Judo, Giochi Europei 2023 oggi: orari sabato 1° luglio, programma, tv, italiani in gara

Dieci giorni dopo la cerimonia inaugurale dei Giochi Europei 2023, è arrivato finalmente il momento del judo con l’assegnazione dell’unico titolo nel programma della manifestazione multisport continentale giunta quest’anno alla terza edizione. I 22 Paesi iscritti si cimenteranno nel Team Event, evento con status olimpico (da Tokyo 2021) che sarà valevole in quest’occasione anche come Campionato Europeo a squadre per Nazioni.

LA DIRETTA LIVE DEL JUDO AI GIOCHI EUROPEI DALLE 10.00

L’Italia, nonostante la presenza di due big assoluti del movimento come la portabandiera (insieme all’arciere Mauro Nespoli) Odette Giuffrida e Christian Parlati, non è sulla carta tra le grandi favorite ma proverà comunque ad avvicinare la zona podio. Il roster azzurro è composto anche da Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Cecilia Betemps (-70 kg), Giorgia Stangherlin (+70 kg), Asya Tavano (+70 kg), Edoardo Mella (-73 kg), Luigi Centracchio (-73 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Lorenzo Agro Sylvain (+90 kg), Kwadjo Anani (+90 kg).

Alla Krynica-Zdrój Arena la formazione tricolore entrerà in gara direttamente agli ottavi dopo un bye al primo turno, trovando la vincente della sfida tra Romania e Serbia. In caso di successo, gli Azzurri raggiungerebbero ai quarti una tra Francia (oro europeo in carica nel format), Repubblica Ceca e Azerbaigian, garantendosi perlomeno il ripescaggio in ottica bronzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prova a squadre miste di judo ai Giochi Europei 2023. Tutti i combattimenti saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma European Games TV (semifinali e finali saranno disponibili anche sul canale Italia Team del CONI), mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO GIOCHI EUROPEI JUDO 2023

Lunedì 1° luglio

Ore 10.00 Eliminatorie Team Event

Ore 17.00 Final Block Team Event

PROGRAMMA GIOCHI EUROPEI JUDO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: European Games TV, mentre il canale Italia Team del Coni trasmetterà solo le fasi finali.

Diretta Live testuale: OA Sport.

GIOCHI EUROPEI JUDO 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Foto: IJF