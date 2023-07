Paolini-Zheng oggi in tv, Finale WTA Palermo 2023: orario, programma, canale in chiaro, streaming

Jasmine Paolini sarà impegnata al Palermo Ladies Open, WTA 250 nel capoluogo siciliano, nella sua terza finale in carriera a livello 250. L’azzurra se la vedrà contro la testa di serie numero 2 del tabellone, la cinese Qinwen Zheng, ostacolo sicuramente tutt’altro che semplice da oltrepassare.

La toscana lo scorso anno aveva raggiunto la semifinale in questo torneo, fermandosi nel derby contro Lucia Bronzetti. Quest’anno si è ripetuta, eliminando anche la testa di serie numero 1 Daria Kasatkina nel quarti di finale, l’ex numero 21 del mondo Dayana Yastremska negli ottavi e Sara Sorribes Tormo in semifinale.

Di fronte c’è la cinese Zheng, attualmente numero 26 del mondo: le due giocatrici non si sono mai affrontate. La classe 2002 ha perso due set lungo il suo percorso, battendo al primo turno con un doppio 6-0 Sara Errani, superando poi l’estrosa francese Diane Parry, per liquidare infine la giovane americana Emma Navarro e l’egiziana Maya Sherif.

La partita tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, valida per la finale del WTA di Palermo, è in programma sul Campo Centrale alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e da Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, RaiPlay e su WTA Tv.

PAOLINI-ZHENG WTA PALERMO 2023 OGGI

Domenica 23 luglio

Campo Centrale – Ore 20:30

[5] Jasmine Paolini ITA vs [2] Qinwen Zheng CHI

Foto: Live Photo Sport