Pallanuoto, il tabellone del Settebello ai Mondiali. Cosa cambia con l’eliminazione della Croazia

L’Italia vincendo il Girone B si era garantita l’accesso diretto ai quarti di finale dei Mondiali 2023 di pallanuoto: dopo gli ottavi odierni il Settebello conosce il nome della prossima avversaria lungo il percorso che lo attende verso il titolo. Va ricordato, inoltre, che le finaliste del torneo staccheranno i primi due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia giocherà martedì 25 luglio alle ore 09.30 italiane contro la la Serbia, che oggi ha sconfitto il Giappone per 16-10. In caso di vittoria, l’Italia approderà in semifinale, dove potrebbe incrociare la Grecia, vincitrice del Girone A, oppure il Montenegro, che sfiderà gli ellenici ai quarti dopo aver battuto a sorpresa la Croazia agli ottavi.

Il passaggio in finale, infine, significherebbe per il Settebello qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: nell’ultimo atto iridato gli azzurri incontreranno probabilmente una tra Ungheria e Spagna, con i magiari che affronteranno ai quarti gli Stati Uniti e gli iberici che sfideranno la Francia. Esiti non scontati, ma la bilancia pende verso ungheresi e spagnoli.

MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2023

CALENDARIO SECONDA FASE

Semifinali 13° posto (23 luglio)

02.00 Kazakistan-Cina (gara 25) 12-5

03.30 Argentina-Sudafrica (gara 26) 15-6

Ottavi di finale (23 luglio)

07.00 Stati Uniti-Canada (gara 27) 13-10

08.30 Australia-Francia (gara 28) 8-11

10.00 Croazia-Montenegro (gara 29) 12-13

11.30 Giappone-Serbia (gara 30) 10-16

Finale 15° posto (25 luglio)

02.00 Cina-Sudafrica

Finale 13° posto (25 luglio)

03.30 Kazakistan-Argentina

Semifinali 9° posto (25 luglio)

05.00 Canada-Croazia (gara 33)

06.30 Australia-Giappone (gara 34)

Quarti di finale (25 luglio)

08.00 Grecia-Montenegro (gara 35)

09.30 Italia-Serbia (gara 36)

11.00 Ungheria-Stati Uniti (gara 37)

12.30 Spagna-Francia (gara 38)

Finale 11° posto (27 luglio)

02.00 Perdente gara 33-Perdente gara 34

Finale 9° posto (27 luglio)

03.30 Vincente gara 33-Vincente gara 34

Semifinali 5° posto (27 luglio)

07.00 Perdente gara 35-Perdente gara 36 (gara 41)

08.30 Perdente gara 37-Perdente gara 38 (gara 42)

Semifinali (27 luglio)

10.00 Vincente gara 35-Vincente gara 36 (gara 43)

11.30 Vincente gara 37-Vincente gara 38 (gara 44)

Finale 7° posto (29 luglio)

04.30 Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 3° posto (29 luglio)

06.00 Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 5° posto (29 luglio)

09.30 Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale (29 luglio)

11.00 Vincente gara 43-Vincente gara 44

Foto: Giorgio Scala/DBM/Federnuoto