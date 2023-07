LIVE Nuoto Artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: una Inui strepitosa conquista l’oro, davanti ad Alexandri e Shortman

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.44 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Mondiali di Nuoto Artistico 2023. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito: buon proseguimento di giornata a tutti.

13.42 Prima medaglia in questa rassegna iridata per la britannica Kate Shortman, che a sorpresa ha dimostrato di aver raggiunto il livello delle primissime della classe.

13.40 In questa finale sono stati molti di meno i base mark assegnati, con le atlete di punta che sono riuscite a confermare la difficoltà dichiarata e, di conseguenza, le carte in tavola. Premiata la scelta dell’atleta austriaca di diminuire leggermente la difficoltà per evitare di incappare in penalità.

13.38 Yukiko Inui ha fatto la differenza in tutte le classifiche di questa finale, distaccando l’austriaca Vasiliki Alexandri sia nel coefficiente di difficoltà, che nell’impressione artistica e nell’esecuzione.

13.36 Questa la classifica ufficiale di questa finale:

1 JPN Yukiko Inui 254.6062

2 AUT Vasiliki Alexandri 229.3251

3 GBR Kate Shortman 219.9542

4 CAN Audrey Lamothe 207.4480

5 GRE Evangelia Platanioti 205.5459

6 KOR Yoonseo Hur 186.6167

7 SMR Jasmine Verbena 186.4910

8 ESP Iris Tio Casas 178.9146

9 FRA Laelys Alavez 175.8146

10 TUR Ece Ungor 160.4291

11 CRO Matea Butorac 151.1520

12 ARU Kyra Hoevertsz 136.4083

13.34 È quindi ufficiale l’oro della giapponese Yukiko Inui, che bissa così il titolo conquistato nel solo tecnico.

13.33 Settima posizione per Jasmine Verbema, con 186.4910, vedendosi confermata la difficoltà dichiarata.

13.32 Termina ora l’esercizio di Jasmine Verbena, la quale ha portato una routine sulla perseveranza.

13.29 È il momento dell’ultima atleta, Jasmine Verbena, rappresentante di San Marino. Il suo esercizio ha una difficoltà dichiarata di 25.3500

13.28 Primo posto per la giapponese Yukiko Inui, che ottiene 254.6062 punti ed ipoteca l’oro.

13.26 Finisce ora una bellissima esibizione di Yukiko Inui, che appare soddisfatta, ma al contempo molto affatica da un esercizio che non le permetteva di rifiatare.

13.25 La routine della nipponica racconta la storia del dragone ad otto teste.

13.24 Ora è il momento dell’atleta di casa, la giapponese Yukiko Inui, che porta l’esercizio con il coefficiente di difficoltà più alto: 38.9500.

13.23 Quarta posizione provvisoria per la greca, che ottiene 205.5459, vedendosi abbassare il coefficiente di difficoltà a 28.2500.

13.22 Appare abbastanza preoccupata l’atleta greca, mentre attende il referto dei giudici.

13.21 Finisce ora l’esercizio della greca.

13.19 Scende ora in acqua la greca Evangelia Platanioti, che nella fase preliminare si è classificata terza. Il suo esercizio ha un coefficiente di difficoltà di 34.1000.

13.18 Questa la classifica quando mancano le ultime tre atlete di questa finale:

1 AUT Vasiliki Alexandri 229.3251

2 GBR Kate Shortman 219.9542

3 CAN Audrey Lamothe 207.4480

4 KOR Yoonseo Hur 186.6167

5 ESP Iris Tio Casas 178.9146

6 FRA Laelys Alavez 175.8146

7 TUR Ece Ungor 160.4291

8 CRO Matea Butorac 151.1520

9 ARU Kyra Hoevertsz 136.4083

13.17 Quarta posizione provvisoria per Yoonseo Hur, che totalizza 186.6167.

13.16 Finisce ora l’esercizio della diciassettenne coreana.

13.14 Ora tocca alla coreana Yoonseo Hur, quarta nella fase preliminare. Per lei il coefficiente di difficoltà è di 27.2500.

