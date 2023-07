CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.12: Questo terza giornata degli Europei juniores si chiude dunque con tre medaglie per l’Italia: l’oro di Sara Curtis nei 50 sl e gli argenti di Mantegazza nel 200 misti e delle donne della staffetta 4×200 sl donne.

19.09 Questi i tempi finali della staffetta 4×200 stile libero donne:

1. Hungary 8:00.25

2. Italy (Matilde Biagiotti, Emma Vittoria Giannelli, Giulia Zambelli e Giulia Vetrano) 8:03.22

3. France 8:05.62

4. Great Britain 8:09.04

5. Germany 8:09.81

6. Belgium 8:09.83

7. Greece 8:14.62

8. Spain 8:16.51

19.07 SIIIIIII! L’ITALIA CONQUISTA L’ARGENTOOOOOOOO! Grande risultato per il Bel Paese, che chiude dietro soltanto all’imprendibile Ungheria (oro). Terza la Francia (bronzo).

19.06: Ai 750 l’Ungheria vede l’oro. L’Italia si gioca l’argento con la Francia!

19.05: Al terzo cambio l’Ungheria è sempre davanti a tutti con margine. Seconda l’Italia a 3’19”, terza la Gran Bretagna a 4”10 e quarta la Francia a 4”19.

19.04 Ai 500 metri l’Ungheria ha poco più di 3” di vantaggio sull’Italia, seconda, Gran Bretagna, terza, e Francia, quarta.

19.03 Al secondo cambio l’Ungheria è ancora ampiamente avanti. Seconda la Gran Bretagna e terza l’Italia.

19.02: Dopo 300 metri l’Ungheria è sempre in testa. Seconda la Gran Bretagna, terza la Francia e quarta l’Italia.

19.00: L’Ungheria cambia in prima posizione con 1”’68 di vantaggio sull’Italia e 2”04 sulla Gran Bretagna. Ottima seconda parte di gara di Matilde Biagiotti.

18.59: Ai 100 metri Ungheria, Spagna, Gran Bretagna. Italia ultima.

18.58: Si parte!

18.55: Siamo arrivati all’ultima gara di giornata: la staffetta femminile 4×200 stile libero. C’è anche l’Italia! Ecco la startlist completa:

1 Greece 8:15.70

VASILAKI, Artemis, BOUTOU, Anastasia, CHRONI, Aikaterini, KALTEZIOTI ANDJELKOVIC, Natalia

2 Italy 8:14.16

BIAGIOTTI, Matilde, GIANNELLI, Emma Vittoria, ZAMBELLI, Giulia, VETRANO, Giulia

3 Belgium 8:13.03

HENVEAUX, Camille, DUREZ, Laure, DUMONT, Sarah, VERDONCK, Fleur

4 Germany 8:10.96

SEIDEL, Lise, BARTH, Julia, WERNER, Maya, SELIMOVIC, Zara

5 Hungary 8:11.14

PADAR, Nikolett, GYURINOVICS, Lili, MOLNAR, Dora, ABRAHAM, Lilla Minna

6 Spain 8:13.28

CARRON MUINA, Carla, DAZA GARCIA, Maria, CIOBANU SPATARU, Cristina, MUNOZ ARMENGOU, Julia

7 France 8:14.74

LECLERCQ, Valentine, BESSARD, Maeline, CACHOT, Albane, ROSSI-BENE, Giulia

8 Great Britain8:18.41

SCHLOSSHAN, Leah, COOPER, Phoebe, BAILLIE, Ashleigh, FOX, Luc

18.51: Ora è il momento della premiazione dei 100 metri farfalla donne. Ricordiamo il podio:

1. Lana Pudar (HUN): oro

2. Martine Damborg (DEN): argento

3. Emmy Hallkvist (SWE): bronzo

18.47: Tuncelli vince l’oro nei 1500 metri stile libero con il nuovo record dei campionati europei juniores! 14:58.89 il tempo del turco. Medaglia d’argento per Stancu (15:00.51), mentre il bronzo va ad Albayrak (15:00.57).

