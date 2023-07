LIVE Italia-Georgia 17-30, Mondiali rugby U20 in DIRETTA: sfuma il sogno degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Georgia, incontro della terza giornata del gruppo C dei Mondiali di rugby under 20.

12:52 Davvero un peccato, ma la Georgia ha obiettivamente meritato, essendo superiore in ogni aspetto quest’oggi. Coach Brunello dovrà comunque ripartire da questi ragazzi, capaci di arrivare ad un passo dalla leggenda.

12:50 Georgia che esulta e vola sorprendentemente al primo posto del gruppo C in attesa dell’ultimo match. Delusione invece sul volto degli azzurri, mai realmente in partita e sommersi dal peso dell’appuntamento con la storia.

FINE PARTITA: ITALIA 17 GEORGIA 30

80′- Non va la trasformazione di Khutsishvili. Finisce qui.

79′- Meta Georgia. Tchamiashvili irrompe nella difesa azzurra andando a schiacciare in meta. Quarta meta per i georgiani, che ottengono anche il bonus offensivo e guarderanno con interesse la sfida tra Sudafrica ed Argentina. Italia 17 Georgia 30.

77′- Ci avviciniamo al termine dell’incontro. Svanite le speranze di un clamoroso approdo in semifinale, vanno comunque fatti i doverosi applausi a questo gruppo.

75′- Calcetto di Brisighella, ma il pallone viene raccolto al volo da Apsaluri nei 22 georgiani. C’è il mark.

72′- Giallo per il subentrato Douglas, che ha colpito al collo un avversario. Termina praticamente qui il sogno italiano.

71′- Uscita brillante con la mischia dai propri 22 per la Georgia, che sventa un’altra minaccia.

69′- Solidissima la difesa georgiana, che non vuole concedere alcuna possibilità agli azzurri.

66′- Con le ultime forze i ragazzi di coach Brunello provano quantomeno a riaprire il match.

64′- Pallone che torna nelle disponibilità dei georgiani, che iniziano a giocare con il cronometro.

61′- Italia che prova a ripartire costruendo alla mano dalla propria metà campo.

59′- Fase confusa del secondo tempo, con la stanchezza che inizia ad affiorare sui volti degli atleti.

56′- Perfetto Khutishvili. Italia 17-Georgia 25.

54′- Meta Georgia. Disastro italiano con la maul nata dalla touch che regala palla e meta agli avversari. Ancora a segno Khonelidze. Italia 17-Georgia 23.

53′- Rimessa storta dei georgiani. Pallone che torna agli azzurri.

52′- Georgia che intanto ritrova la parità numerica.

50′- Sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di coach Brunello provano l’operazione sorpasso, ma i georgiani si ricompongono tornando ad offendere.

47′- Bellissimo il calcio di Brisighella. Italia che accorcia sul 17-18.

46′- METAAA ITALIA! Gallorini trasforma l’ottimo lavoro del pack azzurro. Italia 15-Georgia 18.

44′- Azzurri che attaccano e guadagnano un calcio di punizione.

43′- Tensione palpabile in campo, con diverse scaramucce.

41′- Drop di Brisighella, si riparte.

SECONDO TEMPO

11:46 Primo parziale da dimenticare per gli azzurri, a dir poco fallosi in difesa e scarichi offensivamente. Il peso della storia evidentemente si fa sentire. A tra poco per la ripresa!

FINE PRIMO TEMPO

40′- Difesa perfetta dei georgiani, che guadagnano una mischia. Termina qui il primo tempo.

39′- Finalmente un’azione alla mano degli azzurri, che guadagnano punizione ed il cartellino giallo di Shvelidze per placcaggio in volo.

37′- Non sbaglia Kutsishvili. Italia 10 Georgia 18.

36′- Troppi i falli degli azzurri, disastrosi per correttezza difensiva. Altra punizione per la Georgia.

33′- Arriva purtroppo l’errore anche di Brisighella.

32′- L’Italia può accorciare le distanze grazie ad un tenuto della difesa georgiana.

30′- Sbaglia stavolta Kutsishvili. Si resta sul 10-15.

29′- Meta Georgia. Predominio fisico netto dei georgiani, che vanno in meta ancora una volta grazie al lavoro del pack con Khonelidze. Italia 10 Georgia 15.

27′- Georgia che continua ad attaccare, approfittando della superiorità dimostrata finora con mischia e pack.

25′- Non sbaglia Khutsishvili. Italia 10 Georgia 10.

23′- Ennesimo fallo della difesa italiana, con il rientrato Gallorini che mette impropriamente le mani sul pallone. Punizione ed opportunità di pareggio per i georgiani.

20′- Trasforma l’impeccabile Brisighella. Italia che si porta sul 10-7.

19′- META ITALIAAAA! Azzurri che avanzano costringendo gli avversari al fallo. Dalla mischia sguscia Casilio, che schiaccia in meta. Italia 8-Georgia 7.

