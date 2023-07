Volley femminile, Italia in collegiale per gli Europei: tornano Paola Egonu e le senatrici. Rebus Antropova

Paola Egonu, Alessia Orro, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Sarah Fahr tornano in Nazionale in vista degli Europei di volley femminile, che andranno in scena dal 15 agosto al 3 settembre. L’Italia si presenterà alla rassegna continentale con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato due anni fa e calerà i suoi assi di lusso, che non hanno preso parte alla recente Nations League (le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state eliminate dalla Turchia ai quarti di finale).

La nostra Nazionale tornerà così a poter fare affidamento sul suo opposto di riferimento, sulla palleggiatrice di punta, su due schiacciatrici determinanti e su un centrale fondamentale. Le veterane Anna Danesi e Miriam Sylla erano già presenti in Nations League, mentre non rivedremo all’opera la centrale Cristina Chirichella e il libero Monica De Gennaro, come era già trapelato da tempo.

Il CT Davide Mazzanti ha convocato 18 atlete per un collegiale a Firenze dal 24 al 21 luglio, in preparazione agli Europei. Purtroppo permane il caso Ekaterina Antropova: l’attaccante è stata invitata ad aggregarsi al gruppo per gli allenamenti, ma al momento non può ancora indossare la maglia azzurra a causa di lungaggini burocratiche. Di seguito le convocate dell’Italia per il primo collegiale di preparazione agli Europei 2023 di volley femminile.

CONVOCATE COLLEGIALE VOLLEY FEMMINILE

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari, Alessia Orro.

Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor.

Centrali: Alessia Mazzaro, Anna Danesi (dal 27/7), Federica Squarcini, Marina Lubian, Sarah Fahr.

Schiacciatrici: Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Myriam Sylla (dal 27/7), Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alice Degradi.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale (dal 27/7).

Nello stesso periodo (24-31 luglio) sarà aggregata al gruppo anche Ekaterina Antropova, invitata a prendere parte agli allenamenti dalla Federazione Italiana Pallavolo.

