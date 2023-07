ITALIA DOMINA EUROPAE! Strapotere ai Giochi Europei, lo sport azzurro impera nel Vecchio Continente

Italia padrona d’Europa! Lo sport azzurro si conferma egemone nel Vecchio Continente: si tratta oramai di una piacevole e ripetitiva consuetudine. Nel 2022 il Bel Paese aveva concluso nettamente al comando nel medagliere che teneva conto dei risultati di tutti gli Europei annuali delle discipline che fanno parte del programma olimpico, rifilando 13 ori di distacco alla Gran Bretagna, 17 alla Germania e quasi il doppio alla Francia.

Oggi si è materializzato lo storico trionfo ai Giochi Europei di Cracovia, anche in questo caso con un margine nettissimo nei confronti della concorrenza. I numeri sono da capogiro: 100 medaglie complessive con 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi. La Spagna, seconda, ha incassato ben 14 vittorie in meno, mentre la prima inseguitrice per numero di podi è la Germania, staccata addirittura di 37 lunghezze. E dire che in Polonia mancavano molti degli sport più congeniali all’Italia: pensiamo ad esempio a nuoto, canottaggio, ginnastica artistica, ciclismo su pista…Ciò nonostante, il movimento tricolore dispone di una forza d’urto tale che riesce ad imporsi in ogni caso, persino andando a pescare allori in discipline con minore tradizione (emblematico in questo senso l’oro nel doppio femminile di padel). In una sola edizione si sono conquistati più allori che nelle due precedenti messe assieme (47 nel 2015, 41 nel 2019).

L’Italia è salita sul podio in Polonia in ben 20 sport diversi, a testimonianza del consueto ed invidiabile eclettismo. Peccato per i quarti posti nel teqball e nella break dance che avrebbero reso ancor più lusinghiera questa statistica. Atletica (con la leggendaria affermazione nell’Europeo a squadre) e tiro a volo (7 ori!) hanno recitato la parte del leone, ma in generale sono arrivate risposte decisamente incoraggianti soprattutto da quelle specialità che mettevano in palio i pass olimpici: sono stati ben 11 i tagliandi staccati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, un bottino abbondante e lusinghiero.

Se parliamo di multisport, oggi il sistema italiano è innegabilmente quello vincente e di riferimento a livello continentale. E chissà cosa potremmo diventare con una migliore organizzazione scolastica o riqualificando determinati territori da destinare alla pratica sportiva giovanile. “All’estero ci invidiano, cercano di imitarci, mi chiedono come facciamo, ma rispondo che non è possibile. Il nostro modello è unico“, raccontava il presidente del Coni Giovanni Malagò nel dicembre scorso.

L’El Dorado dello sport italiano cominciato nel 2021 continua a suon di trionfi. Il 2023 era iniziato con prestazioni senza precedenti ai Mondiali degli sport invernali, l’apoteosi di Cracovia rappresenta il giusto viatico in vista dei tanti appuntamenti estivi. Chi avrebbe mai pensato che l’Italia potesse vincere il medagliere delle Olimpiadi, seppur europee? C’era una volta un bambino che si era innamorato della casacca azzurra con una bandiera tricolore sul petto, che sognava dinanzi alle vittorie a ripetizione di Atlanta 1996. Amava giocare “alle Olimpiadi” con gli amichetti in spiaggia: gare di salto in lungo, corsa, nuoto, pallanuoto, lotta; il tutto con tanto di medagliere con ori, argenti e bronzi. La vittoria dei Giochi Europei è un premio per quel bambino che già allora amava incondizionatamente l’Italia e le Olimpiadi. Non sapeva che un giorno la sua nazione sarebbe diventata Domina Europae!

Foto: European Games