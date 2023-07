LIVE Motocross, GP Repubblica Ceca 2023 in DIRETTA: vince Andrea Adamo gara-2, Geerts conquista il Gran Premio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.49 Il Gran Premio a Geerts, secondo Laengenfelder, terzo de Wolf. Chiude quinto Andrea Adamo, che conquista la prima volta la prima posizione in una manche.

16.46 Ecco l’ordine di arrivo:

1 80 Adamo, Andrea ITA KTM 35:41.660

2 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 35:46.939

3 93 Geerts, Jago BEL YAM 35:55.537

4 74 de Wolf, Kay NED HUS 35:59.850

5 122 Mc Lellan, Camden RSA HON 36:01.015

6 72 Everts, Liam BEL KTM 36:01.473

7 79 Coenen, Sacha BEL KTM 36:15.005

8 96 Coenen, Lucas BEL HUS 36:17.568

9 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 36:22.219

10 401 Stauffer, Marcel AUT KTM 36:24.759

11 22 Braceras, David ESP KAW 36:28.424

12 51 Oliver, Oriol ESP KTM 36:30.004

13 44 Elzinga, Rick NED YAM 36:32.903

14 517 Gifting, Isak SWE GAS 36:35.167

15 125 Weckman, Emil FIN HON 36:38.213

16 253 Pancar, Jan SLO KTM 36:47.546

17 73 Zanchi, Ferruccio ITA KTM 36:58.428

18 437 Venhoda, Martin CZE GAS 35:44.057

19 50 Mandys, Daniel CZE YAM 36:06.698

20 256 Smith, Magnus DEN YAM 36:12.063

21 174 Valeri, Alessandro ITA KTM 36:24.035

22 744 Soulimani, Saad FRA YAM 36:26.048

23 18 Voxen Kleemann, William DEN KTM 36:31.744

24 199 Katrinak, Jaroslav SVK KTM 36:48.362

25 325 Alfarizi, Delvintor INA HON 37:12.966

26 177 Manucci, Alessandro ITA GAS 28:03.621

27 123 Tuani, Federico ITA KTM 18:31.810

28 338 Olsson, Filip SWE HUS 16:48.822

29 23 Hammal, Taylor GBR KTM 17:06.062

30 39 Van De Moosdijk, Roan NED HUS 13:26.203

31 696 Gwerder, Mike SUI KTM 10:23.348

32 313 Polak, Petr CZE YAM 9:01.586

33 100 Verhaeghe, Scotty FRA GAS 4:39.761

VINCE GARA-2 ANDREA ADAMO, secondo Laegenfelder, terzo Geerts.

-1 Ultimo giro, Laegenfelder accorcia il suo distacco a 5 secondi.

-2 Cristallizzate le prime tre posizioni, Adamo 1, 2 Leangenfelder, 3 Geerts.

-3 Mancano solo tre giri alla conclusione.

1.00 Liam Everts ingaggia una battaglia con de Wolf per la quinta posizione.

2.00 Horgmo nella sua rimonta si trova in undicesima posizione.

3.00 Per gli altri italiani, da segnalare la sedicesima posizione di Ferruccio Zanchi.

4.00 Sono 7 i secondi di vantaggio di Andrea Adamo.

5.00 Questa sarebbe la prima vittoria per Adamo in una manche.

6.00 de Wolf si avvicina a Mc Lellan per la quarta posizione.

7.00 Adamo non smette di fare giri veloci, sono 5 ora i secondi di vantaggio.

8.00 Adamo conquista subito tre secondi di vantaggio.

9.00 Andrea Adamo si prende la prima posizione!

10.00 Geerts segue a circa 11 secondi di distacco la coppia di testa.

11.00 Attenzione Adamo si porta a soli 4 decimi da Laengenfelder.

12.00 Mc Lallen ingaggia una battaglia per la quarta posizione occupata da Sacha Coenen.

13.00 Ecco la top 10 momentanea:

Laegenfelder Adamo Geerts Sacha Coenen Mc Lellan de Wolf Lucas Coenen Everts Oliver Stauffer

14.00 Geerts sorpassa anche Sacha Coenen per la terza piazza.

15.00 Adamo si trova ad un solo secondo da Laengenfelder.

16.00 Geerts supera Mc Lellan per la quarta posizione.

17.00 Settori record di Adamo, sono due i secondi di distacco da Laengenfelder.

18.00 ANDREA ADAMO, sorpassato Sacha Coenen, per la seconda piazza.

19.00 Giro veloce di Andrea Adamo, 1:49.508.

20.00 ANDREA ADAMO, supera Mc Lellan per la terza posizione.

21.00 ADAMO supera Geerts, sorpasso spettacolare del siciliano.

22.00 Laengenfelder mantiene la prima posizione.

23.00 de Wolf sorpassa Gwender, si porta alle spalle di Adamo.