18.45: Stancu se ne va! Dopo 1350 metri il turco ha 2”27 di vantaggio su Stancu e più di 3” su Albayrak.

18.44: Tuncelli supera Stancu! Il turco sta andando al doppio della velocità rispetto al rumeno che ora sembra proprio stanco.

18.43: Grande accelerazione di Tuncelli! Il turco ha raggiunto Stancu.

18.42: Dopo 1000 metri Stancu ha 1”43 di vantaggio su Tuncelli e 1”91 su Albayrak.

18.40: Ora Stancu sta iniziando a faticare e da dietro stanno recuperando i turchi Albayrak e Tuncelli.

18.39: Stancu sta andando molto forte! Dopo 700 metri il rumeno è sotto di 0”69 rispetto al record del mondo juniores.

18.37: Ai 500 metri Stancu ha 4”26 di vantaggio su Tuncelli e 4”97 su Albayrak.

18.35: Dopo 300 metri Stancu ha un buon margine di vantaggio su tutti gli altri.

18.32: Non ci sono azzurri al via della finale dei 1500 sl uomini. Questi i protagonisti:

1 MELBOURNE-SMITH, Tyler 05 Great Britain 15:26.71

2 KOVACS SERES, Hunor 05 Hungary 15:24.29

3 STANCU, Vlad-Stefan 05 Romania 15:22.73

4 TUNCELLI, Kuzey 07 Turkiye 15:04.04

5 ALBAYRAK, Emir Batur 07 Turkiye 15:09.40

6 HARTMANN, Mate 05 Hungary 15:24.14

7 SCHWEDLER, Linus 05 Germany 15:24.78

8 KAPALA, Bartosz 06 Poland 15:37.53

18.28: Momoni in finale e Camozzi fuori. L’azzurro Momoni è quarto con 53″66 ed ha il quarto tempo in assoluto, mentre Camozzi ha il nono tempo. Questi i finalisti: Puggaard, Edl, Dumesnik, Momoni, Harbarchuk, Miknic, Hristov, Bagi

18.26: Questi i protagonisti della seconda semifinale:

1 DUMESNIL, Ethan 06 France 54.89

2 THOLSTRUP, Marius Dyrgaard 05 Denmark 54.66

3 MOMONI, Daniele 06 Italy 54.18

4 PUGGAARD, Casper 05 Denmark 52.81

5 EDL, Lukas 06 Austria 53.68

6 MIHALACHE, Vlad-Stefan 06 Romania 54.41

7 HRISTOV, Viktor 05 Bulgaria 54.81

8 TCHITCHIASHVILI, Nika 05 Georgia 55.03

18.25: Quarto posto per Camozzi nella prima semifinale. Finale a rischio per l’azzurro con 54″34

18.23: C’è Andrea Camozzi al via della prima semifinale dei 100 farfalla. I protagonisti:

1 BAGI, Zoltan 07 Hungary 55.01

2 AHNERT, Franz 06 Germany 54.75

3 CAMOZZI, Andrea 05 Italy 54.39

4 HARBARCHUK, Ivan 06 Ukraine 53.64

5 MIKNIC, Maro 06 Croatia 54.13

6 BAILEY, Evan 05 Ireland 54.45

7 JUSKA, Tajus 09 Lithuania 54.83

8 LOPEZ GUILLEN, Javier 06 Spain 55.05

18.20: Oro per la bosniaca Lana Pudar con un grande 56″95, davanti alla danese Damborg con 58″35, bronzo per la svedese Halkvist con 59″50, quarta Borrelli con 59″53

18.19: Peccato! Paola Borrelli ci ha provato con un atteggiamento battagliero e un passaggio veloce a portare a casa una medaglia ma si deve accontentare del quarto posto. Vince la bosniaca Pudar

18.17: C’è Paola Borrelli al vias della finale dei 100 farfalla donne. Le protagoniste:

