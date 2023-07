Rugby, Test Match: è una bella Italia, ma Graham la condanna al ko con la Scozia

Si è conclusa la prima sfida delle Summer Nations Series, i test match estivi che ci accompagneranno fino alla Rugby World Cup. E in campo, a Edimburgo, sono scesi i padroni di casa della Scozia e l’Italia di Kieran Crowley. Ecco come è andata.

Si inizia con un clima da Sei Nazioni, cioè una pioggia autunnale, e si inizia con l’Italia che prova subito a spingere sull’acceleratore, anche se il calcetto di Allan viene annullato dalla difesa scozzese. Resta nel territorio britannico la squadra azzurra, con i padroni di casa in grossa difficoltà per provare a risalire il campo. Lo fanno su una touche italiana sbagliata e Italia che si salva in extremis. Insiste la Scozia e al 13’ dopo un fallo azzurro arriva una touche, poi calcio al largo che sorprende una difesa sguarnita e Darcy Graham schiaccia per il 5-0.

Dopo aver rischiato di subire un’altra meta prova a reagire l’Italia, ma un fallo ferma l’avanzata azzurra. Al 23’ attacco scozzese che perde l’ovale, Zuliani corre per 50 metri, mette pressione alla difesa e, alla fine, obbliga ad annullare e mischia azzurra. Bell’attacco, che sfrutta anche un vantaggio per rischiare e alla fine va sulla piazzola con Allan per il 5-3. Italia molto presente in difesa, soprattutto con Zuliani, che però alla mezz’ora fa un avanti volontario e si salva dal giallo. Al 36’ fallo azzurro in mischia e nuova chance per la Scozia, ma Menoncello salva nuovamente su Graham. Rischia ancora la squadra di Crowley, che perde una touche nei propri 22, ma è ancora la difesa a salvare tutto. Quasi allo scadere fiammata azzurra, con Bruno a un passo dalla meta, ma c’è un avanti e si torna su un precedente vantaggio. Allan va dalla piazzola da lontanissimo e trova i pali per il 5-6 con cui si va al riposo.

Partenza fortissima della Scozia a inizio ripresa, subito una chance a un passo dalla meta, ma Italia che si salva anche se commette fallo. Sbaglia la Scozia e nulla di fatto. Un bel 50/22 riporta, però, subito i padroni di casa in attacco, ma ancora una volta è Zuliani a imporsi in difesa e palla persa dalla Scozia. Fallo azzurro al 47’ in mischia e questa volta la Scozia va per i pali e nuovo vantaggio britannico per 8-6. Italia che perde troppi palloni e rischia di crollare su un calcio lungo della Scozia, con Martin Page-Relo che libera venendo stoppato, ma italiani che evitano la meta. Ma subito dopo è ancora Graham a trovare il buco nella difesa e al 56’ schiaccia per il 15-6.

All’ora di gioco conquista un fallo l’Italia, va in touche poco fuori dai 5 metri scozzesi, altro fallo e altra touche per riaprire i giochi. E al 62’ palla che vola al largo sulla sinistra fino a Monty Ioane che si tuffa e punteggio che va sul 15-13, dopo l’ottima trasformazione di Allan. Italia molto positiva sui punti d’incontro in difesa, con Zuliani e Ruzza che rubano diversi palloni. Insistono gli azzurri, ma non trovano lo spunto per ribaltare il risultato. E allunga, invece, la Scozia al 74’, quando un’infrazione azzurra manda sulla piazzola la Scozia per il 18-13. E allo scadere arriva la meta di Bayliss che punisce troppo l’Italia, che perde 25-13.

Foto: Getty Images per Federugby