24.00 Ora è battaglia accesa tra Geerts e Adamo, senza esclusione di colpi.

25.00 GEERTS E ADAMO superano Gwerder per la quarta e quinta posizione.

26.00 de Wolf sale all’ottava posizione.

27.00 In seconda e terza posizione ci sono Coenen e Mc Lellan.

28.00 Doppio sorpasso di Geerts, quarta posizione, Adamo sale al sesto posto.

29.00 Laengenfelder si prende la testa della classifica, Adamo è settimo, mentre Geerts si trova ottavo, decimo de Wolf.

Inizia gara-2!

16.10 Tutto pronto per l’inizio di gara-2.

16.05 Inizia la preparazione per la partenza di gara-2 di MX2, occhi puntati su Adamo.

16.00 In MX2 gara-1 è stata vinta da Geerts, secondo posto da Horgmo e terzo de Wolf dopo una bella battaglia con Laegenfelder.

15.55 Gara-1 di MXGP è stata vinta da Febvre, seguito da Seewer e Prado.

15.50 Adamo è stato estremamente sfortunato al via di gara-1, complice una brutta partenza, due cadute e una penalizzazione. Concludendo di fatto al tredicesimo posto.

15.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MX2.

13.58 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16 per gara 2 di MX2.

13.55 Penalità di due posizioni in meno per Adamo che conclude quindi tredicesimo, questo per un sospetto sorpasso durante le bandiere gialle.

13.52 Ecco l’ordine di arrivo:

1 93 Geerts, Jago BEL YAM 33:46.123

2 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 33:48.371

3 74 de Wolf, Kay NED HUS 33:55.041

4 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 33:58.731

5 79 Coenen, Sacha BEL KTM 34:05.806

6 122 Mc Lellan, Camden RSA HON 34:11.086

7 125 Weckman, Emil FIN HON 34:11.914

8 96 Coenen, Lucas BEL HUS 34:12.930

9 39 Van De Moosdijk, Roan NED HUS 34:15.841

10 44 Elzinga, Rick NED YAM 34:16.563

11 80 Adamo, Andrea ITA KTM 34:17.874

12 401 Stauffer, Marcel AUT KTM 34:35.920

13 517 Gifting, Isak SWE GAS 34:39.316

14 51 Oliver, Oriol ESP KTM 34:45.785

15 253 Pancar, Jan SLO KTM 34:46.027

16 22 Braceras, David ESP KAW 35:02.122

17 72 Everts, Liam BEL KTM 35:05.110

18 23 Hammal, Taylor GBR KTM 33:21.005

19 696 Gwerder, Mike SUI KTM 33:26.629

20 313 Polak, Petr CZE YAM 33:29.569

21 338 Olsson, Filip SWE HUS 33:35.271

22 50 Mandys, Daniel CZE YAM 33:43.316

23 100 Verhaeghe, Scotty FRA GAS 34:00.187

24 18 Voxen Kleemann, William DEN KTM 34:02.031

25 177 Manucci, Alessandro ITA GAS 34:09.957

26 256 Smith, Magnus DEN YAM 34:23.338

27 174 Valeri, Alessandro ITA KTM 34:26.939

28 199 Katrinak, Jaroslav SVK KTM 34:27.700

29 325 Alfarizi, Delvintor INA HON 35:12.122

30 437 Venhoda, Martin CZE GAS 34:49.551

31 123 Tuani, Federico ITA KTM 26:32.357

32 73 Zanchi, Ferruccio ITA KTM 16:32.477 7

33 744 Soulimani, Saad FRA YAM 6:41.782

34 64 Ciabatti, Lorenzo ITA KTM 0:34.435

13.50 Adamo termina undicesimo.

Vince Jago Geerts, secondo Horgmo, terzo de Wolf.

-1 Geerts aumenta il ritmo per garantirsi la vittoria.

-2 Mancano solo due giri alla conclusione.

01.00 Weckman supera Mc Lellan per la sesta posizione.

02.00 Sono sei secondi di distacco tra Elzinga e Adamo.

03.00 Segnalazione di una possibile penalità per Andrea Adamo.

04.00 Si riduce il distacco tra Geerts e Horgmo, sono solo 1.7 secondi.

05.00 Adamo dista 11 secondi dalla top ten, serviranno tempi record.

06.00 Adamo supera Stauffer per l’undicesima piazza.

07.00 de Wolf e Laengenfelder superano Sacha Coenen, sono rispettivamente ora terzo, quarto e quinto.

08.00 Parziali record per Adamo, che sta per sorpassare Stauffer.

09.00 de Wolf e Laengenfelder agganciano Coenen, battaglia per la terza posizione.

10.00 Adamo supera anche Gifting per l’undicesima posizione, ora dovrà recuperare 6 secondi per l’undicesima piazza occupata da Stauffer.

