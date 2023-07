LIVE Italia-Giappone, Nations League volley 2023 in DIRETTA: azzurri per il bronzo e per il ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la finale per il bronzo della Nations League di volley maschile 2023. Purtroppo il sogno degli azzurri di vincere l’oro si è interrotto ieri contro gli Stati Uniti, ma oggi è un altro giorno e c’è una sfida stellare contro il Giappone per provare a salire sul terzo gradino del podio e conquistare punti importanti per il ranking che, vi ricordiamo, è fondamentale in ottica qualificazione olimpica.

Dopo aver concluso il round robin in quarta posizione e dopo aver annientato l’Argentina ai quarti di finale (3-0), ieri purtroppo l’Italia ha subito una sconfitta pesantissima in semifinale contro gli Stati Uniti (0-3), non essendo praticamente mai in partita. Gli obiettivi alla viglia erano altri, ma a questo punto i ragazzi di Fefè De Giorgi dovranno essere bravi a resettare completamente e cercare in tutti i modi di vincere il bronzo. Il miglior risultato dell’Italia da quando questo torneo ha preso il nome di Nations League è il quarto posto dello scorso hanno, c’è ancora una chance per fare meglio. Il Giappone ha invece concluso al secondo posto il round robin, ai quarti di finale ha superato 3-0 la Slovenia, mentre in semifinale ha perso 3-1 contro la Polonia.

Italia e Giappone si sono incontrate proprio nell’ultima giornata del round robin con entrambe le formazioni al gran completo, in quell’occasione gli azzurri riuscirono ad imporsi 3-1 al termine di una battaglia epocale, fermando la cavalcata di 10 vittorie consecutive degli asiatici. L’Italia ha vinto 3 degli ultimi 5 scontri diretti, tutte le ultime uscite tra queste due squadre sono sempre state delle battaglie, quindi oggi ci sarà da lottare su ogni pallone.

il match prenderà il via alle ore 17:00!