1 HALLKVIST, Emmy 08 Sweden 1:00.09

2 BORRELLI, Paola 05 Italy 59.72

3 ULLMANN, Julia 05 Switzerland 59.63

4 PUDAR, Lana 06 Bosnia-Herzegovina 58.26

5 DAMBORG, Martine 07 Denmark 59.33

6 DELMAS, Lucie 05 France 59.70

7 AVETAND, Tabatha 05 France 59.86

8 PARASCHIV, Eva-Maria 07 Romania 1:00.10

18.13: Due azzurri in finale nei 200 dorso. Christian Bacico è quarto con 1’59″38 e Daniele Del Signore è quinto con 1’59″74. Batteria nettamente più veloc e della precedente. Questi i finalisti: Zheltyakov, Ficher, Siskos, Shortt, Bacvico, Del Signore, Kovats e Goldin

18.11: Due gli azzurri al via nella seconda semifinale dei 200 dorso:

1 HRABAROV, Oleksii 05 Ukraine 2:02.15

2 BALOGH, Levente 05 Hungary 2:01.66

3 SISKOS, Apostolos 05 Greece 2:00.74

4 SHORTT, John 07 Ireland 1:58.65

5 FICHER, Merlin 05 France 2:00.03

6 BACICO, Christian 05 Italy 2:01.07

7 DEL SIGNORE, Daniele 07 Italy 2:01.88

8 RUIZ VAZQUEZ, Gonzalo 05 Spain 2:02.86

18.08: Questi i protagonisti della prima semifinale dei 200 dorso maschili:

1 EVENSRUD, Erik Magnus 05 Norway 2:02.54

2 MARTINEZ SOTA, Ivan 05 Spain 2:01.82

3 SUCHANSKI, Filip 05 Poland 2:00.90

4 ZHELTYAKOV, Oleksandr 05 Ukraine 1:59.68

5 KOVATS, Alex 06 Hungary 2:00.54

6 GOLDIN, Aukan Nahuel 07 Israel 2:01.63

7 CASTELLA, Nicholas 07 Denmark 2:01.88

8 SANTOS, Ricardo Matias 05 Portugal 2:03.21

18.06: Questi i qualificati alla finale dei 200 rana: Louter, Van den Hoff, Bock, Hollank, Grandini, Mimoso, Antoniak, Kemp

18.03: Terzo posto per l’azzurro Grandini che conquista la finale con il tempo di 2’17″33. Vince l’olandese Louter con il tempo di 2’15″20, secondo Hollank

18.00: C’è l’azzurro Grandini al via della seconda semifinale dei 200 rana:

1 BONNAULT, Henri 05 France 2:19.81

2 MIMOSO, Rafael Miguel 07 Portugal 2:18.90

3 HOLLANK, Emilian 06 Germany 2:17.84

4 LOUTER, Steijn 05 Netherlands 2:15.30

5 ANTONIAK, Lars Sebastian 05 Estonia 2:17.26

6 GRANDINI, Tommaso 05 Italy 2:18.26

7 NTOUMAS, Evangelos Efraim 08 Greece 2:19.38

8 SKYMOEN, Oliver Bauer 06 Norway 2:19.94

17.58: L’olandese van der Hoff vince ls prima semifinale dei 200 rana con 2’15″51, seco do il tedesco Bock con 2’16″85

17.45: Questi i protagonisti della prima semifinale dei 200 rana uomini:

1 RADOS, Vito 06 Croatia 2:19.92

2 O’CONNOR, Liam 05 Ireland 2:19.22

3 KEMP, Finn 05 Luxembourg 2:17.89

4 VAN DER HOFF, Collin 06 Netherlands 2:16.61

5 CADEVALL MICOLAU, Nil 06 Spain 2:17.35

6 BOCK, Kenneth 06 Germany 2:18.33

7 BILBAO, Oscar 06 Great Britain 2:19.64

8 BOSC, Vadim 05 Great Britain 2:20.05

17.42: Queste le finaliste dei 200 rana donne: Palmer, Delmas, Jefimova, Klint Ipsa, Ludwig, Pineda Lopez, Nystrand, Mc Cartney

