Inghilterra-Portogallo oggi in tv, Europei Under 21: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Oggi si decideranno le altre due semifinaliste degli Europei Under21 che si stanno svolgendo tra Georgia e Romania. Alle ore 18.00 lo stadio Ramaz Shengelia di Kutaisi ospiterà lo scontro tra Inghilterra e Portogallo, in una partita che promette di regalare parecchie emozioni.

Gli inglesi, che non sono in lizza per un posto alle Olimpiadi, si sono dimostrati una delle squadre più complete dell’intera competizione. Tanto il talento a disposizione dei Tre Leoni, che hanno chiuso il girone C con tre vittorie e conseguente punteggio pieno, grazie a giocatori costantemente titolari in Premier League e che promettono un gran bene per il futuro.

Portogallo che ha invece dovuto faticare per poter essere a questo punto della competizione. Solo il rigore di Tiago Dantas poco prima del 90′ nella sfida contro il Belgio ha permesso ai lusitani di chiudere il girone A al secondo posto, alle spalle della sorprendente Georgia, nonostante l’arsenale offensivo a disposizione tra Conceicao, Fabio Silva e Pedro Neto.

La partita tra Inghilterra e Portogallo inizierà alle ore 18.00 e sarà visibile su Rai Sport. Disponibile ovviamente in streaming su RaiPlay, piattaforma dei canali Rai, e su Uefa.tv

INGHILTERRA-PORTOGALLO EUROPEI UNDER21, IL PROGRAMMA

ore 18.00: Inghilterra-Portogallo – diretta tv su Rai Sport, streaming su Rai Play e Uefa.tv

INGHILTERRA-PORTOGALLO EUROPEI UNDER21, LE PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (4-4-2): Trafford; Johnson, Cresswell, Branthwaite, Thomas; Elliott, Skipp, Ramsey, Palmer; Madueke, Archer.

PORTOGALLO (4-3-3): Bial; Ze Carlos, Penetra, Amaro, Tavares; Joao Neves, Dantas, Samuel Costa; Chico Conceicao, Fabio Silva, Pedro Neto.

Foto: LaPresse