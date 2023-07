CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.45: Si chiude qui la nostra diretta da Espoo per gli Europei Under 23. L’appuntamento è per domani attorno alle 15.30 per un’ultima giornata di gare emozionante e ricca di spunti. Grazie per averci seguito e buona serata!

19.43: Si chiude la penultima giornata di gare con l’ennesimo oro di giornata per la Francia, che vince il triplo con Simon Gore con 16.40, argento per lo svedese Wallmark con 16.24, bronzo per il turco Cakir con 16.16

19.41: Podio fatto nel triplo, vedremo le posizioni

19.40: Montanari con il primo salto da 15.87 chiuderà al settimo posto la gara del triplo

19.35: In attesa del finale del triplo, possiamo già stilare un bilancio di questa quarta giornata di gare agli Europei Under 23 che è molto positiva per l’Italia. E’ arrivato l’oro nella 4×100 maschile, sono arrivati tre argenti con Simonelli nei 110 ostacoli, con Carraro nei 100 ostacoli, con Nestola nei 10000, mentre i due bronzi portano la firma di Fina nel giavellotto e di Bado con una grande rimonta nei 10000. L’Italia ha raggiunto quota 8 medaglie e domani proverà a spiccare il volo nel medagliere con alcune gare che potrebbero riservare altre soddisfazioni

19.34: L’azzurro Montanari si ritira per un problema fisico, il turco Cakir con 16.16 scalza l’austriaco Kingley dalla terza posizione

19.29: Si migliorano ancora Gore che consolida la prima piosizione con 16.40 e Kingley che atterra a 16.06 e consolida il terzo posto. Inizia la penultima rotazione

19.25: Montanari continua a passare nel triplo. L’impressione è che la sua gara sia finita qui

19.20: Nel triplo eliminato Tosti con un nullo al terzo tentativo, iniziano i tre salti di finale

19.19: Si chiude la gara dell’alto che viene vinta con 2.22 dal turco Ali Eren Unlu. Doppio argento per l’ucraina con Doroschchuk e Petruk con 2.19. Sesto posto per l’azzurro Luiu che ha superato 2.15

19.17: Niente da fare per Luiu nell’alto. per lui due errori a 2.22. L’unico a superare questa misura è il turco Unlu al secondo tentativo

19.14: La vittoria va alla svizzera Ditaji Kambundji che fa segnare anche il nuovo record dei campionati con 12″68, secondo posto per Elena Carraro con 12″97, terza piazza per la ungherese Toth con 12″97. Peccato, davvero per Besana che stava disputando una bellissima gara ma è caduta, ha tagliato il traguardo dolorante

19.13: ARGENTOOOOOOOOOOO CARRAROOOOOOOOOOO!!! PECCATO PER VERONICA BESANA CHE SI STAVA GIOCANDO LA VITTORIA MA E’ CADUTA AL SESTO OSTACOLO. Speriamo che non si sia infortunata

19.10: Due azzurre, Elena Carraro e Veronica Besana, al via dell’ultima finale in pista di oggi, i 100 ostacoli. Le protagoniste:

1 ESP BLANQUER Paula 13.21 13.21 65

2 HUN TÓTH Anna 12.84 12.84 28

3 SUI KAMBUNDJI Ditaji 12.70 12.78 3

4 ITA CARRARO Elena 12.89 12.89 41

5 GER SCHUSTER Franziska 13.16 13.16 68

6 ITA BESANA Veronica 12.90 12.90 27

7 ESP VILLALANTE Claudia 13.20 13.20 72

8 POL NAGIĘĆ Weronika 13.14 13.14 38

19.09: Nell’alto errore per Luiu a 2.22, gli resta un solo tentativo per evitare il sesto posto

19.07: Nel triplo lo svedese Wallmark sale al secondo posto con 16.25, terzo posto per l’austriaco Kingley che si migliora a 16.05, il turco Cakir si prende il quarto posto con 15.88, Montanari passa ancora. Non è confermato ma crediamo che ci sia un problema fisico per l’azzurro

19.04: Simonelli ha fatto valere la sua grande partenza ma Zhoya è riuscito a prendere un piccolo vantaggio quando mancavano 3 ostacoli, secondo posto per Simonelli con un buon 13″36, terzo posto per il francese Cinna con 13″47

