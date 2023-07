Calcio femminile, quando gioca l’Italia ai Mondiali? Debutto con l’Argentina: date, orari e tv di tutte le partite

Andranno in scena da giovedì 20 luglio a domenica 20 agosto i Mondiali 2023 di calcio femminile. In tutto saranno 32 le squadre che parteciperanno a questa rassegna iridata che si svolgerà tra Australia e Nuova Zelanda e tra le compagini al via ci sarà anche l’Italia, che per la fase a gironi è stata inserita nel girone G insieme a Svezia, Argentina e Sudafrica.

L’esordio delle ragazze di Milena Bertolini sarà contro l’Albiceleste lunedì 24 luglio alle ore 8:00 allo stadio Eden Park di Auckland (Australia). L’Italia tornerà in seguito in campo sicuramente prima sabato 29 luglio alle 9:30 per sfidare la Svezia e poi mercoledì 2 agosto alle 9:00 per affrontare il Sudafrica nell’ultima giornata della fase a gironi (da segnalare che entrambe queste ultime due partite si disputeranno allo Sky Stadium di Wellington). L’obiettivo delle azzurre ovviamente sarà quello di concludere nelle prime due posizioni del girone, per poter così accedere gli ottavi di finale.

Le partite dell’Italia ai Mondiali 2023 di calcio femminile si potranno vedere in diretta tv su Rai 1 HD e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di tutti e tre gli incontri delle azzurre.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

Lunedì 24 luglio

Ore 8.00 italiane: Italia – Argentina a Eden Park (Auckland, Australia) – Diretta tv sulla Rai 1 HD

Sabato 29 luglio

Ore 9.30 italiane: Italia – Svezia allo Sky Stadium (Wellington) – Diretta tv sulla Rai 1 HD

Mercoledì 2 agosto

Ore 9.00 italiane: Italia – Sudafrica allo Sky Stadium (Wellington) – Diretta tv sulla Rai 1 HD

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023, DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