13.13 Prima posizione per Vasiliki Alexandri che ottiene 229.3251 punti, vedendosi confermato il grado di difficoltà. Questo risultato viene accolto dall’atleta con delle lacrime, ovviamente di felicità.

13.12 Termina l’esercizio di Alexandri, che sembra soddisfatta, anche se le austriache in questo Mondiale sono state spesso vittime di base mark.

13.10 È ora il momento dell’austriaca Vasiliki Alexandri, la quale porta un esercizio di difficoltà dichiarato di 35.7000.

13.09 Prima posizione provvisoria per Kate Shortman, che totalizza 219.9542 punti, confermando la difficoltà dichiarata di 32.9000.

13.08 Termina ora l’esercizio di Kate Shortman.

13.06 Scende ora in acqua la britannica Kate Shortman, seconda nella fase preliminare. L’atleta della Gran Bretagna ha innalzato la difficoltà del proprio esercizio, portandola a 32.9000.

13.05 Questa è la classifica provvisoria quando siamo a metà gara:

1 CAN Audrey Lamothe 207.4480

2 ESP Iris Tio Casas 178.9146

3 FRA Laelys Alavez 175.8146

4 TUR Ece Ungor 160.4291

5 CRO Matea Butorac 151.1520

6 ARU Kyra Hoevertsz 136.4083

13.04 Terza posizione provvisoria per la francese, che ottiene 175.8146 punti, incappando in un solo base mark.

13.03 Ancora una volta i giudici si prendono del tempo per valutare. Nel mentre l’atleta transalpina viene confortata dal suo tecnico, che invece sembra essere entusiasta dell’esercizio di Alavez.

13.01 Finisce ora l’esercizio della francese, che appare leggermente preoccupata in volto. Per lei c’è la paura di incappare in diversi base mark, come accaduto nella fase preliminare.

12.59 Scende ora in acqua la sedicenne francese Laelys Alavez, la quale porta un esercizio con il coefficiente di difficoltà di 27.5500.

12.58 L’atleta di Aruba ottiene 136.4083 punti e si posiziona in quinta posizione provvisoria. Anche in questo caso i giudici si sono presi un po’ di tempo per ricontrollare alcuni esercizi, per poi assegnare tre base mark.

12.56 Finisce ora l’esercizio di Kyra Hoevetsz, che non appare molto soddisfatta, nonostante abbia condotto una buona routine, mantenendo un’ottima altezza sull’acqua fino alla fine.

12.53 È il momento di Aruba, rappresentata da Kyra Hoevetsz. Il suo esercizio ha una difficoltà dichiarata di 24.3500, e racconta il suo viaggio nel nuoto artistico.

12.52 Terza posizione provvisoria per Ece Ungor, che totalizza 160.4291 punti, con un leggero base mark.

12.50 Finisce ora l’esercizio della turca, accolta dalla soddisfazione dei tecnici a bordo vasca.

12.48 È ora il momento della sedicenne turca Ece Ungor, la quale presenta uno degli esercizi con il coefficiente di difficoltà più bassi, superiore solo a quello della Croazia.

12.47 La lunga attesa è dovuta a due base mark assegnati alla spagnola, con Tio Casas che ottiene 178.9146 e si posiziona in seconda posizione provvisoria.

12.46 I giudici stanno ricontrollando attentamente l’esercizio.

12.44 Finisce ora l’esercizio dell’iberica, che ha portato in vasca una routine molto veloce e complesso, eseguendola correttamente, anche se è presenta la minaccia del base mark per gli ultimi esercizi

12.42 Scende ora in vasca la spagnola Iris Tio Casas. Per lei la difficoltà dichiarata è di 34.6500.

12.41 Ottimo punteggio per la canadese, che si posiziona in prima posizione provvisoria con 207.4480, vedendosi confermata il coefficiente di difficoltà dichiarato di 32.6000.

12.40 Finisce l’esercizio di Audrey Lamothe, che appare molto soddisfatta nonostante una leggera sbavatura nell’ultimo ibrido. L’obiettivo per lei è quello di migliorare il risultato della qualificazione, in cui è giunta ottava.

12.37 Ora è il momento della canadese Audrey Lamothe. Per lei un grado di difficoltà dichiarato di 32.6000.

12.36 151.1520 per Matea Butorac, che incappa in un leggero base mark.

