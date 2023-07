LIVE Italia-Giappone 3-1, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre vincono una battaglia e scalano la classifica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:55 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata.

13:53 Partita come sempre impressionante a muro con 18 stampatone azzurre, l’Italia è ormai una delle migliori formazioni al mondo in questo fondamentale, se non addirittura la migliore. Prestazioni superbe di Nwakalor e Omoruyi, 20 punti per la prima, 17 per la seconda, buono anche l’apporto di Danesi (9), che non si è mai tirata indietro in questa competizione.

13:50 Che carattere per questa squadra! L’Italia vince la sesta delle ultime sette partite giocate e con questo risultato risale in quinta posizione in classifica con 21 punti, 8 vittorie e 4 sconfitte. Bisogna attendere Brasile-Thailandia per scoprire la classifica finale, in caso di vittoria delle brasiliane l’Italia scivolerebbe in sesta posizione e affronterebbe la Turchia ai quarti di finale, mentre se ad imporsi saranno le thailandesi l’Italia manterrebbe la posizione e ai quarti di finale incontrerebbe la Cina.

25-22 VINCIAMO NOIIIIIIIIIIIIIII!!!!

24-22 NWAKALORRRRRRRRR! Due match-point per l’Italia!

23-22 MURONEEEEEEEEE DI NWAKALOR SU WADA!!!!!

22-22 Mani-out potente di Omoruyi!

21-22 Wada passa in mezzo al muro. Koga in campo per il servizio.

21-21 Errore in contrattacco di Wada.

20-21 Primo tempo di Airi.

20-20 Bordata di Nwakalor da seconda linea, si torna in parità!

19-20 Mani-out di Omoruyi da posto quattro.

18-20 Errore in attacco di Malual.

18-19 Non passa la battuta di Degradi.

18-18 Malual e Gennari in campo.

18-18 Primo tempo di Mazzaro.

17-18 Pallonetto spinto di Ishikawa, incredibile come il Giappone tocchi tutti i nostri attacchi in difesa.

17-17 Degradi vincente da posto quattro.

16-17 Ishikawa gioca sulle mani del muro.

16-16 Lungo il servizio di Danesi.

16-15 MURONEEEE DI NWAKALOR SU WADA!

15-15 Mani-out di Nwakalor.

14-15 Errore in attacco di Degradi.

14-14 Nwakalor pianta un chiodo in parallela.

13-14 Pallonetto spinto di Wada.

13-13 MURO DI OMORUYI SU NAGAOKA!

12-13 Pipe complessa di Degradi.

11-13 Errore in attacco di Omoruyi.

11-12 Muro di Airi su Degradi.

11-11 Pallonetto di Ishikawa, il Giappone sta tirando sù pure la polvere in difesa.

11-10 MURONEEEEE DI DANESI SU ISHIKAWA! Scambio infinito!

10-10 Primo tempo profondo di Mazzaro.

9-10 Errore in attacco di Nwakalor.

9-9 Muro di Airi su Omoruyi.

9-8 Muro di Nagaoka su Omoruyi.

9-7 Non passa la battuta di Degradi.

9-6 Parallela interna imprendibile di Nwakalor.

8-6 Mani-out di Ishikawa.

8-5 Bordata paurosa di Degradi in diagonale.

7-5 Diagonale profonda di Wada.

7-4 Time-out per il Giappone.

6-4 Errore in attacco di Yamada.

5-4 STAMPATONA DI MAZZARO SU NAGAOKA!

4-4 MURONEEE DI DEGRADI SU NAGAOKA!

3-4 Mani-out di Wada.

3-3 Torna a farsi vede al centro Danesi.

2-3 Parallela imprendibile di Nagaoka.

2-2 Si insacca l’attacco di Nwakalor.

1-2 Mani-out di Omoruyi.

0-2 Nagaoka chiude uno scambio infinito, le nipponiche difendono di tutto.

0-1 Si riparte con un errore al servizio di Mazzaro.

