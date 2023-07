La Lazio sarà ancora la rivelazione della Serie A? Come si stanno muovendo i biancocelesti sul mercato

Deve ancora decollare il mercato della Lazio, anche se è già stata realizzata l’operazione che probabilmente impatterà maggiormente sulla prossima stagione dei biancocelesti.

L’addio di Sergej Milinkovic-Savic porta denaro fresco nelle casse del club, ma la partenza del serbo era stata messa in conto per cui la società del presidente Claudio Lotito – che ha cambiato anche il direttore sportivo lasciando andare Igli Tare – ha avuto modo di prepararsi per tempo.

Molto delle fortune della Lazio dipenderà dalla capacità di sostituire Milinkovic-Savic, un giocatore peculiare che difficilmente troverà un rimpiazzo con le medesime caratteristiche.

Per questo sarà fondamentale trovare un centrocampista che possa essere funzionale al gioco di Maurizio Sarri sui si aggrappa il club laziale per rimanere ai vertici.

In questo senso, sebbene differente da Milinkovic-Savic, Piotr Zielinski rappresenterebbe una soluzione ideale per i biancocelesti.

In generale, però, la Lazio sembra orientata ad impostare un mercato conservativo, alla ricerca di giocatori che possano allungare la rosa e favorire le rotazioni, per quanto Sarri non ami praticare molto turnover.

A livello di titolari, si punta a un regista: in corsa Leandro Paredes (in uscita dal Paris Saint-Germain), Samuele Ricci del Torino e Lucas Torreira del Galatasaray i nomi più caldi.

L’obiettivo è anche quello di rinforzare l’attacco. Oltre a cercare un vice di Ciro Immobile (Matteo Cancellieri non ha convinto), il grande sogno è Domenico Berardi del Sassuolo.

Berardi appare adatto al gioco di Sarri e potrebbe rappresentare uno spunto interessante anche per il ct della Nazionale Roberto Mancini che si troverebbe con un tridente azzurro già rodato: Immobile, con ai lati il classe 1994 e Mattia Zaccagni.

