Tuffi, Giovanni Tocci: “Le finali si decidono con i dettagli”; Lorenzo Marsaglia: “Tra i migliori al mondo”

Al Fukuoka Prefectural Pool arriva per la terza volta un sesto posto in finale per l’Italia ai Mondiali 2023 di tuffi: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel trampolino sincro 3 metri maschile non riescono dunque a staccare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e dovranno riprovarci ai Mondiali di Doha.

Giovanni Tocci vede il bicchiere mezzo pieno al termine della gara: “Non abbiamo rimorsi perché sappiamo che queste finali si decidono con i dettagli. Abbiamo condotto un’ottima gara. Davanti a noi ci sono coppie fortissime e che comunque sono al nostro livello“.

Lorenzo Marsaglia pensa già alla prossima occasione nella gara individuale: “Siamo concentrati per le prossime gare, in particolare i 3 metri, che mettono in palio la qualificazione olimpica per i finalisti. Siamo contenti perché ancora una volta abbiamo confermato di essere tra i migliori al mondo“.

