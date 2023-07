Beach volley, World Tour 2023. Ranghieri/Carambula da urlo! Sono in semifinale a Montreal

Alex Ranghieri e Adrian Carambula non si fermano e volano per la seconda volta in stagione in semifinale in un torneo Elite 16. La coppia azzurra, dopo aver ottenuto il primo posto nel girone, ha superato 2-0 nei quarti i tedeschi Ehlers/Wickler e ora attende la vincente della sfida tra la coppia del momento, gli statunitensi Partain/Benesh e i brasiliani vice campioni del mondo Vitor Felipe/Renato, già sconfitti nel girone dagli azzurri.

Partita di grandissima sostanza quella giocata dagli azzurri contro la coppia tedesca. Ranghieri ha piazzato ben 4 muri contro lo zero del binomio rivale, meglio al servizio (2 ace) e anche in attacco, gli azzurri che hanno limitato a sette gli errori complessivi. Nel primo set l’equilibrio si rompe nella fase finale e gli azzurri si impongono con il punteggio di 21-18. Netto, invece, il dominio degli italiani nel secondo set, vinto 21-14 dalla coppia azzurra.

Ottavi di finale maschili: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 0-2 (29-31, 16-21), Evandro/Arthur (Bra)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-19, 21-19), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Krou/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-0, 21-0), Ehlers/Wickler (Ger)-Immers/De Groot (Ned) 2-0 (21-15, 21-16).

Quarti di finale maschili: Evandro/Arthur (Bra)-Cherif/Ahmed (Qat) 2-0 (21-18, 21-18), Mol/Sørum (Nor)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-0 (21-19, 21-18), Ranghieri/Carambula (Ita)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-0 (21-18, 21-14), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Partain/Benesh (Usa).

Gironi femminili. Pool A. Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 0-2 (17-21, 17-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (23-21, 21-10). Agatha/Rebecca (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-0 (21-13, 21-19). Ana Patrícia/Duda (Tha)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-14, 21-13). Ana Patrícia/Duda (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-1 (19-21, 24-22, 15-12), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-1 (16-21, 21-18, 15-10).

Pool B. Carol/Barbara (Bra)-Talita/Thamela (Bra) 2-1 (21-23, 21-12, 15-8), Hughes/Cheng (Usa)-Xue/Xia (Chn) 0-2 (19-21, 15-21). Xue/Xia (Chn)-Talita/Thamela (Bra) 2-0 (21-9, 21-19). Hughes/Cheng (Usa)-Carol/Barbara (Bra) 0-2 (19-21, 16-21). Hughes/Cheng (Usa)-Talita/Thamela (Bra) 2-0 (21-13, 21-16), Carol/Barbara (Bra)-Xue/Xia (Chn) 1-2 (19-21, 21-12, 9-15).

Pool C. Cannon/Sponcil (Usa)-Scoles/Flint (Usa) 1-2 (21-14, 13-21, 10-15). Nuss/Kloth (Usa)-Pavan/McBain (Can) 2-0 (21-13, 21-12). Nuss/Kloth (Usa)-Cannon/Sponcil (Usa) 2-0 (21-17, 21-12). 21.30: Pavan/McBain (Can)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (17-21, 19-21). Nuss/Kloth (Usa)-Scoles/Flint (Usa) 2-0 (21-8, 21-18). Cannon/Sponcil (Usa)-Pavan/McBain (Can) 0-2 (21-23, 19-21).

Pool D. Mariafe/Clancy (Aus)-Esmée/Zoé (Sui) 2-0 (22-20, 21-19), Melissa/Brandie (Can)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (17-21, 20-22). Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui) 2-0 (21-18, 22-20). Melissa/Brandie (Can)-Mariafe/Clancy (Aus) 2-0 (21-18, 21-19). Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned) 1-2 (21-18, 18-21, 13-15), Melissa/Brandie (Can)-Esmée/Zoé (Sui) 2-0 (21-13, 21-15).

Ottavi di finale femminili: Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (21-23, 21-16, 15-13), Agatha/Rebecca (Bra)-Pavan/McBain (Can) 2-0 (21-13, 26-24), Mariafe/Clancy (Aus)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (17-21, 10-21), Melissa/Brandie (Can)-Hughes/Cheng (Usa) 2-1 (21-19, 19-21, 17-15)

Quarti di finale femminili: Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Stam/Schoon (Ned), Agatha/Rebecca (Bra)-Xue/Xia (Chn), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Scoles/Flint (Usa), Nuss/Kloth (Usa)-Melissa/Brandie (Can)

Foto Fivb