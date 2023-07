Italia-Giappone oggi in tv, Finale 3°-4° posto Nations League volley 2023: orario, programma, canale, streaming

Oggi domenica 23 luglio (ore 17.00) si gioca Italia-Giappone, Finale per il terzo posto della Nations League 2023 di volley maschile che va in scena a Danzica (Polonia). Gli azzurri si sono dovuti arrendere al cospetto degli USA nella semifinale di sabato sera, perdendo per 3-0 senza essere mai riusciti a tenere testa agli americani. I Campioni d’Europa e del Mondo sono apparsi decisamente lontani dalla miglior forma e non sono riusciti a meritarsi la possibilità di fronteggiare la Polonia nell’atto conclusivo per il titolo.

Simone Giannelli e compagni si dovranno accontentare gli asiatici, capaci di impensierire i padroni di casa nei primi due set, nel match che metterà in palio il gradino più basso del podio. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi dovranno rialzare la testa e meritarsi il miglior piazzamento della storia in questa kermesse, in modo da lanciarsi con più ottimismo verso gli Europei previsti tra un mese e il seguente torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, Finale per il terzo posto della Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE VOLLEY OGGI

Domenica 23 luglio

Ore 17.00 Italia vs Giappone – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB