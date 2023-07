Volley, l’Italia vede la Final Eight di Nations League: gli azzurri schiantano il Canada al tie-break

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 (25-14; 23-25; 25-20; 23-25; 15-9) nella Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti a Pansay City (Filippine), confermando i favori del pronostico contro la rognosa formazione nordamericana e conquistando così la settima vittoria stagionale nel prestigioso torneo internazionale itinerante. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono issati provvisoriamente al quarto posto in classifica (7 successi, 20 punti) e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Eight.

Ormai manca soltanto la matematica certezza di disputare gli atti conclusivi della manifestazione, una pratica che potrebbe già essere sbrigata domani quando l’Italia tornerà in campo alle ore 09.00 per fronteggiare la Slovenia. Nella stessa giornata si giocheranno Francia-Serbia (scontro diretto tra nona e decima della classe, entrambe ferme a quota quattro affermazioni e al momento fuori dalla Final Eight) e Olanda-Giappone (l’ottava forza con cinque vittorie all’attivo incrocerà la capolista). Dopo il quarto posto ottenuto lo scorso anno in casa prima dell’apoteosi iridata, la nostra Nazionale è ormai prossima a raggiungere il primo obiettivo stagionale e a lanciarsi con grande ottimismo verso la Polonia, preludio agli Europei e al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli azzurri hanno prontamente allungato in avvio del primo set, issandosi sul 7-4, 10-6 e 12-8. I Campioni del Mondo hanno aumentato ulteriormente il ritmo (18-10, 22-12) e hanno chiuso senza particolari patemi d’animo. Nella seconda frazione, però, il Canada è partito a razzo (5-0) e la nostra Nazionale è stata costretta a lanciare un lungo inseguimento, avvicinandosi sul 15-16 e pareggiando poi a quota 18. Nella lotta punto a punto, però, i nordamericani hanno avuto un guizzo e sono riusciti a imporsi.

Nel terzo parziale il testa a testa è serrato fino al 15-16, poi gli azzurri trovano un break di lusso e si portano sul 20-17, prima di amministrare il finale senza particolari d’animo. L’Italia conduce per 2-1 e vuole prontamente chiudere i conti nel quarto set, dove si è trovata sotto per 12-8. Colpo su colpo ha ricucito lo strappo (19-19) e poi ha operato un allungo (22-20 e 23-21). Sembrava ormai fatta, ma il Canada ha avuto un colpo di coda ed è riuscito a trascinare la contesa al tie-break, dove però gli azzurri sono indomabili e vincono agevolmente.

L’Italia ha giganteggiato a muro (11 contro 8) e al servizio (8 contro 6), beneficiando anche di 24 errori degli avversari (contro i 20 propri). Prestazione rimarchevole da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (18 punti, 3 muri) e del centrale Gianluca Galassi (17, 4 muri, 2 ace), ma sono andati in doppia cifra anche l’opposto Yuri Romanò (17), il centrale Roberto Russo (15, 2 muri e 2 ace) e l’altro martello Daniele Lavia (10). Encomiabile lavoro del palleggiatore Simone Giannelli (7 punti personali per il capitano), buona prova del libero Leonardo Scanferla. Al Canada non sono bastati gli attaccati Joseph Sclater (22), Stephen Maar (18) e Nicholas Hoag (14).

Foto: FIVB