Le possibili avversarie delle squadre italiane in Europa League: le fasce per il sorteggio e le rivali da evitare

Anche se siamo solamente alla fine del mese di luglio, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il massimo campionato italiano di calcio prenderà il via tra meno di 30 giorni (19-20 agosto) mentre circa un mese dopo sarà la volta delle coppe europee. L’Europa League 2023-2024 è pronta ad aprire i battenti, per capire chi sarà a succedere al Siviglia, che ha vinto la Finale di Budapest contro la Roma.

Proprio i giallorossi proveranno un nuovo assalto alla seconda competizione continentale per club. Assieme alla squadra allenata da mister José Mourinho, vedremo ai nastri di partenza l’Atalanta che proverà a stupire anche fuori dai nostri confini. Ma, a questo punto, andiamo a conoscere quali saranno le rivali principali delle nostre formazioni.

Ad oggi conosciamo solamente 12 squadre che disputeranno la prossima Europa League. In prima fascia vedremo Liverpool, Villarreal, Bayer Leverkusen, West Ham (vincitrice della Conference League) e Roma. L’Atalanta, invece, dovrà capire ancora in quale urna sarà sorteggiata. Nella stessa condizione: Sporting Lisbona, Rennes, Betis Siviglia, Brighton, Friburgo e Tolosa. Le altre squadre usciranno dai playoff di Europa League e Champions League.

Come si può vedere, quindi, sarà una Europa League di altissimo livello, con un Liverpool pronto a partire come grande favorita. Le italiane proveranno a farsi largo e puntare nuovamente alla finale (in questa edizione si giocherà a Dublino) ma, mai come in questa edizione, ogni match non andrà assolutamente sottovalutato. Manca poco più di un mese al sorteggio di Nyon, ma si può dire che la seconda coppa continentale per club è ormai pronta a partire!

Foto: LaPresse