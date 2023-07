Italia-Filippine oggi, Mondiali softball 2023: orario play off, programma, tv, streaming

Adesso non c’è più margine di errore. Oggi, mercoledì 26 luglio, andrà in scena una giornata a dir poco cruciale in quel di Castions Di Strada, località in provincia di Udine che ospita il Gruppo C dei Campionati Mondiali 2023 di softball. L’Italia, dopo il brutto KO rimediato nella serata di ieri affronterà nuovamente le Filippine alle 14:00, con la speranza di potersi poi giocare il pass per la seconda fase nel match delle 20:00, dove incontrerà la vincitrice tra Canada e Giappone.

Una sfida sulla carta non complicatissima per le ragazze di Pizzolini, anche se la sconfitta di ieri sera è la dimostrazione che, in rassegne come queste, niente può essere dato per scontato. La ricetta per la vittoria può essere quella non solo di sfruttare al massimo le grandi Toniolo e Lacatena, ma anche di fare male nel reparto offensivo fin da subito, non commettendo ulteriori passi falsi.

Italia-Filippine si giocherà oggi alle ore 14:00. L’incontro Sarà visibile in diretta tv su MS Channel, canale presente sul canale 814 Sky. In streaming, oltre alla trasmissione di msplus.tv, è possibile sottoscrivere un abbonamento anche a gametime.sport (9.99 dollari per i singoli gruppi, 29.99 dollari per tutti i tre gruppi insieme, 59.99 dollari per l’accesso completo al mondo WBSC).

Foto: WSBC