19.03: ARGENTOOOOOOOOOOO SIMONELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! L’azzurro è superato solo dal francese Sasha Zhoya che si distende bene e vince in 13″31 che è record dei campionati

18.59: Falsa partenza

18.58: Gli specialisti dei 110 ostacoli sono sui blocchi

18.55: Nel triplo Tosti non si migliora e atterra a 15.51. E’ nono al momento, fuori dai tre salti di finale. Gore si migliora a 16.38 e consolida il primo posto

18.54: Nell’alto Doroschuk, Petruk e Unlu superano al primo tentativo 2.19, Mattila al secondo. Luiu passa e si tiene due tentativi per 2.22

18.54: Montanari passa il secondo salto nel triplo, tra poco Tosti che ha bisogno di migliorarsi per non rischiare l’eliminazione

18.51: In arrivo una gara molto attesa per l’Italia. C’è Lorenzo Simonelli nella finale dei 110 ostacoli., Questi i protagonisti:

1 GER MORDI Manuel 13.64 13.64 33

2 CZE SCHUBERT Štěpán 13.63 13.63 65

3 FRA CINNA Erwann 13.48 13.48 36

4 NED KOSTER Timme 13.54 13.54 35

5 ITA SIMONELLI Lorenzo Ndele 13.33 13.33 10

6 FRA ZHOYA Sasha 13.17 13.22 14

7 POL SZYMAŃSKI Jakub 13.50 13.54 12

8 NED HEIDEN Mark 13.60 13.60 39

18.49: L’olandese Roosen vince l’ultima serie dei 400 del decathlon, davanti al norvegese Skotheim con 47″69, terzo Meyer con 47″94

18.48: Errore a 2.19 per Luiu

18.46: Unlu si unisce agli atleti che superano 2.15. Restano in sette in gara e Luiu c’è. Si sale a 2.19

18.44: Gabriele Tosti con 15.36 si inserisce all’ottavo posto del triplo. Completata la prima rotazione di salti

18.42: Nella seconda serie dei 400 del decathlon il belga Hauttekeete con 49″18 taglia il traguardo per primo, secondo Galpal con 49″42

18.40: Superano 2.15 al secondo tentativo Doroschuk, Rovcanin e Torok

18.38: Nella prima serie dei 400 del decathlon vittoria per il norvegese Rooth in 49″05

18.37: L’azzurro Montanari inizia la sua gara del triplo con 15.87. Primo posto per il francese Gore con 16.18, secondo posto per lo svedese Wallmark con 15.94, terzo posto per l’austriaco Kingley con 15.87

18.35: Si chiude la gara del peso e l’oro va alla Germania con Tizian Lauria con 19.80, secondo posto per il tedesco Eric Maihofer con 19.44, terzo posto per il Kosovo con Ramadani che ha lanciato 19.20

18.32: Luiu supera 2.15 al secondo tentativo. Misura superata da Stefela, Mattila, Petruk, oltre che dall’azzurro

18.25: Primo errore per Luiu a 2.15

18.24: Eliminati nell’alto, Strasser, Guth e Bayindoula

18.21: Cambia di nuovo tutto n el peso con Tizian Lauria che va al comando con 19.80

18.20: I ripescati per i 200 sono Wulff, Skocir, Luraschi, Ansson, Cerra, Bogaczynski

18.19: Ultima batteria velocissima, eli9minato l’azzurro Albertin. Vince con un ottimo 20″65 l’atteso israeliano Afrifah, secondo il polacco Zok con 20″74

18.16: 2.10 superati anche da Onlo e Mattila al secondo tentativo

18.13: Questi i protagonisti dell’ultima batteria dei 200 maschili:

1 LTU SEIKAUSKAS Kristupas 21.22 21.22 231

2 GRE GRANITSIOTIS Ioannis 20.84 21.06

3 IRL DOYLE Colin 21.14 21.18 124

4 POR MAIA Gabriel 21.27 21.27 195

5 ISR AFRIFAH Blessing Akwasi 19.96 20.42 5

6 POL ŻOK Łukasz 20.68 20.74 20

7 SLO SKOČIR Andrej 21.01 21.01 133

8 GER WULFF Simon 20.61 20.73 83

18.12: nell’alto 2.10 superato al primo tentativo da Luiu, Stefela, Doroshchuk, Petruk e Tykul