12.35 Conclude ora l’esercizio l’atleta croata.

12.33 La prima atleta in gara è la croata Matea Butorac, che porta un esercizio dal grado di difficoltà di 23.3000.

12.32 INIZIA LA FINALE DEL SOLO LIBERO FEMMINILE!

12.29 Rispetto alla fase preliminare sono cambiati alcuni gradi di difficoltà degli esercizi. La modifica più grande l’ha messa in atto l’austriaca Alexandri, che nel preliminare aveva portato un esercizio di difficoltà 39.4000, subendo però dei pesanti base mark. In finale l’esercizio dell’austriaca ha un grado di difficoltà dichiarato di 35.7000

12.28 È stata proprio la giapponese a chiudere il preliminare davanti a tutti, con quasi 40 punti di vantaggio sulla britannica Kate Shortman ed oltre 50 sulla greca Evangelia Platanioti.

12.25 L’atleta che porta il coefficiente di difficoltà dichiarato più alto è la giapponese Yukiko Inui, la quale porta un esercizio di 38.9500. Attenzione però ai base mark, che in questi giorni di Mondiali hanno spesso stravolto le carte in tavola.

12.22 Nella fase preliminare del solo libero femminile l’Italia era presente con Susanna Pedotti. La diciottenne azzurra però non è riuscita a strappare l’accesso alla finale, terminando in ventunesima posizione a 28 punti dalla dodicesima posizione.

12.19 Questa è la start list della finale del solo libero femminile:

CRO Matea BUTORAC

CAN Audrey LAMOTHE

ESP Iris TIO CASAS

TUR Ece UNGOR

ARU Kyra HOEVERTSZ

FRA Laelys ALAVEZ

GBR Kate SHORTMAN

AUT Vasiliki ALEXANDRI

KOR Yoonseo HUR

GRE Evangelia PLATANIOTI

JPN Yukiko INUI

SMR Jasmine VERBENA

12.16 Nella mattinata italiana è andata in scena la finale del solo libero maschile. A conquistare l’oro è stato lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu, davanti al colombiano Gustavo Sanchez e all’americano Kenneth Gaudet. Non era presente alcun italiano, a causa dell’infortunio di Giorgio Minisini.

12.13 Tra meno di venti minuti avrà inizio la finale del solo libero femminile alla Marine Messe di Fukuoka. Nessun italiano presente tra le dodici atlete che si giocheranno le medaglie.

12.10 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Mondiali 2023 di Nuoto Artistico.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di Nuoto Artistico ai Mondiali di Fukuoka 2023. Quest’oggi si assegnano i titoli del solo libero maschile e femminile, con nessun italiano presente nelle start list delle finali, che andranno in scena rispettivamente alle 09.30 e alle 12.30, orario nostrano.

Si inizierà con la finale maschile in cui si contenderanno il titolo di campione del mondo in dieci, gli stessi che si sono già dati battaglia nella fase preliminare. Nella giornata di ieri si è imposto l’americano Kenneth Gaudet, con sei punti di vantaggio sul kazako Eduard Kim, e poco più di sette sul britannico Ranjuco Tomblin. L’Italia non era presente ai nastri di partenza di questa gara, per via dell’infortunio di Giorgio Minisini.

Nella fase preliminare del singolo libero femminile la giapponese Yukiko Inui si è classificata davanti a tutti, con quasi 40 punti di vantaggio sulla britannica Kate Shortman. L’atleta della Gran Bretagna ha però a sua volta una quindicina di punti di vantaggio la greca Evangelia Platanioti. Nella finale non sarà presente l’Italia, poiché Susanna Pedotti ha concluso la qualificazione al ventunesimo posto.

La finale del singolo libero maschile inizierà alle 09.30, mentre quattro ore più tardi sarà il momento della gara femminile. Entrambi gli eventi saranno visibili su Sky Sport Summer, canale 201 del decoder Sky, e su Rai Sport. La copertura in streaming è affidata a Sky Go, Rai Play e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della finale del singolo libero femminile a partire dalle 12.30, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

Foto: LaPresse