Hockey prato: l’Italia chiude al quarto posto gli Europei di seconda divisione

Niente da fare per l’Italia. La squadra azzurra ha perso la finalina per il bronzo ai Campionati Europei seconda divisione 2023 di hockey su prato, cedendo il passo alla Scozia con il risultato di 1-4. Termina quindi al quarto posto l’avventura tricolore a Dublino.

I nostri ragazzi partono con il piglio giusto, rendendosi protagonisti di una grande prima frazione di gioco, affacciandosi più volte dalle parti dell’area avversaria e fermati soltanto dal portierone David Forrester, oggi in stato di grazia. Al 28′ minuto però Davide Arosio porta finalmente in vantaggio i suoi compagni, firmando il quarto goal personale nella rassegna.

Ma il vantaggio italiano dura poco. Al 34′ infatti Moran ripristina gli equilibri dopo una bella azione, per poi passare in vantaggio al 40′ con Golden. La reazione azzurra arriva, ma su corner corto i giocatori non riescono a concretizzare, così come Brocco che purtroppo fallisce una bella chance a meno due minuti dalla fine del terzo tempo.

Nell’ultimo periodo gli scozzesi prendono quindi definitivamente il largo, prima con Lochrin al 53′ e successivamente al 57′ di nuovo con Golden. Ricordiamo infine che la seconda fase degli Europei è stata vinta dall’Irlanda che, nella Finale, ha regolato l’Ucraina per 2-5.

Foto: FIH