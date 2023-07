Medagliere Giochi Europei 2023: l’Italia chiude prima con 35 ori e 100 podi, avversarie demolite!

I Giochi Europei 2023 sono scattati martedì 20, ma è da giovedì 22 giugno a domenica 2 luglio che a Cracovia, in Polonia, nel complesso verranno assegnati 254 titoli in undici giorni, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta mercoledì 21, a gare iniziate.

Le medaglie verranno assegnate dal giorno successivo, mentre la Cerimonia di Chiusura si terrà domenica 2 luglio. Non sono inserite nel medagliere ufficiale alcune discipline che saranno presenti in Polonia come sport dimostrativi.

Alcuni degli sport ufficiali che sono inseriti nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024 utilizzeranno le gare della manifestazione polacca come competizione continentale per la qualificazione diretta ai prossimi Giochi.

MEDAGLIERE GIOCHI EUROPEI 2023

# Paese O A B T. 1 Italia 35 26 39 100 2 Spagna 21 17 19 57 3 Ucraina 21 12 8 41 4 Germania 20 16 27 63 5 Francia 17 19 26 62 6 Polonia 13 19 18 50 7 Gran Bretagna 12 10 27 49 8 Ungheria 10 10 18 38 9 Turchia 9 9 20 38 10 Paesi Bassi 8 6 5 19 11 Repubblica Ceca 7 10 11 28 12 Austria 7 6 6 19 13 Svizzera 7 5 12 24 14 Danimarca 7 5 5 17 15 Romania 6 6 5 17 16 Norvegia 6 4 5 15 17 Croazia 5 4 4 13 18 Irlanda 4 4 5 13 19 Georgia 4 2 3 9 20 Slovenia 3 8 2 13 21 Portogallo 3 7 6 16 22 Serbia 3 6 7 16 23 Bulgaria 3 4 5 12 24 Azerbaigian 3 2 6 11 25 Lettonia 3 2 2 7 26 Svezia 2 7 5 14 27 Grecia 2 5 10 17 28 Belgio 2 5 6 13 29 Lituania 2 2 4 8 30 Finlandia 2 1 5 8 31 Estonia 2 1 0 3 32 Albania 2 0 0 2 33 Slovacchia 1 4 3 8 34 Israele 1 1 3 5 35 Moldavia 1 0 1 2 36 Cipro 0 3 2 5 37 Armenia 0 1 2 3 38 Lussemburgo 0 1 1 2 39 Bosnia Erzegovina 0 1 0 1 39 Monaco 0 1 0 1 39 Nord Macedonia 0 1 0 1 # Totale 254 253 333 840

Foto: LaPresse