Europei Under21, Inghilterra a punteggio pieno nel girone C, con lei Israele ai quarti

Sono Inghilterra ed Israele a staccare il pass per i quarti di finale agli Europei di calcio Under21 tra Georgia e Romania. Se i britannici erano già certi del passaggio del turno, arriva invece la sorpresa, ma nemmeno così grande, dell’accesso dei biancoblu tra le migliori otto del vecchio continente.

Partendo dai Tre Leoni, sono la prima selezione a chiudere a punteggio pieno il proprio girone; successo per 2-0 sulla Germania con i gol di Archer al quarto minuto e di Harvey Elliott al 21′. Tedeschi che si sono riversati in avanti per tentare la rimonta, ma il risultato non si è smosso, con i campioni uscenti che dunque vengono eliminati con un solo punto conquistato.

Il secondo posto è stato dunque appannaggio per una tra Israele e Repubblica Ceca. La squadra di Suchoparek ha speculato a lungo sul fatto che le bastava il pareggio per poter passare il turno, e alla lunga ha avuto la meglio l’atteggiamento più propositivo degli israeliani, che passano con il colpo di testa di Gandelman all’82’ su cross delizioso di Oscar Gloukh, altro piccolo fenomeno del Salisburgo.

In serata si chiuderà la fase a gironi degli Europei di categoria: alle 20.45 l’Italia si giocherà tutto contro la Norvegia, allo stesso momento il match tra Francia e Svizzera.

