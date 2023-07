Italia-Giappone oggi, Nations League volley femminile: orario, programma, dove vederla in tv e streaming

Oggi domenica 2 luglio (ore 12.00) si gioca Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. A Bangkok (Thailandia) si conclude la fase preliminare e le azzurre hanno già conquistato la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale. Le Campionesse d’Europa sono reduci dalle vittorie contro Canada e Croazia dopo la battuta d’arresto iniziale contro il Brasile, le ragazze del CT Davide Mazzanti vogliono chiudere al meglio contro le asiatiche.

LA DIRETTA LIVE ITALIA-GIAPPONE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 12.00

L’Italia dovrà fare a meno di svariate big, tra cui spiccano: Paola Egonu, Caterina Bosetti, Alessia Orro, Ekaterina Antropova, oltre all’infortunata Miriam Sylla. A fare da guida ci saranno la centrale Anna Danesi, l’opposto Sylvia Nwakalor, le schiacciatrici Francesca Villani e Loveth Omoruyi, mentre Francesca Bosio agirà in cabina di regia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi)

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE VOLLEY OGGI

Domenica 2 luglio

Ore 12.00 Italia vs Giappone – Diretta tv su Sky Sport Summer

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