18.10: Marco Ricci domina la quarta batteria dei 200 in 20″98. Gara di testa dell’azzurro che precede il polacco Karolewski con 21″29. Luraschi quasi dentro, Albertin appeso ad un filo perchè ha il sesto tempo prima dell’ultima batteria

18.08: C’è Marco Ricci al via della quarta batteria dei 200. Questi i protagonisti:

1 CZE KUBELÍK Eduard 20.75 20.75 48

2 FRA ANICET Jehan 20.73 20.74 43

3 ISR KOFFLER Aviv 21.30 21.59 206

4 GER FRÜHN Felix 20.90 20.90

5 EST SAPAR Robin 21.25 21.48 180

6 ITA RICCI Marco 20.55 20.55 59

7 NOR TIJANI-AJAYI Kenny Emi 21.16 21.31 120

8 POL KAROLEWSKI Marcin 20.96 20.96 105

18.07: Primo posto per il tedesco Maihofer con 19.44 nelo getto del peso, secondo il kosovaro Ramadani con 19.20, terzo Hastenrath con 19.19

18.05: Ci sono Enrico Montanari e Gabriele Tosti al via della finale del triplo maschile. Questi i protagonisti:

1 AUT KINGLEY Endiorass 15.84 15.59 65

2 NOR FLÅTNES Henrik 16.07 16.07

3 SWE WALLMARK Gabriel 16.43 15.90

4 TUR ÇAKIR Batuhan 16.29 16.20 40

5 ESP DELGADO Pablo 16.01 16.01 62

6 ITA MONTANARI Enrico 16.36 16.36 43

7 FRA GORE Simon 16.43 16.24 28

8 POR BARRETO SILVA Filipe 15.57 15.57 84

9 TUR BÜLBÜL Mesut 15.78 15.78 58

10 ITA TOSTI Gabriele 15.79 15.79 72

11 LAT DZENĪTIS Sandis 15.55 15.55 101

12 BUL TASHEV Dimitâr 15.99 15.92

18.03: terzo posto e record personale per l’azzurro Luraschi che è terzo con 21″10 che dovrebbe bastare per il ripescaggio. Vince lo svizzero Mumenthaler con 20″84, secondo il greco Kariofyllis con 20″84

18.03: Nell’alto Luiu supera 2.10 al primo tentativo

18.02: C’è Edoardo Luraschi al via della terza batteria dei 200. Questi i protagonisti:

1 DEN JOHANSSON Mikkel Linnemand 21.06 21.52 178

2 GRE KARIOFYLLIS Ioannis 20.92 20.92 91

3 GER GANTER Robin 20.74 20.74 29

4 ITA LURASCHI Edoardo 21.20 21.20 155

5 FIN LOUKO Valtteri 21.28 21.28 236

6 ESP SANCHO Jaime 20.77 20.77 77

7 LAT GRAVA Oskars 20.87 20.87 73

8 SUI MUMENTHALER Timothé 20.50 20.50

18.00: Si chiude la gara dell’asta donne. Vince la francese Marie Julie Bonnin con 5.50, secondo posto per la belga Vekemans con 4.45, terza la norvegese Faye con 4.40, decima l’azzurra Pozzato con 4.00 metri

17.59: Il tedesco Hastenrath va in testa al getto del peso con 19.19, due centimetri in più dello spagnolo Gomez. Terzo sempre Lauria con 18.94

17.58: L’olandese Mo-Ajok con 20′”95 vince la seconda batteria dei 200, secondo lo svizzero Lestrade con 21″07. Albertin è già quinto nella classifica dei ripescaggi

17.57: Si migliora ma non abbastanza per conquistare i tre lanci di finale l’azzurro Ferrara nel peso: 18.18 e decimo posto provvisorio

17.56: La francese Bonnin al terzo tentativo supera 4.50, nuovo record europeo Under 23. Un solo tentativo a disposizione di Vekemans

17.54: Questi i protagonisti della seconda batteria dei 200:

1 GBR HANSON James 20.46 20.69 60

2 NED MO-AJOK Xavi 20.59 21.34

3 TUR UYAR Oğuz 21.06 21.42 168

4 FRA CERRA Hugo 20.64 20.64 35

5 GRE MYRIANTHOPOULOS Vasileios 21.14 21.14 113

6 SUI LESTRADE Bradley 20.75 20.75 49

7 MLT GRILLO Beppe 21.42 21.42 220

8 SVK NEMEC Jakub 21.26 21.36 185

17.52: Pochi cambiamenti nelle posizioni di vertice del peso. Ferrara è sceso al decimo posto e dovrà giocarsi tutto al terzo lancio

