secondi dietro l’Italia. Attenzione all’Australia, che visto un andamento di gara estremamente favorevole in questo momento si fa tirare e potrebbe diventare pericolosa in ottica podio.

01:26 Rimonta la Francia con Logan Fontaine in seconda frazione, Italia con Taddeucci in ottava posizione a 1’27”.

01:25 Alla prima boa di virata della seconda frazione il margine della Spagna incrementa ancora, sono ora 43″ i secondi su Cina e Stati Uniti.

01:23 Ungheria, Francia e Brasile sono sempre in agguato nella pancia del gruppo delle favorite, mentre la Spagna spinge a più non posso per guadagnare quanto più margine possibile con i due uomini per poi difendersi con le ragazze.

01:22 Per l’Italia in acqua Ginevra Taddeucci, mentre la Germania schiera la bi-Campionessa del Mondo Leonie Beck. Per gli azzurri sarà fondamentale rimanere quanto più possibile insieme alla teutonica.

01:21 Al primo cambio Spagna in testa con 17″ sulla Cina, entrambe le formazioni hanno schierato uomini al lancio, terza posizione per la Corea a 41″. Italia con un’ottima Barbara Pozzobon chiude la prima frazione in nona posizione a 1’10” attaccata alle caviglie della Germania.

01:18 Ultima boa di virata prima della fine della prima posizione, mare che dovrebbe dare meno fastidio ai nuotatori. Continua incessante l’azione dello spagnolo in testa, con il gruppo dell’Italia che non perde troppo terreno.

01:15 Si increspa l’onda con la cresta bianca che fa capolino sull’acqua, situazione invariata nel rettilineo più lungo di nuotata.

01:13 A metà della prima frazione Spagna (non dovrebbe essere uno spauracchio per il podio) che aumenta il margine in testa, con 17″ su Stati Uniti e Cina. Italia in nona posizione con 44″ di ritardo dalla testa nel gruppo con Germania, Ungheria e Francia.

01:12 Onda che si fa sempre più persistente e fastidiosa nel mentre ci si allontana dalla sponda, sarà fondamentale riuscire ad orientarsi bene e a cercare sempre la miglior traiettoria possibile.

01:11 Spagna in testa in solitaria inseguita dalla coppia Cina-Stati Uniti, molto frammentata la situazione tra gli atleti al vertice.

01:10 Donne che in 1,5km potrebbero avere un differenziale rispetto ai colleghi maschi di circa un minuto. Pozzobon deve tenere d’occhio Germania e Ungheria. Gruppo molto sfaldato, con nuotatori e nuotatrici che scelgono traiettorie e rotte diverse.

01:09 Alla prima boa di virata in testa c’è la Spagna al comando, con un maschio in apertura, seguita da Cina e Corea. Italia e Germania appaiate e staccate di 15″ dalla testa in sesta e settima posizione.

01:08 Nuota nella pancia del gruppo Barbara Pozzobon, plotone molto allungato al passaggio alla prima boa.

01:06 La strategia adottata dalla maggior parte delle squadre che lottano per obiettivi importanti è quella di schierare in apertura le due donne (Germania, Italia, Ungheria), mentre gli Stati Uniti decidono di andare a trazione anteriore mettendo i due uomini nelle prime due frazioni.

01:05 Per l’Italia in acqua Barbara Pozzobon, che dovrà trovare subito la giusta posizione in gruppo magari sfruttando la scia di qualche nazione che decide di schierare in apertura un uomo.

01:03 E’ PARTITA LA STAFFETTA MISTA 4×1500 METRI! BUON DIVERTIMENTO E FORZA ITALIA!

01:01 Ci sarà da tenere in considerazione il fattore onda, con acqua mossa con onde corte che daranno molto fastidio agli atleti. Condizioni dell’acqua che dovrebbero peggiorare con l’andamento della gara, mentre sul pontone le atlete sono pronte a partire.

00:58 Sono in tutto ventuno nazioni al via, con diverse potenzialità e obiettivi. Cielo terso sulle acque del Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka, dove stanno venendo presentate tutte le squadre; buon divertimento e buon nuoto a tutti!

00:56 Un cambio per gli azzurri rispetto al quartetto che l’anno scorso a Budapest è salito sul terzo gradino del podio: Barbara Pozzobon prende il posto al lancio di Giulia Gabbrielleschi, la seconda frazionista donna sarà Ginevra Taddeucci; mentre al maschile le due punte di diamante invertono la loro discesa in acqua; terza frazione affidata a Domenico Acerenza e in chiusura ci sarà Gregorio Paltrinieri.

00:54 Questa notte sarà l’ultima occasione prima di concentrarsi nel nuoto in corsia per far suonare l’Inno di Mameli, e l’Italia è sicuramente tra le principali candidate per battagliare per il titolo Mondiale. Un’Italia ambiziosa che non si pone limiti.

00:52 Discorso a parte merita la nazionale azzurra, che nelle acque giapponesi va alla ricerca del primo metallo più pregiato dell’intera competizione iridata. Dal nuoto di fondo sono arrivate fino ad ora due medaglie, l’argento e il bronzo rispettivamente di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza nella 5km che ha riscattato la mancata medaglia e il mancato pass olimpico nella 10km.

00:49 Un cambio di formazione anche per l’Ungheria, medaglia d’argento uscente, che scatterà dal pontile con Bettina Fabian e un quartetto che vuole assolutamente il titolo iridato completato da Anna Olasz, Kristof Rasovszky e David Betlehem. Da tenere in considerazione per il podio anche la Francia, con la nazionale transalpina dotata di una staffetta solida e competitiva, nonostante l’assenza della stella Olivier.

00:47 I tedeschi devono fare a meno dominatore assoluto delle acque giapponesi, quel Florian Wellbrock che ha messo le mani sulla medaglia d’oro sia nella specialità olimpica dei 10km sia nella 5km e che ha deciso di riposarsi in vista delle gare in corsia. Germania che si presenta al via dunque con Lea Boy, Leonie Beck (pigliatutto al femminile e plausibile spacca-gara) , Rob Muffels e Oliver Klemet.

00:45 La Germania difenderà il titolo nella staffetta mista messo in bacheca a Budapest l’anno scorso, con l’Ungheria assetata di rivincita e l’Italia desiderosa di arpionare il metallo più pregiato che ancora manca alla rassegna iridata del Belpaese

00:43 Ci si appresta a vivere un’ultima notte di fuoco nelle acque del Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka. Nel programma della competizione iridata non è purtroppo più presente la 25km, quindi dopo le competizioni individuali sui 5km e 10km si chiude il cerchio con la staffetta mista con un’Italia molto ambiziosa in cerca di arricchire ancora il suo bottino.

00:40 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista 4x1500m, ultima competizione in programma per quel che riguarda il nuoto in acque libere ai Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone).

