Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio 20 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Andrà in scena oggi, mercoledì 19 luglio, la diciassettesima frazione del Tour de France 2023. Dopo la cronometro di ieri, che ha permesso a Jonas Vingegaard (vincitore di tappa) di guadagnare ben 1’38” in classifica generale sul rivale sloveno Tadej Pogacar, quest’oggi ci sarà una frazione di alta montagna che potrebbe essere teatro di una grande battaglia tra i big.

Nella giornata odierna si partirà da Saint-Gervais Mont-Blanc alle 12:20 e si arriverà, dopo 165,7 km, sul traguardo di Courchevel. In tutto i corridori dovranno affrontare quattro salite (una di seconda categoria, due di prima e una Hors Catégorie), la più insidiosa delle quali è l’ultima, ovvero il Col de la Loze (28.3 km al 6%), che terminerà a 6,6 km dall’arrivo.

La diciassettesima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:15.

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023 Mercoledì 19 luglio

Diciassettesima tappa: Saint-Gervais Mont Blanc – Courchevel (165.7km)

Orario di partenza: 12.20

Orario d’arrivo: 17:00 circa DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.00 Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.00 Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15

Foto: LaPresse