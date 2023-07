Atletica oggi, Diamond League Silesia 2023: orari, programma, tv, streaming

Tre settimane dopo lo storico trionfo dell’Italia ai Campionati Europei a squadre (ex Coppa Europa), quest’oggi la grande atletica leggera torna a Chorzow per l’ottava tappa stagionale della Diamond League 2023. In Silesia sono attese alcune stelle globali che daranno sicuramente spettacolo, mentre in chiave azzurra potremo vedere in azione cinque atleti.

Nuovo test in vista dei Mondiali di Budapest per il campione olimpico in carica di salto in alto Gianmarco Tamberi, a caccia di risposte positive verso la rassegna iridata. Attenzione anche a Leonardo Fabbri, vincitore del Golden Gala a Firenze con 21.81 metri, che dovrà confrontarsi con i migliori interpreti internazionali del getto del peso. Elena Bellò prenderà parte agli 800 metri, mentre Sara Fantini e Gaia Sabbatini saranno impegnate rispettivamente nel lancio del martello e sui 1500 metri in gare non valevoli però per il diamante.

Di seguito il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della Diamond League 2023 in Silesia. L’evento verrà trasmesso in diretta tv dalle ore 16.00 in diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Action; in streaming su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale del meeting con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE SILESIA 2023

Domenica 16 luglio

14.00 Salto in alto (femminile)

14.40 Getto del peso (maschile)

15.42 Salto triplo (femminile)

15.45 Salto con l’asta (maschile)

16.04 400 metri (femminile)

16.08 Salto in alto (maschile)

16.16 100 metri (maschile)

16.26 3000 metri (femminile)

16.47 100 metri ostacoli

16.53 Lancio del giavellotto (femminile)

16.57 3000 siepi (maschile)

17.16 400 metri (maschile)

17.27 800 metri (femminile)

17.38 1500 metri (maschile)

17.53 100 metri (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE SILESIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD e Sky Sport Action dalle ore 16.00

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now dalle ore 20.00

Diretta Live scritta: OA Sport, integrale.

Foto: Lapresse