17.51: Vince il francese Bouju con 20″83 davanti al ceco Macik con 20″97. L’azzurro Albertin è quarto con 21″23 e può sperare nel ripescaggio

17.50: Al via la prima batteria dei 200 uomini con Jacopo Albertin. Primi due in semifinale più i migliori 6 tempi I protagonisti:

1 FRA JALCE Jordan 20.84 20.84 109

2 NED BOUJU Raphael 20.65 20.65

3 ITA ALBERTIN Jacopo 21.15 21.15 139

4 CZE MACÍK Ondřej 20.64 20.64 18

5 POL BOGACZYŃSKI Igor 20.75 20.75

6 SUI GRAF Simon 20.74 21.02 65

7 TUR SMITH Anthony 20.70 21.09 36

8 SWE PIHL Linus 21.08 21.08 174

17.46: La polacca Romaczko vince la quarta batteria dei 200 con 23233, seconda l’estone Kivikas coin 23″47, terza l’ungherese Takacs con 23″50. Ripescate Kozuscanikova, Ilic, Drljacic, Sabaytite

17.45: Misura di 17.91 per Ferrara nel peso. Per lui l’ottavo posto ma serve di più per aspirare ai tre lanci di finale

17.44: Queste le protagoniste dell’ultima batteria dei 200 donne:

2 SRB MILUTINOVIĆ Tamara

3 EST KIVIKAS Ann Marii

4 MLT SCICLUNA Carla

5 CZE KOŽUŠKANIČOVÁ Natálie

6 HUN TAKÁCS Boglárka

7 POL ROMASZKO Monika

8 ROU BISERICESCU Maria Valeria

17.43: C’è l’azzurro Massimiliano Luiu tra i protagonisti dell’alto maschile. Questi gli atleti in gara:

1 CZE ŠTEFELA Jan 2.24 2.20 20

2 AUT STRASSER Lionel Afan 2.20 2.20 52

3 ITA LUIU Massimiliano 2.19 2.19 102

4 UKR TYKUL Oleh 2.15 2.15 146

5 HUN GUTH Mátyás 2.19 2.12 78

6 SRB MUJANOVIĆ Nikola 2.17 2.17 120

7 TUR ÜNLÜ Ali Eren 2.23 2.23 25

8 FIN MATTILA Arttu 2.21 2.16 54

9 POL KOŁODZIEJSKI Mateusz 2.23 2.21 35

10 UKR DOROSHCHUK Oleh 2.28 2.26 10

11 SRB ROVČANIN Emir 2.15 2.15 66

12 UKR PETRUK Roman 2.26 2.26 27

13 HUN TÖRÖK Gergely 2.20 2.20 30

14 FRA BAYINDOULA Jason 2.17 2.15 109

17.41: Nell’asta è bronzo per la norvegese Faye che sbaglia tre volte a 4.45 ma aveva superato 4.40. Battaglia per l’oro a 4.50 tra Vekemans e Bonnin

17.41: Primo posto e record stagionale per Dalia Kaddari che domina la terza batteria in 23″00, seconda Losange con 23″23, terza Pointet con 23″48

17.40: C’è Dalia Kasddari nella terza batteria dei 200. Queste le protagoniste:

2 SVK KOVAČOVICOVÁ Lenka 24.05 24.17 206

3 SRB ILIĆ Ivana 23.45 23.45 72

4 CRO DRLJAČIĆ Veronika 23.79 23.79 118

5 SUI POINTET Léonie 23.23 23.43 37

6 FRA LOSANGE Paméra 23.06 23.06 71

7 ITA KADDARI Dalia 22.64 23.08 7

8 TUR ÖZÇIFTÇI Simay 23.77 23.77 165

17.38: Completata la prima rotazione del peso: in testa c’è lo spagnolo Gomez con 19.17, secondo Hastenrath con 18.96, terzo il tedesco Lauria con 18.94. Attesa per il secondo lancio di Ferrara

17.37: vekemans non è d’accordo e supera al secondo tentativo 4.45. Sarà ancora battaglia

17.36: La francese Joseph vince la seconda batteria dei 200 con 23″£245, seconda la belga Nkansa con 23″46, terza la spagnola Carrillo con 23″50

