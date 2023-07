LIVE Italia-Polonia 1-1, Europei U19 in DIRETTA: gli azzurrini volano in semifinale grazie alla rete di Hasa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.58 Italia che vola in semifinale grazie al gol di Hasa, ma non ci sarà Ndour squalificato e forse D’Andrea con guai fisici, da valutare anche Vignato. Rientra Lipani. La semifinale sarà contro la Norvegia o la Spagna a seconda del risultato finale dell’altro gruppo. La semifinale sarà giovedì 13 luglio, la Uefa deve decidere l’orario se alle 18 o alle 21, OASPORT vi fornirà tutte le informazioni del caso.

95′ Finisce la partita, Italia-Polonia 1-1 U19. L’ITALIA SI QUALIFICA PER LA SEMIFINALE.

93′ Grande recupero di Chiarodia in fase difensiva.

92′ Fase decisiva della partita.

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

88′ Giallo per Ndour, che diffidato salterà l’eventuale semifinale.

86′ Dentro Kaczmarski, fuori Bugaj nella Polonia.

84′ Fuori Esposito, dentro Turco nell’Italia.

82′ Ndour da fuori area non trova la porta.

80′ Destro di Hasa a giro, pallone fuori di poco.

78′ Dentro Amatucci e Koleosho, fuori Faticanti e Vignato nell’Italia.

76′ Manca il controllo in profondità Ndour.

74′ Cross alto da parte di Vignato.

72′ Fuori Strzalek e dentro Kowalski nella Polonia.

70′ Destro al volo di Pio Esposito, Zych respinge miracolosamente.

68′ Si alza il baricentro dell’Italia.

66′ Contropiede gestito malissimo da Hasa che sbaglia il passaggio per Vignato.

64′ Fase molto fallosa del match.

62′ Possesso palla prolungato della Polonia.

60′ Massimo sforzo della Polonia in fase offensiva.

58′ Fuori Lewicki, dentro Brzozowski nella Polonia.

56′ Ndour di punizione non trova la porta.

54′ Si aprono gli spazi in fase di contropiede, la Polonia si getta in avanti.

52′ Missori si lancia sulla fascia destra, ammonizione per Lewicki.

50′ Dentro Urbanski e Pienko, fuori Nsangou e Kowalczyk nella Polonia.

48′ Lewicki su punizione manda alto il pallone.

46′ Inizia il secondo tempo!

18.52 L’Italia trova il pareggio meritato con Hasa, dopo l’iniziale papera del portiere italiano. Due risultati su tre per l’Italia per andare avanti nel torneo.

Finisce il primo tempo, Italia-Polonia 1-1 U19.

47′ Ultimo giro d’orologio del primo tempo.

45′ Ci saranno tre minuti di recupero.

43′ Spinge ora la Polonia che può solo vincere.

41′ MASTRANTONIO si riscatta, grande parata su Nsangou.

39′ Hasa per Vignato che al volo manda alto.

37′ Italia che con questo punteggio sarebbe qualificata.

35′ Gooooooooooooooooool, Hasa, Vignato entra in area di rigore dalla sinistra e mette in mezzo per l’attaccante che non sbaglia, Italia-Polonia 1-1 U19.

33′ Colpo di testa di Kayode che non trova la porta difesa da Zych.

31′ Giallo per Missori per fallo con piede a martello.

29′ Cross in mezzo di Faticanti dalla sinistra, pallone bloccato dal portiere polacco.

27′ Si alza nuovamente il baricentro dell’Italia.

25′ Italia che deve almeno arrivare al pareggio per passare il turno.

23′ Tiro da fuori area di Majchrzak, pallone fuori.

21′ Ammonito Faticanti per un fallo a centrocampo.

19′ Intanto il Portogallo è in vantaggio contro Malta nell’altra partita come era abbastanza prevedibile.

17′ Sinistro di Hasa che viene bloccato senza problemi da Zych.

15′ Destro di Vignato che viene murato dalla difesa polacca.

13′ Fase di confusione dell’Italia, che deve riprendere a giocare.

11′ Rete della Polonia con Strzalek, errore del portiere sul destro dell’esterno polacco, Italia-Polonia 0-1 U19.

9′ Al volo Kayode con una deviazione non trova per pochissimo il secondo palo.

7′ CLAMOROSA parata di Zych, che para un tiro a botta sicura di Esposito.

5′ Tiro di Hasa sulla sinistra, bloccato da Matysik.

3′ Confermata la difesa a tre, Kayode largo a sinistra mentre Missori a destra, Hasa mezzala destra con Ndour a sinistra. Vignato dietro Esposito.

1′ Inizia la partita!

17.57 Inni nazionali in corso.

17.55 Ingresso in campo delle due squadre.

17.50 L’Italia ha avuto un inizio contrastante nel torneo, con una vittoria per 4-0 contro Malta e una sconfitta per 5-1 contro il Portogallo.

17.45 Nel secondo gruppo, la Spagna ha già ottenuto il suo posto in semifinale grazie a due vittorie.

17.40 L’Italia in campo dovrebbe scendere in campo con una difesa a tre in fase offensiva, Dellavalle, Regonesi e Chiarodia, larghi sulle fasce Kayode e Missori. Mediana con Faticanti, Ndour e Hasa. Davanti Vignato alle spalle di Esposito.

17.35 La differenza reti tra Italia e Polonia è la stessa, ma l’Italia ha segnato più gol, il che potrebbe risultare vantaggioso in caso di pareggio.

17.33 Queste le formazioni ufficiali:

Italia Under 19 (4-3-3): Mastrantonio; Missori, Dellavalle, Regonesi, Kayode; Faticanti, Chiarodia, N’dour; Hasa, Esposito, Vignato

Polonia Under 19 (5-3-2): Zych; Bugaj, Smolinski, Matysik, Drapinski, Lewicki; Kowalczyk, Kozubal, Strzalek; Nsangou, Majchrzak

17.30 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Polonia U19.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Polonia, Europei calcio U19, in palio c’è la semifinale.

La partita tra l’Under 19 dell’Italia e la Polonia è un incontro cruciale per il team italiano. Sotto la guida del loro allenatore, Alberto Bollini, gli Azzurrini tenteranno di ottenere il biglietto per il prossimo turno degli Europei in semifinale, a seguito della pesante sconfitta subita giovedì contro il Portogallo, che ha vinto con un netto 5-1. Tuttavia, grazie al totale di gol segnati, che supera quello dei loro avversari, anche un pareggio (non solo una vittoria) sarebbe sufficiente per avanzare al turno successivo del torneo.

Partita: Italia-Polonia, Europei calcio U19

Data: 09 luglio 2023

Orario: 18.00

Canale TV: Rai Sport e Rai Play.

Stadio: Ta’Qali National Stadium

Probabile formazioni

Italia U19 (4-3-3): Mastrantonio, Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Amatucci, Ndour; Koleosho, Esposito, Hasa. Commissario tecnico: Alberto Bollini

Polonia U19 (5-3-2): Zych; Bugaj, Matysik, Smolinski, Drapinski, Lewicki; Kowalczyk, Urbanski, Strzalek; Pienko, Majchrzak. Commissario tecnico: Marcin Brosz

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, Europei calcio U19: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.00. Buon divertimento!

Foto: FIGC.