16′- Georgia che gioca alla mano cambiando repentinamente fronte di gioco.

14′- Brisighella sblocca gli azzurri con un bel calcio piazzato. Italia 3 Georgia 7.

13′- Con orgoglio i ragazzi di Brunello si riversano nella metà campo avversaria guadagnando una punizione.

11′- Ottima la trasformazione di Khutshisvili. Georgia 7 Italia 0.

10′- Meta Georgia. Lomidze sguscia via dalla mischia punendo gli azzurri. Che sofferenza!

9′- Cartellino giallo comminato a Gallorini. Troppi i falli degli italiani nei primi 10 minuti. Siamo in inferiorità per 10 minuti.

9′- Si gioca purtroppo in una sola metà campo. Azzurri che sentono la pressione della storia. Georgia ancora nei nostri 22.

7′- Seconda touch su due sbagliata dai georgiani. Italia che non ne approfitta con Gesi che manca il controllo commettendo in avanti.

5′- Ancora un’infrazione azzurra, stavolta ai danni di Khorbaladze. Georgia che avanza in touch.

3′- Azzurri costretti sulla difensiva dall’ottimo pack avanzante degli avversari. Difesa italiana che evita la meta, ma si torna sul vantaggio per la Georgia.

1′- Subito una disattenzione di Odiase, che commette un in avanti nel tentativo di agguantare il pallone sul drop iniziale georgiano.



PRIMO TEMPO

10:59 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Si può iniziare.

10:58 E’ il momento dell’inno nazionale georgiano.

10:57 Tutti in piedi per il canto degli italiani!

10:55 Italia e Georgia entrano in campo accolte dall’applauso degli appassionati presenti sugli spalti.

10:51 Al Danie Craven Stadium di Stellenbosh (Sudafrica) è tutto pronto per l’inizio del match. Si attende soltanto l’ingresso delle due compagini.

10:47 Davvero ghiotta l’occasione per gli azzurri di Massimo Brunello, che devono vincere centrando il bonus offensivo per sperare nella prima posizione del gruppo C.

10:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza ed ultima giornata del gruppo C dei Mondiali di rugby under 20. L’Italia sfida la Georgia sognando un clamoroso approdo alle semifinali.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terza giornata del gruppo C dei Mondiali di rugby under 20 tra Italia e Georgia. Al Danie Craven Stadium di Stellenbosh (Sudafrica) gli azzurrini di Massimo Brunello sfidano i pari età georgiani nell’appuntamento per la storia.

L’Italia deve vincere con bonus per sognare in grande, una vittoria senza bonus renderebbe complicati i piani di qualificazione, ma regalerebbe in ogni caso il miglior risultato di sempre nella manifestazione intercontinentale. Azzurri che hanno saputo reagire dopo un esordio sfortunato, e spinti dalla saggezza di coach Brunello hanno firmato l’impresa contro i padroni di casa.

La Georgia, dopo il netto successo per 20-0 sull’Argentina, coltiva una piccola speranza di passaggio del turno. I giovani Lelos dovrebbero vincere ottenendo il bonus offensivo, confidando nella vittoria degli argentini sul Sudafrica. La sfida inizierà alle 11.00, sarà possibile seguirla in diretta streaming su World Rugby. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurri!

FORMAZIONI

ITALIA: 15 Alessandro Gesi, 14 Francesco Bini, 13 Dewi Passarella, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Simone Brisighella, 9 Lorenzo Casilio, 8 Jacopo Botturi, 7 David Odiase (C), 6 Fabio Ruaro, 5 Pietro Turrisi, 4 Alex Mattioli, 3 Marcos Francesco Gallorini, 2 Nicholas Gasperini, 1 Riccardo Bartolini. A disposizione: 16 Giovanni Quattrini, 17 Samuele Taddei, 18 Federico Domenico Pisani, 19 Enrico Pontarini, 20 Carlos Berlese, 21 Sebastiano Battara, 22 Matthias Leon Douglas, 23 Giovanni Sante.

Georgia: 15 Luka Tsirekidze, 14 Shako Aptsiauri, 13 Tornike Kakhoidze, 12 Giorgi Shvelidze, 11 Luka Khorbaladze, 10 Petre Khutsishvili, 9 Davit Khuroshvili, 8 Nika Lomidze, 7 Lasha Tsikhistavi (C), 6 Rati Zazadze, 5 Giorgi Nikoladze, 4 Guram Ganiashvili, 3 Irakli Aptsiauri, 2 Basa Khonelidze, 1 Giorgi Mamaiashvili. A disposizione: 16 Tamaz Tchamiashvili, 17 Lasha Pkhakadze, 18 Badri Tsikhistavi, 19 Giorgi Gergedava, 20 Tornike Ganiashvili, 21 Sandro Jigauri, 22 Nicolas Ragoevi, 23 Vazha Mikadze

Foto: LaPresse