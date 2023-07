LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince Wiebes in volata. Quinta Barbieri, van Vleuten resta in rosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.58 Per oggi è tutto. Il Giro d’Italia Donne 2023 tornerà domani con la quarta tappa. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di giornata!

14.55 Nella top ten della classifica generale non cambiano i vari distacchi, ma cambiano alcune posizioni. Questa la graduatoria aggiornata:

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 2:39:56

2 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ 0:49

3 LABOUS Juliette Team dsm-firmenich 0:51

4 GARCÍA Mavi Liv Racing TeqFind ,,

5 LONGO BORGHINI Elisa Lidl – Trek 0:55

6 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB ,,

7 SANTESTEBAN Ane Team Jayco AlUla ,,

8 CAVALLI Marta FDJ – SUEZ ,,

9 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ ,,

10 Gaia Realini Lidl – Trek 59”

14.54 Van Vleuten resta senza problemi la leader della corsa.

14.52 Decima vittoria stagionale per Lorena Wiebes: un traguardo pazzesco.

14.49 Questa la top ten odierna:

1 WIEBES Lorena Team SD Worx 2:53:41

2 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 0:00

3 DYGERT Chloe Canyon//SRAM Racing 0:00

4 JASTRAB Megan Team dsm-firmenich 0:00

5 BARBIERI Sofia Born To Win G20 Ambedo 0:00

6 BAKER Georgia Team Jayco AlUla 0:00

7 PIKULIK Daria Human Powered Health 0:00

8 CONSONNI Chiara UAE Team ADQ 0:00

9 DIDERIKSEN Amalie Uno-X Pro Cycling Team 0:00

10 ZANARDI Silvia Bepink 0:00

14.46 Da segnalare la caduta di Letizia Paternoster (Team Jayco AlUla) a pochi metri di distanza dall’arrivo. L’italiana è poi rimasta seduta a terra per un pò di tempo dopo l’incidente: speriamo che non sia nulla di grave.

14.46 Quarta piazza invece per la statunitense Megan Jastrab (Team DSM-firmenich), mentre ha chiuso al quinto posto l’italiana Rachele Barbieri (Liv Racing TeqFind).

14.45 Seconda l’olandese Marianne Vos (Team Jumbo-Visma), terza la statunitense Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing).

14.45 Volata spettacolare dell’olandese del Team SD Worx, che dopo un ottimo lavoro della sua squadra è partita ai -400 metri, si è portata in prima posizione ed è poi rimasta davanti a tutte fino alla fine.

14.44 LORENA WIEBES VINCE LA TERZA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DONNE 2023!

14.44 Parte la volata! Wiebes è nelle prime posizioni con Marianne Vos.

14.43 Ultimo chilometro! Risale sulla destra la Jayco AlUla di Letizia Paternoster!

14.43 Sale in testa al gruppo la Canyon//SRAM Racing!

14.42 2 km all’arrivo!

14.42 Andatura altissima in questo tratto!

14.41 Arrivano ora davanti la Fenix-Deceuninck e la Uno-X Pro Cycling Team.

14.40 In testa al gruppo c’è adesso la Movistar.

14.38 5 km al traguardo! La tensione sta salendo sempre più!

14.36 Da segnalare che gli ultimi tre chilometri saranno tutti nel centro abitato di Modena: fino a 2000 metri dall’arrivo si proseguirà su strada ampia, poi curva a sx e tratto di acciottolato di 400 metri dai -1,8 km in avanti; a -1000 metri dal traguardo ci sarà una curva secca a dx e subito dopo una a sx che porterà le atlete nel parco Novi Sad ai -700 metri; da lì in poi non ci saranno più curve e si potrà fare la volata su ampia strada pianeggiante.

14.34 Si stanno formando sempre più i vari trenini delle squadre in vista della volata finale.

14.31 Riprese Zontone, Vettorello e Palazzi! Gruppo compatto dunque a 11 km dal traguardo.

14.29 Il plotone principale ha messo nel mirino le tre fuggitive, a cui rimangono ormai solamente 15” di vantaggio.

14.26 Si fa vedere anche la Uno-X Pro Cycling Team in testa al gruppo. Questa squadra può contare su due velociste di livello: la finlandese Anniina Ahtosalo e la danese Amalie Dideriksen.

14.23 Il gruppo ha recuperato moltissimo sulla testa della corsa in questi ultimi chilometri. Ora ad Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria), Giorgia Vettorello (Bepink) e Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) restano soltanto 45” di vantaggio.

14.20 Arriva il Team DSM-firmenich a tirare in testa al gruppo.

14.17 Mancano 20 km al traguardo. Ricordiamo che sarà tutta pianura fino alla fine.

14.14 A tirare in testa al gruppo c’è ora la UAE Emirates.

14.10 1’30” ora il vantaggio del terzetto di testa. Il gruppo sembra in controllo, ma attenzione alle battistrada che stanno facendo davvero sul serio.

