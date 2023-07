Atletica, abbuffata di Diamond League: Tamberi all’assalto, Iapichino ci riprova a Stoccolma, Sibilio vs Warholm!

Dopo l’appuntamento di Losanna andato in scena ieri sera, la Diamond League non si ferma e rilancia. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera tornerà immediatamente in scena nella giornata di domenica 2 luglio a Stoccolma (Svezia). L’Italia calerà tre assi di lusso in occasione della settima tappa, pronti a rimettersi in gioco a livello individuale dopo aver contribuito in maniera determinante al trionfo agli Europei a squadre durante lo scorso fine settimana.

Riflettori puntati su Gianmarco Tamberi. Il Campione Olimpico di salto in alto, nonchè vincitore delle ultime due edizioni della Diamond League, è tornato in gara proprio a Chorzow dopo nove mesi di assenza e ha trionfato con un bel balzo a 2.29 metri, alzando poi al cielo la Coppa Europa da capitano della Nazionale. Il marchigiano sarà atteso dal vibrante confronto con il sudcoreano Woo Sang-hyeok (Campione del Mondo indoor), il neozelandese Hamish Kerr, l’australiano Brandon Starc e l’ucraino Andriy Protsenko.

Larissa Iapichino si cimenta di nuovo in Diamond League dopo il sigillo ottenuto al Golden Gala nella sua Firenze. La toscana vuole riscattare il secondo posto degli Europei a squadre con la misura poco impattante di 6.66 metri e incrocerà nuovamente le stelle del salto in lungo: la tedesca Malaika Mihambo (oro olimpico e mondiale), la serba Ivana Vuleta, la nigeriana Ese Brume, la britannica Jazmin Sawyers (colei che l’ha battuta agli ultimi Europei Indoor).

Alessandro Sibilio farà invece il suo esordio assoluto in Diamond League. Il campano, finalista sui 400 ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo e reduce da un mirabile 48.14 agli Europei a squadre, incrocerà addirittura il primatista mondiale Karsten Warholm! In gara anche il francese Wilfried Happio, l’estone Rasmus Magi, il turco Yasmani Copello.

Foto: Grana/FIDAL