17.40: Non ci sono azzurre in finale. E’ solo quinta Mancini con 2’29″54 che è il nono tempo assoluto e comunque il record personale. Vince la seconda semifinale la belga Palmer con 2’25″53

17.36: Al via un’azzurra anche nella seconda semifinale dei 200 rana. Queste le protagoniste:

1 ROBINSON, Sienna 05 Great Britain 2:32.28

2 MANCINI, Lucrezia 08 Italy 2:31.35

3 MC CARTNEY, Ellie 05 Ireland 2:30.01

4 PALMER, Grace 05 Belgium 2:28.41

5 JEFIMOVA, Eneli 06 Estonia 2:28.71

6 PINEDA LOPEZ, Nayara 08 Spain 2:30.84

7 BUKVIC, Martina 06 Serbia 2:31.63

8 FERNANDEZ GONZALEZ, Aina 06 Spain 2:33.03

17.34: La francese Delmas vince la prima batteria con 2’26″91, seconda la svedese Ipsa. Sesto posto per l’azzurra Principi con 2’30″51. Finale lontsana

17.31: Al via nella prima semifinale dei 200 rana:

1 GERDEJ, Nija 07 Slovenia 2:32.99

2 KLINT IPSA, Olivia 05 Sweden 2:31.35

3 NYSTRAND, Lisa 06 Sweden 2:30.36

4 LUDWIG, Lena 07 Germany 2:28.43

5 DELMAS, Justine 05 France 2:29.05

6 VASS, Brigitta 07 Romania 2:31.13

7 PRINCIPI, Lucia 07 Italy 2:31.75

8 BARNA, Bianka Dorottya 06 Hungary 2:33.24

17.30: Questi i finalisti dei 50 stile libero maschili: Ballarati, Veerschoten, Passafaro, Misiak, Popovic, Dinu, Krischke, Lopez

17.28: Dominio nella seconda semifinale dell’azzurro Davide Ballarati che chiude in 22″65, nuovo record personale, davanti a Dinu e Lopez

17.26: Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 50 stile uomini:

1 WREDE, Martin 05 Germany 23.27

2 JUSKA, Tajus 09 Lithuania 23.10

3 DINU, Patrick-Sebastian 05 Romania 23.03

4 BALLARATI, Lorenzo 06 Italy 22.81

5 CHALENDAR, Alexandre 06 France 22.93

6 LOPEZ, Falemana 06 France 23.05

7 POVALIAEV, Mikhail 06 Israel 23.23

8 CVETKOV, Justin 07 Serbia 23.35

17.25: Bene Passafaro che chiude con 22″81 al secondo posto alle spalle dell’olandese Veerschoten con 22″78

17.23: Questi i protagonisti della prima semifinale dei 50 stile uomini:

1 SLAVIK, Ondrej 06 Czechia 23.28

2 POPOVIC, Petar 06 Serbia 23.17

3 VERSCHOOTEN, Leo 06 Belgium 23.04

4 MISIAK, Szymon 05 Poland 22.89

5 PASSAFARO, Davide 06 Italy 22.93

6 CHESAKOV, Matvei 05 Israel 23.08

7 KRISCHKE, Jakub Jan 06 Czechia 23.25

8 TOMIC, Hrvoje 05 Croatia 23.38

17.21: Sara Curtis vince i 50 sl con 25″14, argento per la tedesca Jazy con 25″38, bronzo per la britannica Carter con 25″41

17.20: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CURTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS!!! Partenza non perfetta per l’0azzurra che recupera con la subacquea e tiene a bada tutte le rivali. Quarta vittoria italiana a Belgrado

17.17: C’è Sara Curtis al via della finale dei 50 stile donne. Azzurra in corsia 4. Le protagoniste:

1 SLUSNA, Lillian 05 Slovakia 25.65

2 HRNCAROVA, Alexandra 06 Slovakia 25.55

3 JAZY, Nina Sandrine 05 Germany 25.42

4 CURTIS, Sara 06 Italy 25.22

5 CARTER, Skye 07 Great Britain 25.37

6 OKARO, Eva 06 Great Britain 25.46

7 PLYTNYKAITE, Smilte 07 Lithuania 25.57

8 CACHOT, Albane 07 France 25.67

17.16: Oro per il ceco Knedla con 2’00″26, record personale, argento per Christian Mantegazza con 2’01″10, terzo il britannico Ward con 2’01″17, quinto Barbotti in 2’03″37