17.35; Bonnin forse trova il match ball nwell’asta e supera 4.45 al secondo tentativo

17.35: Queste le protagoniste della seconda batteria dei 200 donne:

2 ISL BJARNADÓTTIR Guðbjörg Jóna 23.45 23.98 96

3 LTU SABAITYTĖ Lukrecija 23.67 23.71 104

4 CZE ŠPLECHTNOVÁ Barbora 23.55 23.55 87

5 ESP CARRILLO Lucia 23.09 23.43 59

6 FRA JOSEPH Gémima 22.77 23.01 10

7 BEL NKANSA Delphine 23.03 23.14 27

8 NOR AMUNDSEN Maren Bakke 23.47 23.77 99

17.32: Un errore per Mulla a 4.45. L’estone è eliminata

17.30: La polacca Horowska vince la prima batteria con 22″99 davanti alla tedesca Prepens con 23″17, terza la greca Emmanoulidou con 23″37. In semifinale le migliori tre di ogni batteria, più i migliori 4 tempi

17.29: Nullo il primo lancio di Ferrara. In testa c’è Gozdziewicz con 18.72

17.25: Al via la prima batteria dei 200 femminili con:

2 SWE SVENSON Wilma 23.93 23.93 182

3 FIN PURSIAINEN Anna 23.78 23.78 88

4 SUI CALIGIURI Iris 23.61 23.61 114

5 GRE EMMANOUILIDOU Polyniki 22.85 22.85 18

6 GER PREPENS Talea 23.15 23.36 56

7 POL HOROWSKA Nikola 22.98 23.19 34

8 CZE KVASNIČKOVÁ Pavla 23.55 23.55 98

17.22: C’è ancora Italia in pedana. Al via la finale del peso maschile con Riccardo Ferrara. Questi i protagonisti:

1 POL GOŹDZIEWICZ Piotr 19.16 19.16 54

2 ITA FERRARA Riccardo 20.14 20.14 33

3 SRB TUMBUL Dino 18.26 18.26 96

4 POL MAROK Wojciech 18.50 18.50 69

5 GER HASTENRATH Xaver 19.40 19.40 43

6 TUR BOLAT Nuh 19.10 19.10 65

7 ESP GÓMEZ Miguel 20.30 20.30 41

8 SWE AHLIN Jesper 17.91 17.91 105

9 POL KOREJBA Jakub 18.68 18.68 82

10 GER LAURIA Tizian 19.65 19.65 50

11 SVK ŠULA Karel 17.71 17.71 93

12 FRA MAILAGI Stephen 19.07 19.07 58

13 GER MAIHÖFER Eric 19.75 19.42 46

14 GRE OIKONOMOU Athanasios Annivas 18.03 17.62 134

15 KOS RAMADANI Muhamet 19.28 19.28 51

17.21: Nell’asta restano in cinque in gara a 4.45: Vekelmans, Faye e Bonnin che hano superato al primo tentativo 4.40, sia Mulla che si tiene un tentativo e Mauberret che se ne tiene due

17.18: Oro per la britannica Alice goodall in 33’16″45, argento per Sara Nestola in 33’17″51, bronzo per Aurora Bado in 34’12″75. Ottava Greta Settino in 35’01″46

17.17: Che brave le azzurre del mezzofondo! Sara Netola ha lottato con il coltello fra i denti per diecimila metri con la britannica Goodall che alla fine è riuscita a tenerla a distanza nella volata ma l’azzurra è stata bravissima e bravissima è stata anche Aurora Bado che è andata a prendere e superare la greca Kassou a 200 metri dal traguardo

17.16: E’ ARGENTOOOOOOOOOOOOO NESTOLAAAAAAAAAAAAAAAA E BRONZOOOOOOOOO BADOOOOOOOOOO

17.15: Che cuore Nestola, chiude il gap quando manca un solo giro!

