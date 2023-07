LIVE Italia-Andorra, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: iniziano le sfide da dentro o fuori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Andorra, partiva valida per i quarti di finale dei Campionati Europei 2023 di hockey su pista, quest’anno in scena in Spagna, in quel di Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna).

Dopo le sfide del girone iniziale, chiuso al terzo posto da Cocco e compagni, con il ruolino di una vittoria (contro la Francia, 4-2, ndr) e due sconfitte (entrambe con lo score di 4-7, contro Portogallo e Spagna, ndr), per gli azzurri inizia la fase da “dentro o fuori”.

In palio, contro Andorra, arrivata seconda nel girone B di questi Europei, dove vi erano anche Svizzera, Germania e Inghilterra, c’è infatti un potenziale posto in semifinale.

Identità, tecnica, precisione e cattiveria agonistica: questi gli elementi che serviranno agli uomini di Alessandro Bertolucci in una partita che, se non ben approcciata, contro gli andorrani, potrebbe creare qualche difficoltà di troppo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Andorra, partita valida per i quarti di finale dei Campionati Europei 2023. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 16:00. Buon divertimento!

Foto: Antonio Lopes WS Europe