Nuoto artistico, Susanna Pedotti stupisce ed è quinta nel solo tecnico ai Mondiali! Titolo al Giappone

Susanna Pedotti centra uno stupendo quinto posto nella finale del solo tecnico femminile ai Mondiali 2023 di nuoto artistico, in corso a Fukuoka, in Giappone: l’azzurra migliora sensibilmente sia il piazzamento che il punteggio rispetto ai preliminari, dove era stata 12ma ed ultima delle qualificate.

L’azzurra sale infatti da un esercizio di difficoltà totale di 19.95 ad uno di 27.25, che va a generare 93.6 nell’impressione artistica (in leggera flessione rispetto al 93.8 dei preliminari) e 130.1133 nell’esecuzione (balzo in avanti rispetto al 99.3283) per complessivi 223.7133 contro 193.1283.

Oro e titolo iridato alla nipponica Inui Yukiko, prima con 276.5717 (52.8584 punti in più dell’azzurra), argento all’austriaca Vasiliki Alexandri, seconda con 264.4200 (a 12.1517 dall’oro), bronzo all’iberica Iris Tio Casas, terza con 254.2100 (a 22.3617 dal primo posto). Resta giù dal podio l’ellenica Evangelia Platanioti quarta con 242.5000 (a 34.0717 dalla giapponese).

FINALE SOLO TECNICO FEMMINILE

1 Giappone Inui Yukiko 34.3500 105.7000 170.8717 276.5717

2 Austria Vasiliki Alexandri 34.5000 98.8000 165.6200 264.4200 (-12.1517)

3 Spagna Iris Tio Casas 31.0500 102.4000 151.8100 254.2100 (-22.3617)

4 Grecia Evangelia Platanioti 26.2000 101.9500 140.5500 242.5000 (-34.0717)

5 Italia Susanna Pedotti 27.2500 93.6000 130.1133 223.7133 (-52.8584)

6 Canada Audrey Lamothe 22.4500 95.5000 120.9351 216.4351 (-60.1366)

7 Aruba Kyra Hoevertsz 25.6000 88.8000 123.3967 212.1967 (-64.3750)

8 Germania Klara Bleyer 22.7000 90.9000 111.5266 202.4266 (-74.1451)

9 Corea del Sud Lee Riyoung 20.4500 90.7000 110.1383 200.8383 (-75.7334)

10 Francia Oriane Jaillardon 15.2000 95.7000 97.7234 193.4234 (-83.1483)

11 Kazakistan Karina Magrupova 20.1500 86.9000 105.4200 192.3200 (-84.2517)

12 Gran Bretagna Kate Shortman 15.2000 95.9000 96.1267 192.0267 (-84.5450)

PRELIMINARI

1 Giappone Inui Yukiko 34.05 169.1700 104.1000 273.2700 (Q)

2 Grecia Evangelia Platanioti 32.10 153.8400 98.4000 252.2400 (Q)

3 Austria Vasiliki Alexandri 25.10* 131.8367 101.0000 232.8367 (Q)

4 Francia Oriane Jaillardon 26.50 133.8233 95.9000 229.7233 (Q)

5 Gran Bretagna Kate Shortman 28.20* 127.2033 96.4000 223.6033 (Q)

6 Canada Audrey Lamothe 22.45* 119.6417 95.3000 214.9417 (Q)

7 Spagna Iris Tio Casas 15.20* 102.6500 102.0166 204.6666 (Q)

8 Corea del Sud Lee Riyoung 20.45* 110.3366 91.4500 201.7866 (Q)

9 Germania Klara Bleyer 22.55* 111.6149 89.3500 200.9649 (Q)

10 Kazakistan Karina Magrupova 20.15* 107.4933 87.8500 195.3433 (Q)

11 Aruba Kyra Hoevertsz 20.20* 106.3400 87.6000 193.9400 (Q)

12 Italia Susanna Pedotti 19.95* 99.3283 93.7000 193.1283 (Q)

