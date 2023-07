LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Elisa Longo Borghini vince in volata! Annemiek Van Vleuten rinforza il suo primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport!

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA DONNE 2023 DOPO LA QUARTA TAPPA

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 9:05:33

2 LONGO BORGHINI Elisa Lidl – Trek 0:49

3 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB 0:53

4 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ 1:33

5 LABOUS Juliette Team dsm-firmenich 1:35

6 GARCÍA Mavi Liv Racing TeqFind 1:39

7 SANTESTEBAN Ane Team Jayco AlUla 1:39

8 CAVALLI Marta FDJ – SUEZ 1:39

9 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ 1:39

10 REALINI Gaia Lidl – Trek 1:43

LA CLASSIFICA DELLA QUARTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DONNE 2023

1 LONGO BORGHINI Elisa Lidl – Trek 3:33:08

2 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB 0:00

3 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 0:00

4 WIEBES Lorena Team SD Worx 0:40

5 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 0:40

6 DYGERT Chloe Canyon//SRAM Racing 0:40

7 PERSICO Silvia UAE Team ADQ 0:40

8 ROSEMAN-GANNON Ruby Team Jayco AlUla 0:40

9 VAN EMPEL Fem Team Jumbo-Visma 0:40

10 KOSTER Anouska Uno-X Pro Cycling Team 0:40

A breve vi forniremo la classifica di tappa e poi quella generale.

La volata del gruppo, giunto a 40″, viene vinta da Lorena Wiebes.

ELISAAAAAAAAAAA LONGO BORGHINIIIIII IN VOLATA! La campionessa italiana regola Veronica Ewers e Annemiek Van Vleuten.

500 metri all’arrivo…quasi surplace…

Van Vleuten entra per prima negli ultimi 1000 metri…

ULTIMO CHILOMETRO!

14.41 Ci siamo! Le tre davanti sono già in quel di Borgo Val di Taro.

14.39 Meno di 5 km all’arrivo!

14.38 Proseguono in testa le tre battistrada dandosi i cambi verso il traguardo di Borgo Val di Taro.

14.35 Il gruppo è segnalato a 55″ dalle tre leader.

14.33 Mancano 10 km al traguardo!

14.31 Le tre in testa hanno più di 40″.

14.30 Scollinano sullo Strela: Longo Borghini, Van Vleuten e Ewers! Ora discesa verso il traguardo di Borgo Val di Taro.

14.27 Saltata Mavi Garcia, Annemiek Van Vleuten ed Elisa Longo Borghini hanno ripreso Veronica Ewers e ora se ne sono andate in tre!

14.25 La maglia rosa Annemiek Van Vleuten e la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, assieme alla rientrante Mavi Garcia, sono a 10″ da Veronica Ewers.

14.23 Scatto violento di Annemiek Van Vleuten ed Elisa Longo Borghini che fuoriescono dal gruppo per andare a riprendere Veronica Ewers.

14.22 Il gruppo sale rapidamente sulle rampe dello Strela: vediamo se accorceranno su Ewers.

14.20 Inizia la salita di Strela per Ewers.

14.18 Silvia Persico è stata ripresa dal gruppo. Veronica Ewers rimane in testa con 49 secondi di vantaggio.

14.16 Meno di 20 km all’arrivo!

14.14 Persico è fuoriuscita dal gruppo: ora è 50″ da Ewers, il gruppo non riesce a tenere il passo dell’italiana. Il plotone è a più di 1 minuto.

14.11 Si muove il gruppo! Silvia Persico ora attacca per cercare di accorciare su Veronica Ewers.

14.08 Ewers scollina per prima sul Passo Montevacà! La ciclista dell’EF Education-Tibco-SVB inizia la picchiata in discesa.

14.05 Veronica Ewers pimpantissima, aumenta il suo vantaggio: ora ha 1′ di vantaggio sul gruppo.

14.02 Pluimers ha mollato: l’olandese viene ripresa dal gruppo, che ora è a 35″ da Veronica Ewers.

14.01 Sono 30 i km all’arrivo!

14.00 Veronica Ewers ha ripreso Ilse Pluimers! Ora l’americana è diventata la leader della corsa

13.58 Allungo importante di Veronica Ewers (EF Education-Tibco-SVB): adesso si attende la reazione del gruppo all’accelerazione della statunitense.

13.56 Poco più di 5 km al Passo Montevacà.

13.54 Intanto in testa al gruppo si va di scatti e controscatti per provare a portare via un drappello di fuggitive che si getti all’inseguimento di Ilse Pluimers.

13.51 La maglia rosa Annemiek Van Vleuten e Rachele Barbieri ed Elisa Longo Borghini sono state coinvolte nella caduta, ma ora si sono rialzate, sono in sella e sembrano stare bene.

13.49 C’è stata una caduta in gruppo: molte le big coinvolte. Adesso cercheremo di fornirvi dettagli.

13.44 Attenzione! Il gruppo ha ripreso Silvia Zanardi e Amalie Dideriksen.

13.40 Sono 40 i km all’arrivo!

13.37 Il distacco fra il gruppo e la leader ora si attesta su 1’38”.

13.36 Se n’è andata in solitaria Ilse Pluimers! Silvia Zanardi e Amalie Dideriksen vengono staccate dall’olandese.

13.34 Al momento il gruppo è trainato dalla Movistar.

13.30 Il gruppo ora accorcia sulle fuggitive: è a 1’20”.

13.26 Questo l’ordine di scollinamento: Ilse Pluimers, Silvia Zanardi, Amalie Dideriksen, poi del gruppo passano in quarta posizione Fem Van Empel e in quinta Marta Cavalli.

13.23 Le cicliste arrivano al GPM di Bardi.

13.20 Mancano 50 km all’arrivo!

13.15 Le fuggitive hanno 1’40”.

13.10 Le fuggitive sono: Silvia Zanardi (BePink), Ilse Pluimers (AG Insurance – Soudal – Quick-Step) e Amalie Dideriksen (Uno-X Pro Cycling)

13.07 Mancano poco più di 60 km all’arrivo!

13.04 Siamo in corsa, si è già formata una fuga.

13.00 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia Donne 2023.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia Donne 2023. In questo lunedì 3 luglio si va da Fidenza a Borgo Val di Taro, per un totale di 134,1 chilometri.

Tutto nella provincia di Parma: partenza e arrivo della frazione più lunga del Giro d’Italia Donne 2023. Un percorso a due facce, che potrebbe diventare il terreno ideale per una fuga o magari per un attacco mirato, soprattutto nel finale, visto che i primi 70 km saranno più o meno pianeggianti.

Poi si sale. In successione vi saranno: l’ascesa di Bardi, il Passo Montevacà e lo Strela a precedere la discesa finale verso l’arrivo.

Tutte a caccia della leader della generale: Annemiek Van Vleuten (Movistar), che in questo momento comanda la graduatoria con 49 secondi su Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ) e 51 su Juliette Labous (Team dsm-firmenich). In casa Italia invece occhi puntati su Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek), Marta Cavalli (FDJ-SUEZ) ed Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), tutte a 55″ di ritardo dalla testa della generale.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia Donne 2023. La frazione comincerà alle ore 11:05, mentre i nostri aggiornamenti inizieranno alle ore 13, vi aspettiamo.

Foto: Jacob Kennison (Trek Factory Racing)