17.14: Ci riprova Goodall, Nestola perde un paio di metri ai 600

17.13: Bado è a caccia di Kassou

17.12: Non è finita! Nestola torna sotto quando mancano solo 3 giri

17.11: Il forcing di Goodall, perde qualche metro Nestola

17.10: 1500 metri al traguardo, Goodall e Nestola sempre in testa, la greca Kassou è già a 20″

17.07: Restano in due davanti. Si stacca Kassou. Goodall e Nestola per l’oro

17.05: Nell’asta Faye, Vekemans e Bonnin supera 4.40 al primo tentativo. In gara anche Vogel, Mulla, Andersson, Mauberret

17.04: Mancano 3 km alla fine dei 10000 e Nestola è sempre nel terzetto di testa con Goodall e Kassou. Bado è quinta a 30″, Settino è nona

17.01: Nel giavellotto oro all’ucraino Artur Felfner che si migliora ulteriormente al terzo lancio e fa segnare il nuovo record europeo under 23 con 83.03, argento per la Finlandia con Laine con 79.77 e bronzo per l’Italia con Michele Fina con 77.23, che è il suo nuovo personale

17.00: E’ BRONZO PER MICHELE FINALE che mette a segno un altro bel lancio a 76.64 ma non si migliora

16.59: restano in 3 davanti nei 10 mila e c’è Nestola alle spalle di Goodall, terzo posto al momento per Kassou

16.58: E’ PODIOOOOOOOOOO ITALIAAAAAA!!! Michele Fina è certo del terzo posto nel giavellotto ed ora è in pedana

16.56: 4 centimetri!!! Il finlandese Laspa si ferma a 77.19 e rfesta alle spalle di Fina. Ora il polacco Kolodziejczak

16.51: Vekemans supera 4.30 al secondo tentativo nell’asta

16.48: Non una andatura travolgente nei 10000 femminili. Percorsi 2 km. A fare l’andatura è la britannica Goodall

16.47: GRANDE MICHELE FINA CHE SI MIGLIORA ULTERIORMENTE, LANCIANDO A 77.23 E SALE AL TERZO POSTO!!!

16.42: Vogel e Mulla superano al primo tentativo 4.30 al primo tentativo

16.40: Al via tra poco un affollatissima finale dei 10000 femminili con tre azzurre al via, Greta Settino, Sara Nestola e Aurora Bado. Queste le protagoniste:

1 ITA SETTINO Greta 34:50.84 34:50.84 237

2 NOR RØD Kristine Meinert 34:41.38 109

3 AUT REDLINGER Lisa 35:06.72 35:06.72

4 ESP LAS HERAS Clara 34:09.77 34:09.77 161

5 POL NIEMYJSKA Beata 35:16.54 35:16.54 275

6 SLO ŠAJN Liza 33:22.53 33:22.53 116

7 TUR COŞKUN Rümeysa 35:15.41 35:15.41

8 ITA NESTOLA Sara 33:05.54 33:05.54 69

9 NOR HENRIKSEN Adele Norheim 34:05.36 35:21.42 201

10 ROU SIRBU Madalina-Elena 33:35.27 33:35.27 127

11 ESP CAMPOS Maria Nieves 34:15.46 34:15.46 182

12 GER HECKEL Emma 32:31.42 32:31.42 64

13 DEN RISVIG Katrine 34:36.92 34:36.92 220

14 SLO GONZA Špela 35:07.46 35:07.46 190

15 ITA BADO Aurora 33:59.47 33:59.47 95

16 GER STAHL Jasmina Nanette 33:39.62 33:39.62 123

17 CZE BELL Julia-Anna Lily 34:27.83 34:27.83 146

18 TUR IŞIK Ürküş 34:42.22 34:42.22

19 FIN WINBORN Liina 35:38.48 35:38.48

20 DEN NIELSEN Mie Gam 35:08.67 35:08.67 249

21 GBR GOODALL Alice 32:29.71 32:29.71 48

22 GRE LAVASA Dafni-Eftychia-Tereza 33:59.33 33:59.33 152

23 BEL VAN LENT Jana 34:14.95 34:14.95 112

24 GRE KASSOU Maria 33:53.72 33:53.72 100

25 GER BRUCKMAYER Hanna 34:20.67 34:20.67 178

26 POL KARPIUK Małgorzata 34:57.77 34:57.77

27 IRL THOMPSON Anika 33:51.70 33:51.70 155

16.38: Non va oltre il 64.38 Fina al quarto lancio. Sempre quarto posto per lui

16.30: Volata di testa del longilineo olandese Nillesen che vince l’oro con 3’43″35, grande sprint finale che vale l’argento per lo spagnolo Attaoui con 3’43″63, bronzo per lo svedese Philstroem con 3’43″73

16.29: Ultimo giro dei 1500, può accadere di tutto, gruppo ancora compatto

16.26: Situazione invariata nel giavellotto, Fina è quarto e parteciperà ai tre tiri di finale. Felfner consolida il primo posto con 82.32, nuovo record europeo under 23