17-25 La chiude Yamada in fast.

17-24 Aceeee di Gennari.

16-24 Ottima pipe di Degradi.

15-24 Parallela lunga di Malual.

14-24 Risponde con la stessa moneta D’Odorico.

13-24 Pallonetto spinto di Nagaoka.

13-23 Mani-out di D’Odorico.

12-23 Parallela pizzata di Wada.

12-21 Lungo il servizio di Airi.

11-21 wada trova le mani del muro.

11-20 Muroneee di Danesi su Airi!

10-20 Muro di Airi su Degradi.

10-19 Mani-out di Wada.

10-18 Fast di Airi.

10-17 Ci sblocchiamo con Malual.

9-17 Bordata di Ishikawa, raramente si è vista una fase break del genere.

9-16 Ace di Seki, incredibile.

9-15 Scappa la pipe di Villani. E’ entrata anche Degradi.

9-14 Continua il black out, parziale di 0-6.

9-13 Gennari e Malual prendono il posto di Bosio e Nwakalor.

9-13 Pallonetto di Airi, non riusciamo a fare cambio palla.

9-12 Rientra Villani su D’Odorico.

9-12 Ancora ace di Seki.

9-11 Ace di Seki con l’ausilio del nastro.

9-10 Primo tempo di Airi e sorpasso Giappone.

9-9 Muro di Airi su Omoruyi.

9-8 Parallela perfetta di Nagaoka.

9-7 Errore in attacco di Ishikawa.

8-7 Errore in battuta di Nwakalor.

8-6 Muroneeeee di Mazzaro su Wada!

7-6 D’Odorico chiude uno scambio lungo.

6-6 Mani-out in fast di Yamada.

6-5 Diagonale profonda di D’Odorico.

5-5 Pallonetto spinto di Ishikawa.

5-4 Primo tempo vincente di Danesi.

4-4 Errore in attacco di Nwakalor.

4-3 Bordata pazzesca di Omoruyi da posto quattro.

3-2 Ace per il Giappone.

3-1 Primo tempo dietro di Airi.

3-0 MURONEEEE DI OMORUYI SU NAGAOKA!

2-0 Tredicesimo punto della partita per Omoruyi.

1-0 Si riparte con un attacco vincente di Omoruyi.

13:00 L’Italia non sta giocando al massimo delle proprie possibilità, complice probabilmente anche tanta stanchezza, ma una cosa è certa, questa nazionale non molla mai e ha tanto carattere. L’Italia continua a dominare a muro con 9 stampatone, prestazione solida di Nwakalor con 15 punti, mentre nel secondo parziale è salita in cattedra Nwakalor con 7 punti.

25-23 LA CHIUDE ANCORA NWAKALOR!

24-23 Diagonale profonda di D’Odorico, set-point Italia!

23-23 Diagonale profonda di Nagaoka.

23-22 MURONEEE DI NWAKALOR SU INUE!

22-22 Omoruyi continua a smartellottare.

21-22 Errore in attacco di Nwakalor, parziale di 3-0 per il Giappone.

21-21 Invasione aerea di Bosio.

21-20 Parallela di Nagaoka.

21-19 MURONEEEE DI NWAKALOR SU INOUE!

20-19 Invasione a rete del Giappone

19-19 Nwakalor riporta nuovamente il set in parità!

18-19 Diagonale stretta di Omoruyi.

17-19 Pallonetto in mezzo al campo di Nagaoka.

17-18 Omoruyi trova le mani del muro.

16-18 Koga trova un break importante.

16-17 Sette di Airi.

16-16 Nwakalor torna a marcare punti in attacco.

15-16 Colpo piazzato di Koga.

15-15 Torniamo in parità con D’Odorico!

14-15 Ottima spallata di D’Odorico da posto quattro.

13-15 Brutto bagher d’appoggio di D’Odorico.

13-14 Errore in attacco di Nagaoka!

12-14 Mazzaro in campo per Squarcini.

12-14 Pipe vincente di Omoruyi.

