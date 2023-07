Beach volley, Campionato Italiano 2023, Cirò Marina. Spadoni/Luisetto sempre più certezza! Orsi Toth/Lantignotti: prima semifinale

Prima giornata delle sfide del tabellone principale per la sesta tappa del campionato italiano di beach volley sulla sabbia di Cirò Marina. In campo maschile ormai njon sono più una sorpresa Spadoni/Luisetto che volano per la seconda volta in stagione in semifinale e puntano al secondo podio dopo quello di Palinuro. La coppia romagnolo-veneta ha piazzato il tris di vittorie battendo al terzo turno i vincitori di Catania Viscovich/Dal Corso con il punteggio di 2-1. L’altra coppia semifinalista è quella azzurra composta da Windisch/Marchetto che ha superato brillantemente tutti gli ostacoli e inizia a fare un pensierino ad inserirsi nella corsa allo scudetto.

Tra le donne prima semifinale stagionale per Reka Orsi Toth e Michela Lantignotti, al secondo torneo assieme. Particolarmente significativa la vittoria nel terzo turno vincenti contro Benazzi/Breidenbach con un secco 2-0. In semifinale an che Annibalini/Barboni che puntano dritte al podio. Ancora in corsa Toti/Allegretti che hanno disputato un buon torneo finora.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: Benazzi/Breidenbach-Cicola/Angeloni 2-0 (21-11, 21-9), Toti/Allegretti-Sanguigni/Tamagnone 2-0 (21-10, 21-19), Orsi Toth/Lantignotti-Colombi/Massi 2-0 (21-16, 21-19), Ruffini/Malacrida-Mancinelli/Bianchi 0.-2 (19-21, 13-21), Annibalini/Barboni-Ferrarini/Meniconi 2-0 (21-10, 21-13), Pastorino/Montedoro-Rottoli/Piccoli 2-0 (25-23, 21-19), Sestini/Ditta-Giacosa/Boscolo 2-1 (10-21, 21-15, 15-11), Cambi/Lo Re-Franzoni/Gili 1-2 (15-21, 21-15, 10-15)

Secondo turno vincenti: Benazzi/Breidenbach-Toti/Allegretti 2-0 (21-10, 21-16), Orsi Toth/Lantignotti-Mancinelli/Bianchi 2-0 (21-18, 21-19), Annibalini/Barboni-Pastorino/Montedoro 2-0 (21-16, 21-14), Sestini/Ditta-Franzoni/Gili 0-2 (17-21, 16-21)

Primo turno perdenti: Cambi/Lo Re-Giacosa/Boscolo 2-1 (21-16, 17-21, 15-12), Rottoli/Piccoli-Ferrarini/Meniconi 2-0 (24-22, 21-13), Ruffini/Malacrida-Colombi/Massi 0-2 (8-21, 18-21), Sanguigni/Tamagnone-Cicola/Angeloni 2-0 (21-19, 21-12)

Secondo turno perdenti: Cambi/Lo Re-Mancinelli/Bianchi 0-2 (13-21, 15-21), Rottoli/Piccoli-Toti/Allegretti 1-2 (21-15, 16-21, 7-15), Colombi/Massi-Sestini/Ditta 0-2 (14-21, 17-21), Sanguigni/Tamagnone.Pastorino/Montedoro 0-2 (10-21, 10-21)

Terzo turno vincenti: Benazzi/Breidenbach-Orsi Toth/Lantignotti 0-2 (16-21, 14-21), Annibalini/Barboni-Franzoni/Gili 2-0 (21-14, 21-13).

Terzo turno perdenti: Mancinelli/Bianchi-Toti/Allegretti 1-2 (24-22, 14-21, 11-15), Sestini/Ditta-Pastorino/Montedoro 2-0 821-14, 21-18).

Quarto turno perdenti: Toti/Allegretti-Franzoni/Gili, Benazzi/Breidenbach-Sestini/Ditta

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Dal Corso/Viscovich-Rugna/Iorno 2-0 (21-10, 21-12), Cravera/Crusca-Vanni/Manni 0-2 (12-21, 18-21), Bigarelli/Podestà-Bertoli/Lancellotti 2-1 (21-17, 19-21, 15-12), Pozzi/Fioretta-Spadoni/Luisetto 0-2 (15-21, 13-21), Geromin/Sacripanti-Camerani/Bellucci 0-2 (19-21, 21-23), Giuliani/Ulisse-Marchetto/Windisch 1-2 (17-21, 21-16, 7-15), Ingrosso/Dal Molin-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti 2-0 (21-15, 21-7), Robustelli/Leonelli-Benzi/Bonifazi 0-2 (10-21, 11-21)

Secondo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Vanni/Manni 2-0 (21-19, 21-14), Bigarelli/Podestà-Spadoni/Luisetto 1-2 (19-21, 21-17, 13-15), Camerani/Bellucci-Marchetto/Windisch 0-2 (19-21, 8-21), Ingrosso/Dal Molin-Beonzi/Bonifazi 0-2 (19-21, 16-21).

Primo turno perdenti: Robustelli/Leonelli-Ndrecaj/Arezzo di Trifiletti 0-2 (8-21, 14-21), Giuliani/Ulisse-Geromin/Sacripanti 2-1 (22-20, 18-21, 15-9), Pozzi/Fioretta-Bertoli(Lancellotti 0-2 (14-21, 12-21), Cravera/Crusca-Rugna/Iorno 2-0 (21-16, 21-13).

Secondo turno perdenti: Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti-Bigarelli/Podestà 0-2 (16-21, 18-21), Giuliani/Ulisse-Vanni7Manni 1-2 (20-22, 21-15, 13-15), Bertoli/Lancellotti-Ingrosso/Dal Molin 0-2 (17-21, 20-22), Cravera/Crusca-Camerani/Bellucci 0-2 (19-21, 21-23)

Terzo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Spadoni/Luisetto 1-2 (17-21, 21-18, 12-15), Marchetto/Windisch-Benzi/Bonifazi 2-1 (21-18, 13-21, 16-14)

Terzo turno perdenti: Bigarelli/Podestà-Vanni/Manni 2-0 (21-16, 21-15), Ingrosso/Dal Molin-Camerani/Bellucci 2-0 (21-14, 21-14)

Quarto turno perdenti: Bigarelli/Podestà-Benzi/Bonifazi, Ingrosso/Dal Molin-Dal Corso/Viscovich

Photo LiveMedia/Ettore Griffoni