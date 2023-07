Calendario Campionati Italiani atletica 2023 oggi: orari 28 luglio, programma, tv, streaming, big in gara

Cominciano ufficialmente quest’oggi a Molfetta i Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera, evento importante per molti atleti nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali di Budapest. La rassegna tricolore, giunta alla 113ma edizione, torna in Puglia per la seconda volta 64 anni dopo l’evento nazionale maschile andato in scena a Bari nel 1949.

Il programma della tre giorni verrà inaugurato a partire dalle ore 18.00 con le 10 km di marcia femminile e maschile, che si svolgeranno su un circuito cittadino di 1000 metri da percorrere per dieci volte. Presenti in entrambe le competizioni i detentori del titolo e tricolori 2023 della 20 km di Frosinone: Valentina Trapletti e Francesco Fortunato.

Di seguito il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del day-1 dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera 2023 a Molfetta. Non è prevista al momento la copertura televisiva delle due 10 km di marcia su strada, mentre le competizioni serali in pista di sabato e domenica saranno visibili su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play.

CALENDARIO ASSOLUTI ATLETICA OGGI

Venerdì 28 luglio

18.00 10 km marcia (femminile)

19.00 10 km marcia (maschile)

PROGRAMMA ASSOLUTI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live scritta: non prevista.

Foto: Lapresse