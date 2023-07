Chi affronterà l’Italia di volley femminile alle Finali di Nations League? Occhio a una naturalizzata!

L’Italia si è qualificata alla Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile. Le azzurre hanno concluso la fase preliminare con 8 vittorie in 12 partite disputate e chiuderanno al sesto posto in classifica generale. La classifica assume un’importanza rilevante, visto che ha determinato il tabellone degli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante.

Chi affronterà l’Italia ai quarti di finale della Nations League? Le Campionesse d’Europa incroceranno la Turchia (terza classificata). Gli USA hanno concluso in seconda posizione, ma saranno testa di serie numero 1 in quanto ospiteranno la Final Eight e incroceranno dunque l’ottava classificata (la Germania). La Polonia ha vinto la fase preliminare, ma assume il ruolo di tds numero 2 e quindi sfiderà la settima in graduatoria (il Giappone).

L’Italia ha perso contro la Turchia in occasione della prima settimane di gara, ma la nostra Nazionale sembra ora più rodata e pienamente in grado di fronteggiare la banda di Daniele Santarelli, guidata dalla naturalizzata Melissa Vargas, fuoriclasse di origini cubane che da quest’estate indossa la casacca anatolica. La qualificazione alle semifinali non è impossibile per le azzurre, che al turno successivo incrocerebbero la vincente di Polonia-Giappone.

Foto: FIVB