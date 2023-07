LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: oro alla Cina, davanti a Giappone e Ucraina. L’Italia chiude in sesta posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.58 La Cina vince quindi il concorso del libero a squadre nel nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka 2023. Giappone e Ucraina si prendono invece argento e bronzo: solo sesta l’Italia.

LA CLASSIFICA FINALE DEL LIBERO A SQUADRE – NUOTO ARTISTICO MONDIALI FUKUOKA 2023

1. Cina – 329.1687 (Oro)

2. Giappone – 317.8085 (Argento)

3. Ucraina – 256.2415 (Bronzo)

4. Spagna – 249.6521

5. Israele – 247.7290

6. Italia – 244.1174

7. Grecia – 232.6396

8. Australia – 221.6416

9. Stati Uniti – 218.6605

10. Gran Bretagna – 217.1897

11.Kazakistan – 185.0375

12. Egitto – 179.6291

13.56 Gli Stati Uniti ricevono una valutazione di…218.6605: sono addirittura none le americane.

13.53 Gli States concludono il loro esercizio. Ora attendono di capire dove potersi inserire in classifica.

13.51 Conclusa la parte acrobatica, si passa alla parte più tecnica e lavorata: a caccia della sincronizzazione.

13.49 In acqua ci sono gli Stati Uniti, l’ultima nazione a poter modificare la classifica.

13.48 Israele riceve una valutazione di 247.7290: quinta posizione, davanti, di pochissimo all’Italia.

13.45 Non sembra essere una routine brillante quella delle israeliane, soprattutto nelle combinazioni e nella parte acrobatica.

13.43 Israele è entrata in acqua: eseguono il loro programma rendendo onore e celebrazione al Giappone, la nazione che sta ospitando i Mondiali.

13.42 Il punteggio dell’Ucraina, dopo una lunga revisione da parte del pannello dei giudici, è di 256.2415. Molto meglio di quello che si attendevano. Ora sono terze: in attesa di Israele e USA.

13.37 E’ un’Ucraina che, nonostante il potenziale, non esalta e non si esalta.

13.33 Ultime tre squadre: tocca all’Ucraina!

13.32 Il punteggio del Giappone è di 317.8085: è il secondo miglior punteggio attuale, alle spalle della Cina.

13.31 Le nipponiche scaldano a dovere il pubblico di casa che partecipa alla routine applaudendo le proprie beniamine.

13.27 Non c’è un attimo di respiro. E’ il momento delle padrone di casa del Giappone.

13.26 La valutazione per le spagnole è di 249.6521: sono seconde, ma non al riparo dall’arrivo delle prossime squadre.

13.23 E’ un crescendo l’esercizio iberico: ora bisognerà capire se porterà dividendi.

13.20 Arriva la Spagna: eseguiranno la routine sulle note di “Aladin”.

LA CLASSIFICA PARZIALE DEL LIBERO A SQUADRE – MONDIALI FUKUOKA 2023

Cina – 329.1687

Italia – 244.1174

Grecia – 232.6396

Australia – 221.6416

Gran Bretagna – 217.1897

Kazakistan – 185.0375

Egitto – 179.6291

13.19 La Cina vola a 329.1687 punti: è primissima!

13.17 Le asiatiche hanno completato la loro routine, con alcuni elementi acrobatici degni davvero di nota.

13.15 Intanto in acqua c’è la Cina.

Le dichiarazioni della capitana Enrica Piccoli: “In generale siamo soddisfatte, anche se abbiamo visto che ci sono state comminate due penalità. Dobbiamo capire da che cosa provengono: se dalla tecnica o dall’esecuzione degli elementi. Il bilancio del Mondiale? Resta comunque positivo, abbiamo dimostrato di essere al passo con il regolamento. Dovremo continuare a progredire verso il 2024 per capire come continuare a restare in alto”.

