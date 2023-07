La legge degli assist al Fantacalcio 2023-2024: su chi puntare per i bonus? Le ultime statistiche e i consigli

Tra meno di un mese si inizierà nuovamente con la Serie A: tra venticinque giorni esatti si tornerà in campo con la massima serie italiana. Tra il 19 e il 21 agosto si giocheranno le partite valide per il primo turno del campionato 2023/2024. E, parallelamente, assisteremo anche al ritorno della nuova stagione del Fantacalcio, il fantasy game più amato dagli italiani e che coinvolge milioni di fantallenatori. Dunque perché aspettare quando si possono appuntare i primi consigli?

Tra aste che si svolgeranno durante il mercato e quindi tra poco meno di due settimane e, invece, aste che si terranno post calciomercato (si aspetteranno dunque i primi di settembre), bisogna arrivare pronti. Consigli alla mano si potrà affrontare, magari, un’asta vincente e formare quindi una rosa da podio. Ora e più da vicino, daremo un’occhiata a un reparto fondamentale (seppur tutti lo siano), specialmente in termini di bonus intesi come assist (e non solo): stiamo parlando del centrocampo.

FANTACALCIO 2023/2024: I CENTROCAMPISTI

Ma su quali giocatori conviene puntare per i bonus? Scopriamolo assieme. Dando un’occhiata alle fantamedie 2022/2023 (dunque i voti assegnati in base ai bonus e i malus della passata stagione), abbiamo stilato un elenco di nomi che hanno giocato almeno il 75% delle gare di campionato, partendo dalla votazione più alta. Esclusi Kvaratskhelia e Zaccagni (inseriti nel listone 23/24 come attaccanti da La Gazzetta dello Sport), i migliori della passata stagione, il primo nome utile per il prossimo anno è quelli di Koopmeiners.

L’olandese in forza all’Atalanta, in 33 partite giocate, ha segnato 10 gol, praticamente un attaccante aggiunto, e servito 5 assist. Una stagione spaziale che gli è valsa la fantamedia di 7.14 (ha anche segnato 2 rigori su 4). Il secondo nome è quello di Rabiot. Il francese della Juventus (tolti Orsolini, anche lui sarà attaccante nel listone e Milinkovic-Savic, approdato in Arabia), è il centrocampista con la fantamedia migliore dopo Koopmeiners. Per lui 32 partite, ben 8 gol e 4 assist: 7.03 la votazione complessiva.

Possiamo poi aggiungere alla lista Felipe Anderson della Lazio: 9 gol, 3 assist e fantamedia di 7.00, con 38 partite su 38 giocate, praticamente una certezza. Al quarto posto troviamo Strefezza del Lecce con 8 gol e 4 passaggi decisivi per i compagni e, infine, Luis Alberto. Lo spagnolo sarà un giocatore chiave nello scacchiere di Sarri soprattutto dopo la partenza del “Sergente”. Si può e si deve puntare su di lui anche l’anno che verrà: la scorsa stagione, in 34 presenze, 6 gol e 7 assist. Adesso bisogna aspettare: poi sarà Fantacalcio 2023/2024.

Foto: LaPresse