16.24: Non ci sono azzurri al via nei 1500 maschili. E’ l’ultima finale di oggi senza italiani. Questi i protagonisti:

1 SWE IDHAMMAR Viktor 3:39.28 3:39.28 76

2 POL WYDERKA Maciej 3:36.21 3:36.21 71

3 ESP ATTAOUI Mohamed 3:36.12 3:36.12 50

4 NED NILLESSEN Stefan 3:39.34 3:39.34

5 FIN HEIKKINEN Santtu 3:38.17 3:38.17 41

6 CZE DAVIDÍK Jakub 3:38.18 3:38.18 89

7 NED BALTUS Noah 3:37.02 3:37.02 59

8 GBR STONIER Matthew 3:32.50 3:33.45 13

9 POL OSTROWSKI Filip 3:36.03 3:36.03 35

10 FRA SZOT Flavien 3:37.98 3:37.98 94

11 ESP ORIACH Pol 3:35.77 3:35.77 93

12 SWE PIHLSTRÖM Samuel 3:37.23 3:38.63 54

16.23: Terzo errore a 4.15 per Giada Pozzato che è eliminata

16.19: Nullo il terzo lancio di Fina nel giavellotto. L’azzurro è quarto

16.17: Secondo errore per Pozzato a 4.15. Vogel, Mulla e Schouten superano la misura al primo tentativo

16.16: Se ne va a 300 metri dalla fine la tedesca Gurth che trionfa con il tempo di 9’26″99, record dei campionati, argento per la lituana Karinauskaite con 9’30″96, bronzo per la spagnola Serrano con 9’41″47

16.15: Un giro al termine dei 3000 siepi. Restano davanti Karinauskaite e Gurth

16.14: Misura di 4.15 superata da Faye, Vekemans e Mauberret al primo tentativo. Fra poco il secondo tentativo di Pozzato

16.13: Fina scende al quarto posto, superato dal finalndese Laine, secondo con 78.77, e dal polacco Kolodziejczak con 76.66. L’azzurro si dovrà superare ulteriormente per puntare al podio

16.12: C’è un trio in testa ai 3000 siepi, Karinauskaite, Serrano e Gurth

16.07: Errore di Pozzato a 4.15. Andersson supera la misura al primo tentativo. Partiti i 3000 siepi donne

16.04: CHE LANCIO DI FINA!!! Con il personale di 76.19 si installa al secondo posto. E’ il record personale!

16.03: Queste le protagoniste della finale dei 3000 siepi donne. Non ci sono azzurre al via:

1 ESP ELIPE Nara 10:06.62 10:06.62 98

2 GBR THORNER Elise 9:32.42 9:39.39 21

3 TUR TEK Ruken 9:51.48 9:54.03 55

4 LTU KARINAUSKAITĖ Greta 9:26.88 9:26.88 10

5 GER BÖDI Kim 10:08.31 10:08.31 63

6 POL KORALEWSKA Julia 9:48.92 9:48.92 25

7 ESP MENDIA Iraia 10:03.08 10:03.08

8 POL CHORZĘPA Agnieszka 9:54.14 9:54.14 51

9 GBR TAIT Sarah 10:00.49 10:02.51 54

10 CZE KOUŘILOVÁ Soňa 9:56.25 9:56.25 59

11 ESP SERRANO Marta 9:27.07 9:27.07 17

12 CZE MÁLKOVÁ Anna 10:03.49 10:03.49 72

13 SUI LANG Shirley 10:00.96 10:00.96 44

14 POL MIKSZUTA Emilia 10:07.59 10:07.59 75

15 IRL O’CONNOR Ava 10:02.92 10:02.92 64

16 GER GÜRTH Olivia 9:29.99 9:29.99 19

16.00: Pozzato, Retsa, Carrasco, Faye e Vogel hanno superato 4.00 al primo tentativo nell’asta, misura superata al secondo da Andersson, Roussis, Mauberret e Mulla. Schouen supera i 4.00 al terzo tentativo. Eliminata la britannica Spencer

15.58: L’ucraino Felfner in testa al giavellotto con 79.42, secondo il finlandese Laine con 74.34, terzo il ceco Florian con 73.61. L’azzurro Fina è sesto con 71.61, completata la prima rotazione di lanci

