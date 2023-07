Italia-Australia oggi, Mondiali pallanuoto femminile: orario, programma, tv, streaming

Il Setterosa disputerà la finale per il bronzo ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone, oggi, venerdì 28 luglio, alle ore 06.00 italiane, quando le azzurre affronteranno l’Australia.

Questo il Setterosa scelto dal CT Carlo Silipo: 1 Giuseppina Aurora Condorelli, 2 Chiara Tabani, 3 Giuditta Galardi, 4 Silvia Avegno, 5 Sofia Giustini, 6 Dafne Bettini, 7 Domitilla Picozzi, 8 Roberta Bianconi, 9 Valeria Palmieri (capitano), 10 Claudia Roberta Marletta, 11 Agnese Cocchiere, 12 Giulia Viacava, 13 Caterina Banchelli. In tribuna Veronica Gant e Lucrezia Lys Cergol.

La diretta tv di Italia-Australia dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile sarà assicurata da Rai 2 HD e Sky Sport Action HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match del Setterosa.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRALIA

Venerdì 28 luglio

Finale 7° posto

04.30 Canada-Grecia – Recast TV

Finale 3° posto

06.00 Italia-Australia – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Action HD, Sky Go, Now, Recast TV

Finale 5° posto

09.30 Stati Uniti-Ungheria – Recast TV

Finale

11.00 Paesi Bassi-Spagna – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

Foto: Andrea Staccioli / DBM Deepbluemedia / Federnuoto