Atletica oggi, Diamond League Londra 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 23 luglio va in scena la decima tappa della Diamond League 2023, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La kermesse sbarca a Londra, dove si disputa un appuntamento tradizionale della kermesse. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico della capitale britannica, dove l’Italia sarà presente con tre azzurri: Nadia Battocletti sui 5000 metri, Roberta Bruni nel salto con l’asta, Leonardo Fabbri nel getto del peso.

Riflettori puntati su tante stelle: Ryan Crouser nel getto del peso, Mutaz Essa Barshim nel salto in alto, Sha’Carri Richardson e Shericka Jackson sui 100 metri, Noah Lyles sui 200 metri, Femke Bol sui 400 ostacoli. Da seguire anche la gara di salto in lungo femminile, dove però non ci sarà la nostra Larissa Iapichino dopo le tre vittorie conquistate tra Firenze, Stoccolma e Montecarlo. Sarà l’ultimo evento di Diamond League prima dei Mondiali, che andranno in scena tra poco meno di un mese a Budapest.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League a Londra. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.20 e su Sky Sport Action dalle ore 15.00; in diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.20, su Sky Go e NOW dalle ore 15.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE LONDRA OGGI

Domenica 23 luglio

13.54 Lancio del disco maschile

14.22 Getto del peso maschile

14.36 Salto con l’asta femminile

15.04 400 ostacoli femminile

15.14 1500 metri maschile

15.22 Salto in alto maschile

15.27 5000 metri femminile

15.49 Salto in lungo femminile

15.53 110 ostacoli

16.02 3000 siepi femminile

16.19 400 metri maschile

16.29 200 metri maschile

16.40 100 metri femminile

16.51 800 metri femminile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE LONDRA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 15.20, gratis e in chiaro; Sky Sport Action (canale 205) dalle ore 15.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 15.20, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 15.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 13.50.

Foto: Lapresse