17.15: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOO MANTEGAZZAAAAAAAAAAAAA! Splendida frazione a rana dell’azzurro che chiude alle spalle di Knedla. Quinto posto per Barbotti

17.14: Ai 100 Knedla, Ward, Wendland

17.13: Due azzurri al via nei 200 misti uomini:

1 NIEDERBERGER, Julien 05 Switzerland 2:03.73

2 AHNERT, Franz 06 Germany 2:03.12

3 MANTEGAZZA, Christian 05 Italy 2:02.18

4 KNEDLA, Miroslav 05 Czechia 2:00.57

5 WARD, Matthew 05 Great Britain 2:02.08

6 BARBOTTI, Jacopo 06 Italy 2:02.88

7 WENDLAND, Finn 05 Germany 2:03.40

8 CADEVALL MICOLAU, Nil 06 Spain 2:03.76

17.11: Queste le finaliste dei 200 dorso donne: Molnar, Mogill, Tonrath, Seidel, Dillen, Norby, Denizli, Domingeon

17.09: Niente azzurre in finale nei 200 dorso. Helena Musetti chiude settima con 2’15″18. Vince Molnar in 2’11″48

17.06: Al via Musetti nella seconda semifinale dei 200 dorso. Le protagoniste:

1 SHARAFUTDINOVA, Nika 05 Ukraine 2:16.85

2 MUSETTI, Helena 06 Italy 2:15.95

3 GARRIDO MALVAR, Nahia 07 Spain 2:13.70

4 MOLNAR, Dora 06 Hungary 2:12.19

5 MCGILL, Holly 05 Great Britain 2:13.00

6 DAPSY, Hanna Lujza 06 Hungary 2:15.01

7 DENIZLI, Sudem 05 Turkiye 2:16.65

8 TIND, Falka 06 Denmark 2:17.14

17.05: La spagnoa Tonrath Nollgren vince la prima semifinale dei 200 dorso con 2’12″88 davanti a Seidel e Delley

17.00: Queste le protagoniste della prima semifinale dei 200 dorso donne:

1 ZAITEVA, Natalia 07 Moldova 2:16.95

2 NORBY, Kristine Nilsson 05 Denmark 2:16.38

3 SEIDEL, Lise 06 Germany 2:14.43

4 TONRATH NOLLGEN, Estella Llum 07 Spain 2:12.72

5 DILLEY, Evie 06 Great Britain 2:13.55

6 DOMINGEON, Manon 05 France 2:15.70

7 PRISECARIU, Aissia-Claudia 08 Romania 2:16.79

8 KASVIO, Louna 06 Finland 2:17.17

16.57: Camozzi e Momoni sono al via delle semifinali dei 100 farfalla, non ci sono azzurri al via nei 1500 sl maschili. L’Italia c’è, invece, nella 4×200 stile donne

16.54: Bacico e Del Signore saranno a caccia della finale nei 200 dorso, poi Borrelli al via della finale dei 100 farfalla

16.51: Principi e Mancini saranno al via dei 200 rana donne, mentre nei 200 maschili al via c’è Grandini

16.48: A seguire Sara Curtis va a caccia del bersaglio grosso nella finale dei 50 stile libero e Passafaro e Ballarati cercano la finale nei 50 stile

16.45: Si parte con le semifinali dei 200 dorso donne. Per l’italia Helena Musetti, poi la finale dei 200 misti donne con Barbotti e Mantegazza

16.43: Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, un day-3 nel quale si assegneranno cinque titoli e in cui le emozioni non mancheranno, dopo i trionfi azzurri delle prime due giornate che hanno visto l’Italia salire per tre volte sul gradino più alto del podio e conquistare finora cinque medaglie.

16.40: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia).

