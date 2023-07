Basket, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 20: le scelte definitive di coach Magro

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato la lista dei convocati per i Campionati Europei Under 20 di basket maschile 2023, in programma a Heraklion (in Grecia) da sabato 8 a domenica 16 luglio. Il Commissario Tecnico Alessandro Magro ha fatto le sue ultime scelte, selezionando dodici giocatori per la rassegna continentale.

Il roster azzurro a Creta sarà composto da Nicola Berdini, Alfredo Boglio, Davide Casarin, Leonardo Faggian, Tommaso Fantoma, Alessandro Ferrari, Nicola Giordano, Andrea Loro, Octavio Maretto, Ivan Onojaife, Luca Vincini e Nicolò Virginio. Dieci di loro sono nati nel 2003, mentre Faggian e Moretto sono classe 2004.

L’Italia è stata inserita nel gruppo A insieme a Belgio (match d’esordio sabato 8 luglio alle 17.30), Israele (9 luglio alle 15.00) e Turchia (10 luglio alle 15.00). Tutte le squadre accederanno alla fase a eliminazione diretta, con i vari incroci agli ottavi di finale stabiliti in base ai piazzamenti nei gironi (gli azzurri sfideranno una tra Spagna, Serbia, Montenegro ed Estonia).

CONVOCATI EUROPEI BASKET U20 2023

3 ALESSANDRO FERRARI 2003 205 A SCALIGERA VERONA

4 NICOLA GIORDANO 2003 186 P BK RAVENNA P. MANETTI

7 NICOLA BERDINI 2003 185 P PALLACANESTRO CANTÙ

9 IVAN ONOJAIFE 2003 200 A BK RAVENNA P. MANETTI

10 DAVIDE CASARIN 2003 196 G REYER VENEZIA

11 NICOLÒ VIRGINIO 2003 2066 A PALL. VARESE

12 ALFREDO BOGLIO 2003 190 P/G JUVI CREMONA

13 OCTAVIO MARETTO 2004 197 G/A US LORETO

15 TOMMASO FANTOMA 2003 195 P/G PALL. TRIESTE 2004

16 LUCA VINCINI 2003 203 C JUVI CREMONA

19 ANDREA LORO 2003 202 A COLLEGE BASKETBALL

99 LEONARDO FAGGIAN 2004 195 P UNIVERSO TREVISO

Credit: Ciamillo