15.57: Questi i protagonisti della finale del tiro del giavellotto maschile:

1 FRA BRISSEAULT Lenny 74.13 74.13 54

2 ITA FINA Michele 75.52 75.52 50

3 ESP COSTAS Pablo 73.71 73.71 72

4 FIN LÄSPÄ Janne 79.07 77.24 28

5 UKR FELFNER Artur 84.32 82.24 10

6 CZE FLORIAN Martin 75.25 75.25 46

7 LAT KAUDZE Matīss 72.18 72.18 108

8 POL KOŁODZIEJCZAK Eryk 78.22 76.70 56

9 SLO DURJAVA Anže 78.81 78.81 41

10 FIN LAINE Topias 81.67 79.87 20

11 NOR THRANA Daniel 78.80 78.80 143

12 SWE RAHM Jakob 71.33 71.33 88

13 FIN YLI-MANNILA Aleksi 77.78 77.78 49

15.55: Emozione forte in apertura di questa giornata e primo, si spera, oro continentale Under 23 per l’Italia ad Espoo. Bravissimi gli azzurri in una gara convulsa

15.52 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! L’ITALIA VINCEEEEEE! 4X100 MASCHILE IN TRIONFO. 38.92 per gli azzurri, che battono la Francia per tre millesimi! Eric Marek lancia bene, Matteo Melluzzo si difende, Marco Ricci mette il turbo, ma è l’ultima frazione di Junior Tardioli a fare la differenza. Trionfo superlativoooo!

15.48 Ora la 4×100 maschile, l’Italia se la può giocare. Il quartetto: Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci, Junior Tardioli. Gli azzurri correranno in seconda corsia. Francia ambiziosa al pari della Polonia, attenzione all’Olanda. Sono assenti Germania e Gran Bretagna.

15.45 Inizia anche la finale del tiro del giavellotto, c’è Michele Fina in gara.

15.43 Giada Pozzato supera 4.00 metri al primo tentativo. Buon avvio per l’azzurra nella finale dell’asta.

15.41 La Gran Bretagna ha vinto la 4×100 con il tempo di 43.04 (record dei campionati). Medaglia d’argento per la Francia (43.39), bronzo alla Svizzera (43.59).

15.38 Misura d’entrata fissata a 4.00 metri nel salto con l’asta.

15.36 L’Italiano più atteso di giornata è Lorenzo Simonelli, impegnato nella finale dei 110 ostacoli

15.34 Alle 15.40 la 4×100 femminile senza l’Italia. Azzurri in pista con la 4×100 maschile alle 16.50.

15.32 La sessione si aprirà alle ore 15.35 con la finale del salto con l’asta femminile. In gara Giada Pozzato.

15.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Under 23 di atletica leggera.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei Under 23 di atletica leggera. Penultima giornata di gare a Espoo (Finlandia) con tante possibilità di medaglia per la spedizione azzurra.

Si incomincerà al mattino con qualificazioni e batterie, poi nel pomeriggio spazio alle finali. Per l’Italia in pedana nella sessione mattutina la star di questa manifestazione, Larissa Iapichino che disputerà la qualificazione del lungo in mattinata, dove sono iscritte anche le altre azzurre Arianna Battistella e Chiara Smeraldo, e in chiave-medaglie andrà tenuta d’occhio soprattutto la tedesca da 6,91 Mikaelle Assani, oltre alle spagnole Tessy Ebosele e Maria Vicente.

L’Italia si gioca carte importanti in diverse finali assolutamente da non perdere: Lorenzo Musci nel disco al mattino, nel pomeriggio Giada Pozzato nell’asta, Michele Fina nel giavellotto, Greta Settino, Sara Nestola e Aurora Bado nei 10000 donne, Michele Ferrara nel getto del peso, Massimiliano Luiu nel salto in alto.

Sono in programma inoltre le finali del martello uomini, dei 3000 siepi donne, dei 1500 uomini dove non saranno presenti atleti italiani e le finali delle staffette 4×100 uomini e donne, triplo uomini, 110 ostacoli e 100 ostacoli dove potrebbero essere presenti atleti azzurri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di garedegli Europei Under 23 di atletica leggera in programma ad Espoo in Finlandia: cronaca in tempo reale per non perdersi nulla della fasi calde della competizione. Si incomincia alle ore 15.30 con la sessione pomeridiana. Buon divertimento a tutti.