11-14 Inoue chiude uno scambio infinito.

11-13 Invasione a rete di Inoue.

10-13 Bordata in diagonale di Omouryi.

9-13 Muro di Inoue su Nwakalor.

9-12 Primo tempo dietro di Airi.

9-11 Errore dai nove metri anche di Koga.

8-11 Errore in battuta di Squarcini.

8-10 Si insacca l’attacco di Omoruyi.

7-10 Out il servizio di D’Odorico.

7-9 Mani-out di Nwakalor da seconda linea, decimo punto per il nostro opposto.

6-9 Pipe vincente di Inoue.

6-8 Lungo il servizio di Inoue.

5-8 Pallonetto di Nagaoka da seconda linea.

5-7 Ace di Inoue.

5-6 Errore in attacco anche di D’Odorico.

5-5 Scappa il primo tempo di Squarcini.

5-4 Fast vincente di Yamada.

5-3 NON SI PASSA! Muro di Danesi su Koga!

4-3 Nagaoka chiude una palla a filo.

4-2 Lungo il servizio di Airi.

3-2 Invasione a rete di Nwakalor.

3-1 Muroneeee di Danesi su Koga!

2-1 Omoruyi spazzola una palla a filo rete.

1-1 Nwakalor chiude uno scambio infinito!

0-1 Si riparte con una parallela di Nagaoka.

12:30 Le azzurre hanno vinto con tanto carattere questo primo parziale, nonostante un avvio decisamente non positivo. Ci confermiamo una delle migliori nazionali al mondo a muro con 3 stampatone nel primo set, Nwakalor è stata una sentenza in attacco, mentre hanno faticando ad ingranare sia in ricezione che in attacco le attaccanti di posto 4.

25-23 NWAKALOR!!!! Vinciamo il primo set!

24-23 Non passa il servizio di Omoruyi.

24-22 Si insacca l’attacco di Nwakalor, ci sono due set-point per l’Italia!

23-22 Muro ad uno di Koga su Squarcini.

23-21 Ishikwa entra in campo per il servizio e trova un ace.

23-20 Si sblocca il Giappone.

23-19 SCAMBIO PAZZESCOOOOOOOOO! Difesa meravigliosa di Parrochiale, ricostruzione di Nwakalor e pipe di D’Odorico.

22-19 VOLIAMO VIAAAA! Parallela paurosa di Omoruyi!

21-19 MURONEEEEE DI BOSIO SU KOGA!

20-19 ANDIAMO! Difesa pazzesca di Parrochiale e mani-out di Omoruyi!

19-19 ANCORAAAA! Muro di Nwakalor su Koga!

18-19 Pipe vincente di Koga.

18-18 MURONEEEE DI OMORUYI SU NAGAOKA!

17-18 Omoruyi passa sopra il muro con un pallonetto spinto.

16-18 Invasione a rete di Nwakalor, apporto debole delle nostre bande, sia in ricezione, che in attacco.

16-17 Errore in attacco di Omoruyi.

16-16 In rete la battuta di D’Odorico.

16-15 Out il servizio di Airi.

15-15 Muro di Airi su D’Odorico.

15-14 ACEEEEEE DI BOSIO!

14-14 Muroneeee di Bosio su Airi!

13-14 D’Odorico in campo per Villani.

13-14 Ace di Koga.

13-13 Sette vincente di Airi.

13-12 Ricambia il favore Squarcini.

13-11 Lungo il servizio di Seki.

12-11 Questa volta Villani stringe troppo la diagonale e il suo attacco esce.

12-10 Villani sfonda sulle mani del muro.

11-10 Tocchiamo tutto a muro, poi ci pensa ancora una volta Nwakalor, abbiamo iniziato a giocare!

10-10 Nwakalor chiude lo scambio più lungo del set!

9-10 Risponde in pipe Villani, si sblocca Francesca!

8-10 Pipe vincente di Nagaoka.

8-9 Scappa la fast di Yamada.

7-9 Tre su tre in attacco per Nwakalor.