11.00 Sfida tra de Wolf e Laengenfelder per la quarta posizione.

12.00 Stabili intanto i tre secondi di vantaggio di Geerts nei confronti di Horgmo per la testa della classifica.

13.00 Adamo sorpassa Oliver, tredicesima piazza per l’italiano.

14.00 Adamo supera in modo spettacolare Pancar, quattordicesima posizione per il siciliano.

15.00 Laengenfelder supera Mc Lellan per la quinta piazza.

16.00 Continua la rimonta di Adamo, superato Hammal per la quindicesima posizione.

17.00 Grandissimo doppio sorpasso di de Wolf che si porta in quarta posizione, scala Laengenfelder in sesta dietro Mc Lellan.

18.00 Adamo supera Gwerder per la sedicesima posizione.

19.00 Laengenfelder supera de Wolf per la quinta piazza.

20.00 Adamo supera Braceras per la diciassettesima posizione.

21.00 Horgmo aggancia Geerts, lotta per la prima posizione.

22.00 Adamo si trova in diciottesima posizione.

23.00 Questa la top 10 al momento:

Geerts Horgmo Coenen Mc Lellan de Wolf Laengenfelder Weckman Van De Moosdijk Stauffer Elzinga

24.00 La caduta è stata causata dal contatto con Elzinga in fase di sorpasso per la top 10.

25.00 CADUTA per ADAMO, riparte in ventunesima posizione.

26.00 Adamo supera anche Hammal per l’undicesima posizione.

27.00 Infuriato Adamo è già in dodicesima posizione.

28.00 Geerts si prende la testa della classifica, dietro di lui Horgmo e Coenen.

29.00 Brutta partenza per Adamo che scivola in quindicesima posizione.

Inizia gara-1 di Mx2!

13.10 Tutto pronto, mancano solamente cinque minuti al via di gara-1.

13.05 Ci sono 19 curve per 1586 metri totali di circuito.

13.00 Tra cinque minuti la preparazione della partita di gara-1 di MX2.

12.55 Con questa vittoria, Adamo ha ampliato il suo vantaggio nel campionato: ora precede il francese Thibault Benistant di Yamaha di 36 punti, l’olandese Kay de Wolf su Husqvarna di 40 punti, e soprattutto il talentuoso pilota belga Jago Geerts su Yamaha di 52 punti.

12.50 Adamo, il pilota nato nel 2003 a Erice ha dimostrato un ritmo incredibile, recuperando dalla quarta posizione dopo la partenza e vincendo i 10 punti bonus per il primo posto, davanti al tedesco Simon Laengenfelder su GasGas e al suo compagno di squadra belga Liam Everts su KTM.

12.45 Adamo, pilota KTM, si è distinto come protagonista assoluto durante la giornata di sabato sul duro tracciato ceco. Ha ottenuto il secondo miglior tempo in entrambe le sessioni di prova, per poi assicurarsi la pole position per le gare domenicali con una performance strepitosa nella manche di qualifica.

12.40 Adamo ha vinto la gara di qualifica di ieri, allungando il suo vantaggio.

12.37 Benistant è stato dichiarato unfit per le gare di oggi.

12.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 di MX2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Motocross MX2, GP Repubblica Ceca 2023, occhi su Adamo.

Il Gran Premio della Repubblica Ceca 2023 di Motocross ha avuto inizio a Loket, con Andrea Adamo che ha dominato la classe MX2. Il giovane pilota italiano ha ottenuto il secondo tempo nelle prove, per poi vincere la Qualifying Race, accrescendo così il suo vantaggio nella classifica generale. Adamo ha superato il tedesco Simon Laengenfelder e il suo compagno di squadra belga Liam Everts, consolidando la sua leadership nel campionato di MX2.

Evento: Motocross MX2 GP Repubblica Ceca 2023

Data: 16/07/2023

Ore: Gara 1 alle 13.55, Gara-2 16.10

Dove vederla: Eurosport, Rai Play e Rai Sport.

Risultati gara di qualifica:

1 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM

2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS

3 72 Everts, Liam BEL FMB KTM

4 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS

5 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna

6 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha

7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna

8 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki

9 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda

10 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI KTM

11 22 Braceras, David ESP RFME Kawasaki

12 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha

13 282 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM KTM

14 125 Weckman, Emil FIN SML Honda

15 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM

16 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna

17 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM

18 401 Stauffer, Marcel AUT AMF KTM

19 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM

20 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM

21 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM

22 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM

23 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha

24 744 Soulimani, Saad FRA FFM Yamaha

25 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM

26 256 Smith, Magnus DEN DMU Yamaha

27 100 Verhaeghe, Scotty FRA FFM GASGAS

28 338 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna

29 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI KTM

30 199 Katrinak, Jaroslav SVK SMF KTM

31 174 Valeri, Alessandro ITA FMI KTM

32 437 Venhoda, Martin CZE ACCR GASGAS

33 50 Mandys, Daniel CZE ACCR Yamaha

34 177 Manucci, Alessandro ITA FMI GASGAS

35 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI Honda

36 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP Repubblica Ceca 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.05 mentre la gara sarà alle 16.00. Buon divertimento!

