Calcio, Europei U19: l’Italia è in semifinale. Di carattere i ragazzi di Bollini pareggiano 1-1 con la Polonia

L’Italia di Alberto Bollini è in semifinale negli Europei Under 19. Un grande risultato per la nostra Nazionale che, grazie alla gara odierna pareggiata contro la Polonia per 1-1, ha staccato il pass per entrare tra le prime quattro squadre del torneo. Arrivata al secondo posto nel girone, l’Italia ha concluso a pari punti con i polacchi ma, in virtù del maggior numero di reti segnate (6 contro le 3 della Polonia), giocherà il 13 luglio alle ore 21.00 al Ta’ Qali con una tra Spagna e Norvegia. Ma ecco di seguito il racconto del match odierno.

CALCIO EUROPEI U19: IL RACCONTO DI ITALIA-POLONIA

IL PRIMO TEMPO

La partita è subito frizzante e la prima grande azione è proprio dell’Italia. Lunga manovra, dalla destra cross di Missori che la mette in mezzo ed Esposito in spaccata spara la sfera addosso al portiere. Al 7′ minuto ancora Esposito con il pallone in mezzo, tiro di Kayode deviato che per poco non beffa l’estremo difensore polacco. L’Italia gioca meglio ma la Polonia passa in vantaggio: Strzalek all’ottavo minuto, calcia di destro da fuori area e buca Mastrantonio, che poteva fare decisamente meglio sul tiro. 0-1 per i polacchi. Al 14esimo tiro di Ndour che non impensierisce Zych. Al 23esimo un calcio di punizione di Kowalczyk impegna Mastrantonio.

Al 34 esimo pareggio Italia. Strepitosa ripartenza in solitaria di Vignato che parte da metà campo ed è incontenibile. Pallone messo in mezzo e Hasa, da solo e a porta vuota, deve solo spingere dentro l’1-1. Non passa nemmeno un minuto e i due per poco non si scambiano il favore. Hasa va velocissimo sulla fascia destra, pallone in mezzo per Vignato che, da solo e al volo, spara di poco alto. Al 38esimo grande occasione per la Polonia: Nsangou davanti Mastrantonio trova una grande risposta del portiere azzurro.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la prima conclusione al 51esimo è della Polonia ma Mastrantonio blocca facile. La partita non decolla ed è alquanto spezzettata senza reali occasioni pericolose. Al 65esimo errore di Hasa che in ripartenza non riesce a servire Vignato e spreca l’opportunità. Al minuto 69′ altra occasione di Esposito: tiro di Missori deviato che arriva all’attaccante azzurro che però colpisce ancora una volta il portiere polacco.

Minuto 79′: grande strappo di Hasa, parte dalla fascia sinistra, si accentra e calcia. Pallone deviato e alto di pochissimo: brividi per la Polonia. Nemmeno un minuto più tardi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tiro di Ndour che esce di un nonnulla fuori. Lo stesso Ndour viene ammonito all’85esimo ed è un cartellino pesante: diffidato, salterà il prossimo incontro. Nella fase finale la Polonia spinge ma non riesce a trovare il gol vittoria.

Foto: LaPresse