6-9 Mani-out questa volta di Inoue.

6-8 Muroneeeeeee di Squarcini su Inoue!

5-8 Diagonale stretta paurosa di Nwakalor.

4-8 Ancora un gran primo tempo di Danesi.

3-8 Lungo il servizio di Villani, brutto inizio per Francesca.

3-7 Bel primo tempo di Danesi.

2-7 Errore in attacco di Villani.

2-6 Ace di Airi.

2-5 Pallonetto di Koga in pipe.

2-4 Bordata di Nwakalor da seconda linea.

1-4 Primo tempo di Airi, stiamo faticando un po’ in ricezione.

1-3 Pallonetto di Nagaoka da posto quattro.

1-2 Primo tempo profondo di Squarcini.

0-2 Parallela vincente di Koga.

0-1 Si parte con un muro di Nagaoka su Villani.

11:59 Il Giappone risponde con: Nagaoka, Nishida, Seki, Yamada, Koga, Airi.

11:57 Questo il sestetto dell’Italia: Bosio, Nwakalor, Villani, Omoruyi, Danesi, Squarcini e Parrocchiale.

11:55 E’ il momento degli inni nazionali!

11:52 Il Giappone al momento occupa invece la quinta posizione con 21 punti, 7 successi e 4 sconfitte. Vi ricordiamo che la prima discriminante per la classifica è rappresentata dal numero di successi.

11:49 Scalare posizioni sarebbe importante poichè l’ottava qualificata incontrerà ai quarti di finale gli Stati Uniti padroni di casa al gran completo, poi a scalare la settima sfiderà la seconda, la sesta la terza e cosi vià.

11:46 Danesi e compagne al momento sono ottave in classifica con 18 punti, 7 successi e 4 sconfitte, ma una vittoria odierna contro il Giappone e una serie di incastri fortunati potrebbero far risalire l’Italia addirittura fino al quarto posto.

11:43 Le azzurre grazia al successo di ieri contro la Croazia (3-0) sono matematicamente qualificate alla Final Eight!

11:40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la dodicesima ed ultima giornata della prima fase della Nations League di volley femminile 2023.

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la dodicesima ed ultima giornata della prima fase della Nations League di volley femminile 2023. A Bangkok è giunto il momento dell’ultima sfida del round robin per le azzurre, la Nazionale di Davide Mazzanti è ufficialmente qualificata alla Final Eight con una giornata d’anticipo, oggi avrà modo di scalare la classifica.

L’Italia, dopo il netto 3-0 di ieri contro la Croazia, occupa l’ottava posizione in classifica con 18 punti, 7 vittorie e 4 sconfitte, Danesi e compagne oggi avranno un’occasione ghiotta: vi ricordiamo che la prima discriminante per la classifica è composta dai successi e le formazioni al momento ferme a 7 vittorie sono ben 4, quindi in caso di vittoria odierna dell’Italia e di sconfitta in serie di Brasile, Cina e appunto Giappone, l’Italia si ritroverebbe addirittura al quarto posto finale. Il Giappone al momento è quinti con 7 successi e 4 sconfitte, ma con 21 punti, 4 in più rispetto all’Italia. La posizione finale sarà importante perchè ai quarti di finale l’ottava sfiderà gli Stati Uniti padroni di casa, la settima la seconda classificata e così via.

Si sanno già i nomi delle otto squadre che prenderanno parte alla Final Eight: Stati Uniti, Polonia, Turchia, Cina, Giappone, Brasile, Germania e Italia. Italia e Giappone si sono sfidate svariate volte negli ultimi anni, l’ultimo scontro diretto è stato vinto dall’Italia all’ultimo Mondiale, mentre se guardiamo più indietro i precedenti sono sempre molto equilibrati, la formazione asiatica è una squadra che paga dal punto di vista fisico, ma estremamente tecnica e forte in difesa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la dodicesima ed ultima giornata della prima fase della Nations League di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 12:00!

Foto: FIVB