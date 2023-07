Volley, Classifica Nations League: l’Italia batte il Brasile e risale, cosa serve per qualificarsi alla Final Eight?

L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-1 nel match che ha aperto la terza e ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti in rimonta a Pansay City (Filippine) e hanno così conquistato la sesta vittoria stagionale nella prestigiosa manifestazione internazionale itinerante. Gli azzurri si sono così issati provvisoriamente al quinto posto in classifica generale con all’attivo sei successi (18 punti) in nove partite disputate.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono in piena corsa per qualificarsi alla Final Eight, a cui accederanno le prime otto classificate. Simone Giannelli e compagni devono ancora giocare tre partite: giovedì 6 luglio contro il Canada, venerdì 7 contro la Slovenia e sabato 8 contro il Giappone. Alla nostra Nazionale servirebbero due successi per essere matematicamente sicura di accedere agli atti conclusivi, ma anche una sola affermazione potrebbe bastare per superare il turno (in questo caso dipenderà dai risultati delle squadre inseguitrici). Di seguito la classifica della Nations League 2023 di volley maschile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY

1. Giappone 8 vittorie (22 punti), 8 partite giocate

2. USA 7 (21), 8

3. Brasile 6 (19), 9

4. Slovenia 6 (18), 8

5. Italia 6 (18), 9

6. Polonia 6 (14), 8

7. Argentina 5 (16), 8

8. Paesi Bassi 4 (14), 8

9. Serbia 4 (11), 8

10. Francia 3 (9), 8

11. Iran 2 (8), 8

12. Cuba 2 (5), 8

13. Canada 2 (5), 8

14. Cina 2 (5), 8

15. Bulgaria 1 (6), 8

16. Germania 1 (4), 8

Foto: FIVB