14.07 Da segnalare che prima di inizio tappa l’organizzazione ha deciso di neutralizzare l’ultimo chilometro odierno e di non dare secondi d’abbuono alle prime tre.

14.04 Alice Palazzi passa per prima al traguardo volante! Seconda Zontone e terza Vettorello.

14.02 A 30 km dal traguardo il vantaggio delle battistrada è di 1’15”.

14.00 Tra le tre atlete in testa alla corsa quella messa meglio in classifica generale è Alice Palazzi, che prima della partenza odierna si trovava a 9’01” dalla leader Annemiek van Vleuten. Nessuna preoccupazione dunque in questo senso per l’olandese della Movistar.

13.57 Ricordiamo che al comando ci sono Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria), Giorgia Vettorello (Bepink) e Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo).

13.54 Il gruppo ha leggermente rallentato in quest’ultimo tratto e il trio di testa ha raggiunto il minuto di vantaggio.

13.52 Finora la media è stata di 42,4 km/h.

13.48 Tra 10 km ci sarà il traguardo volante di giornata. Si troverà davanti alla casa natale della leggenda del ciclismo femminile Alfonsina Strada. Quest’ultima è considerata la pioniera della parificazione tra sport maschile e femminile.

13.44 20” ora il vantaggio delle tre battistrada.

13.40 Si aggira sempre intorno ai 10” il vantaggio delle fuggitive.

13.38 Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) raggiunge Zontone e Vettorello! Sono quindi in tre adesso al comando.

13.36 Zontone e Vettorello hanno circa 10” di vantaggio sul gruppo.

13.34 Mancano poco meno di 50 km al traguardo.

13.32 Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria) riprende Vettorello. Sono dunque in due ora in testa alla corsa.

13.30 Allunga l’italiana Giorgia Vettorello (Bepink)!

13.30 Si ritira l’azzurra Valeria Curnis (Isolmant – Premac – Vittoria).

13.26 Le atlete entrano a Vignola (provincia di Modena), paese conosciuto per le ciliegie.

13.22 Da segnalare che poco fa l’olandese Fem van Empel (Team Jumbo-Visma) è passata per prima al GPM di Villabianca. Seconda invece l’italiana Marta Cavalli (FDJ – SUEZ).

13.18 Il ritmo è ora blando in gruppo. Vedremo se qualcuna proverà ad allungare nei prossimi chilometri.

13.10 Riprese tutte le fuggitive! Il gruppo è dunque compatto quando mancano 65 km al traguardo.

13.06 La spagnola Sofia Rodriguez (Bizkaia Durango) si stacca sulla salita di Villabianca. Rimangono dunque in tre davanti.

13.02 Finalmente sole sul Giro d’Italia Donne. Dopo la pioggia degli scorsi due giorni (ricordiamo che la cronometro iniziale è stata addirittura annullata per il maltempo), oggi il cielo non è coperto da nuvole minacciose. La temperatura è di circa 27 gradi.

12.58 Sta per iniziare la salita di terza categoria di Villabianca (2.4 km al 6.6%), unica insidia di giornata.

12.54 Le prime ad attaccare quest’oggi sono state Vitillo e Monticolo. Poi Vitillo ha allungato da sola, ma poco dopo è stata raggiunta dalla stessa Monticolo insieme appunto a Eremita e Rodriguez. Si è così formato il quartetto che è attualmente in testa alla corsa.

12.50 Ora entriamo nel vivo della corsa. Le atlete hanno percorso finora 35 km e al momento ci sono in fuga Matilde Vitillo (Bepink), Sofia Rodriguez (Bizkaia Durango), Noemi Lucrezia Eremita (Isolmant – Premac – Vittoria) e Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo). Queste quattro hanno 50” di vantaggio sul gruppo.

12.46 L’olandese non avrà però vita facile, perché la concorrenza sarà tanta. Tra le atlete che possono impensierire maggiormente Wiebes c’è sicuramente l’eterna Marianne Vos (Jumbo-Visma), ma attenzione anche soprattutto alle azzurre Silvia Zanardi (Bepink), Chiara Consonni (UAE Team ADQ), Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) e Rachele Barbieri (Liv Racing).

12.42 Visto il percorso, la favorita odierna è senza dubbio Lorena Wiebes. Finora in questo 2023 l’atleta della SD Worx ha vinto per ben nove volte e oggi andrà dunque a caccia del decimo successo stagionale.

12.38 Nella tappa odierna si va da Formigine a Modena, per un totale di 118,2 km. L’unica piccola insidia di giornata sarà rappresentata dalla salita di terza categoria di Villabianca (2.4 km al 6.6%), che verrà però affrontata nella prima parte di gara e non creerà dunque quasi sicuramente selezione. La seconda parte di tappa sarà poi totalmente in pianura.

12.34 Dopo la complicata frazione di ieri, in cui l’olandese Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) si è presa la vittoria e la maglia rosa, quest’oggi c’è la prima frazione adatta alle velociste.

12.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia Donne 2023.

Foto: LaPresse