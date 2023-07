L’Italia si qualifica alle semifinali degli Europei Under 19 se… Le combinazioni contro la Polonia

Tutto in 90 minuti per l’Italia. La formazione azzurra, infatti, si gioca il “dentro o fuori” nell’ultimo incontro del Girone A dei Campionati Europei Under 19 edizione 2023. La manifestazione continentale che si sta disputando a Malta, è pronta per definire quali saranno le 4 squadre che avanzeranno alle semifinali, e gli Azzurrini vogliono strappare il pass.

L’ANDAMENTO DEGLI AZZURRINI

Dopo il buon esordio contro i padroni di casa maltesi (un comodo 4-0), è arrivata una pesante sconfitta contro il Portogallo nella serata di ieri (1-5) che ha rimesso in discussione tutto. Da un lato, ovviamente, ha permesso ai lusitani di conquistare il passaggio del turno con 90 minuti di anticipo, dall’altra ha messo l’Italia davanti al proprio destino, che dovrà conquistare proprio nell’ultimo impegno del raggruppamento.

LA SITUAZIONE DEL GIRONE

La situazione della graduatoria del Gruppo A è chiara. Il Portogallo ha vinto il girone con 6 punti in due uscite. Al secondo posto troviamo l’Italia con 3 punti, 5 gol fatti e altrettanti subiti, quindi Polonia a pari merito, ma con 2 reti all’attivo e 2 al passivo, infine a quota zero punto il fanalino di coda Malta.

TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI

La compagine allenata dal commissario tecnico Alberto Bollini (che dovrà fare a meno dello squalificato Lipani) scenderà in campo alle ore 18.00 al Ta’Qali Stadium proprio contro la Polonia in una sorta di “Spareggio” per passare il turno. La situazione è semplice. Se gli Azzurrini vinceranno saranno secondi (qualsiasi risultato farà il Portogallo). In caso di parità passerebbero il turno perchè, a parità di punti e differenza reti, avrebbero comunque segnato più gol dei polacchi (al momento 5 contro 2). Se, infine, dovesse arrivare una sconfitta, sarebbero ovviamente estromessi dalla manifestazione continentale.

Foto: FIGC