13.11 Il punteggio raccolto dall’Italia è di 244.1174: le azzurre vanno in testa, ma pagano dazio a due basemark. C’è un po’ di delusione negli occhi delle ragazze.

13.10 Si attende la valutazione dei giudici…

13.09 Ora serve concentrazione massima per portare a casa la routine: ED E’ COSI’!!!!

13.08 Andrà rivista poi la sincronizzazione dall’occhio attento dei giudici, ma gli elementi messi in mostra dall’Italia appaiono di totale valore. Ora formazione finale con spinta in equilibrio e poi lavoro di gambe.

13.07 Al momento c’è grande attenzione e precisione ai vari gesti.

13.06 Le azzurre propongono “Inclusion” sulla composizione musicale “Waterbird” di Antongiulio Frulio e con la coreografia di Anastasia Ermakova.

Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli entrano in acqua!

ORA TOCCA ALL’ITALIA!

13.05 Lo score della Gran Bretagna è di 217.1897 punti.

13.01 Britanniche quasi “furiose” in acqua: compatte e alla ricerca spasmodica del sincronismo.

12.59 La Gran Bretagna è in acqua con un tema dedicato agli “Scacchi”.

12.56 L’Egitto riceve una valutazione di 179.6291 punti. Al momento è ultimo.

12.55 Le rappresentanti del continente africano trovano alcune buone verticalità nel loro esercizio. Benissimo le egiziane sulla parte acrobatica, male però sul resto, va detto.

12.52 C’è l’Egitto nella vasca iridata di Fukuoka: il tema è “Warriors” per loro, così come è stato per la Grecia.

12.51 All’Australia viene assegnato un punteggio di 221.6416.

12.49 Tanto lavoro di gambe per le australiane che vanno a chiudere il programma.

12.46 Ora l’Australia, che si ispira al celebre film Avatar.

12.45 Non paga la routine agli occhi dei giudici, anche perché sono state annotate diverse penalità: lo score è di 185.0375.

12.43 Le kazake completano alcuni elementi molto difficili. Ora sono uscite dall’acqua. Attendono la valutazione dei giudici.

12.39 Entra in acqua il Kazakistan.

12.38 Il punteggio della Grecia è pari a 232.6396, ci sono due basemark per gli elementi ibridi.

12.35 Errore abbastanza evidente, a livello tecnico, delle elleniche, che ovviamente poi pagheranno dazio.

12.32 E’ subito il momento della Grecia.

SI COMINCIA!

12.27 Qualche minuto e ci siamo…

12.25 Le squadre stanno per essere presentate.

12.20 Dieci minuti al via. Si sta preparando la piscina all’evento del libero a squadre.

12.15 Questa sarà la line-up dell’Italia: Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli

12.10 Questo l’ordine di ingresso in vasca: Grecia, Kazakistan, Australia, Egitto, Gran Bretagna, Italia, Cina, Spagna, Giappone, Ucraina, Israele, Usa

12.05 l’Italia proverà a giocare un ruolo da “underdog” magari puntando a una medaglia.

12.00 Mezz’ora all’inizio della gara.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ad una nuova giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale oggi si assegnano le medaglie del libero a squadre.

L’Italia punta alla sorpresa in una gara dove potrebbe, se tutto dovesse andare per il verso giusto, arrivare la terza medaglia di questa spedizione in terra nipponica (già due argenti nel medaglie del nuoto artistico tricolore, ndr).

Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli: questa la formazione azzurra che cercherà di ottenere il massimo possibile nella piscina di Fukuoka

Finale, come di consueto in questi casi a 12: Grecia, Kazakistan, Australia, Egitto, Gran Bretagna, Italia (punteggio di qualifica pari a 233.1010), Cina, Spagna, Giappone, Ucraina, Israele, Usa

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale oggi si assegnano le medaglie del libero a squadre, con aggiornamenti minuto dopo minuto dalle ore 12.30: buon divertimento!

